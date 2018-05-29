Sorgun’da bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü

OĞUZHAN SAYDAM – Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Cihanşarlı köyünde iki kişi arasında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrasında bir kişi tüfekle vurularak öldürüldü.

Cihanşarlı Köyünde meydana gelen olayda T. Ç. (48 ) ile Erdal Ekinci(29) arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu T.Ç. yanındaki pompalı tüfek ile Erdal Ekinci’yi göğsünden vurarak yaraladı.

Silah sesinin duyulması üzerine olay yerine gelen köylüler Erdal Ekinci’nin yerde yaralı olarak yattığını gördüler. Olay yerine çağrılan ambulans ile Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılan Ekinci, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olay sonrası T.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.