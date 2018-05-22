19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı ve Gençlik Haftası kutlamaları

Ekleyen admin on May 22nd, 2018 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

MEHTAP DOĞAN – Her yıl 15-21 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Gençlik Haftası, Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından düzenlenen programlarla kutlanmaya başladı.

Hafta kapsamında sabah ilk tören Belediye Meydanı’ndan Hükümet Konağı yanında bulunan Atatürk büstüne kadar süren Gençlik Yürüyüşü ve burada çelenk sunulmasıyla yapıldı.

Sorgun Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Levent Tunçer, tören sonrasında gazetemiz muhabirine yaptığı açıklamada, Gençlik Haftası dolayısıyla voleybol, basketbol, futsal, hentbol, satranç branşlarında turnuvalar düzenleyeceklerini söyledi.

Tunçer, ayrıca bu gün öğleden sonra saat 14.00 de, 1500 metre yıldız kızlar, 2000 metre yıldız erkekler, 2000 metre genç kızlar ve 3000 metre genç erkekler dallarında atletizm müsabakaları yapılacağını belirtti.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı

Sorgun’da 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

İlk tören sabah saatlerinde Atatürk Anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Günün ikinci töreni ise Sorgun Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleştirildi.

Öğrencilerin, folklor, tekvando, futsal gösterilerinin ardından müzik şöleni ile devam eden program, daha önce düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesi ile sona erdi.

Törene Kaymakam Mustafa Altınpınar, Belediye Başkanı Murat Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Caner Çakmak, İlçe jandarma ve Garnizon Komutanı Binbaşı Mehmet Demir, daire müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

 

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