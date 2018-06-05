İmar Müdürü Elhan ve yakınlarının Cenazeleri toprağa verildi

ORHAN DOĞAN – Sorgun Belediyesinin sevilen İmar ve Şehircilik Müdürü Süleyman Elhan, eşi Fatma ve Kayınpederi Ahmet İbiş trafik kazasında hayatını kaybetti.

Sorgun’dan Yozgat’ta ikamet eden bir yakınına Cuma akşamı özel aracı ile iftar yemeğine giden Elhan, Sorgun Yozgat arası İnceçayır köyü yakınlarında direksiyon hakimiyetini yitirerek, şarampole yuvarlandı.

Kazada aynı otomobil içerisinde bulunan eşi Fatma Elhan, kayın Pederi Ahmet İbiş de otomobilden fırlayarak hayatını kaybetti.

Uzun süredir Belediye İmar ve Şehircilik Müdürü görevini yürüten Elhan’ın cenazesi cumartesi günü ikindi namazını takiben Salih Paşa Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze törenine Elhan’ın yakınları, Kaymakam Mustafa Altınpınar, AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Murat Gürbüz, mesai arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Elhan’ın biri erkek, ikisi kız üç çocuk babası olduğu öğrenildi.