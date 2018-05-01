Sorgun’dan Doğu Guta’ya un yardımı

ŞAHİN ÖZMEN – Yozgat’ın Sorgun ilçesinden Beşşar Esed rejimi ve destekçilerinin, abluka altında tuttukları Doğu Guta’daki Müslümanlar için toplanan 2 tır dolusu un törenle yola çıktı.

Belediye Meydanı’nda düzenlenen tören Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

İlçe Müftüsü Hasan Görer’in yaptığı duanın ardından konuşan Diyanet Sen Sorgun Temsilcisi Şenol Aktaş, 13 Nisan’da başlayan kampanyanın 23 nisan da tamamlandığını ve bu 10 günlük kampanya döneminde hayır sahiplerinden 830 torba un geldiğini, bazı vatandaşların ise un fabrikasına gidip parasını bıraktığını, onlarla birlikte kampanya çerçevesinde toplam 940 torba un toplandığını belirtti.

Aktaş, birkaç hafta önce Kilis ve Reyhanlı hattında karargahları gezdiklerini, bu gezide yardım kuruluşlarını da ziyaret ettiklerini ifade ederek “Yetkililerinden bilgi aldığımızda bize, stokların tükendiğini, içerde, yani Suriye’de durumun daha vahim olduğunu söyleyip, acilen un ihtiyacının giderilmesi gerektiği bilgisini verdiler. Bizler de Diyanet Sen Sorgun Temsilciliği olarak buraya gelir gelmez ‘Un Kampanyası’ başlattık. Vatandaşlarımız bu kampanyaya büyük ilgi gösterdiler ve kampanya çerçevesinde 50 bin 640 lira toplanmış, bununla da 830 torba un alınmıştır. Bir de hayır sahiplerinin fabrikaya giderek alıp bağışladıkları 110 torba un var. Bununla birlikte toplam 940 torba, yani 27 ton un, iki tırla biraz sonra yola çıkacak. Ben de başlarında gidip ilgili mercilere teslim edeceğim” dedi.

Aktaş, Belencumafakılı köyünden iki hayırsever vatandaş tarafından temin edilen iki tır dolusu patates ile yine hayır sever vatandaşların katkılarıyla alınan bir tır suyun da, Nevşehir’den yola çıktığı bilgisini verdi.

Konuşmaların ardından iki tır un, dualar eşliğinde Kilis’e doğru yola çıktı.