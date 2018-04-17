YOZGAT KADIŞEHRİ ÇOK AMAÇLI PRJ ( MİRAHOR/YELTEN AĞAÇL PROJESİ) VE SORGUN- SARIKAYA-ÇİĞDEMLİ-AĞCIN YOL AĞAÇL PRJARAZİ HAZIRLIĞI, TEL İHATA İŞİ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-KAYSERİ DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yozgat Kadışehri Çok Amaçlı Prj ( Mirahor/Yelten Ağaçl Projesi) ve Sorgun-Sarıkaya-Çiğdemli- Ağcın Yol ağaçl prjArazi hazırlığı, Tel İhata işi hizmet alımı 4734 sayılı Kamu ihale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir, ihaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası : 2018/185546

1-İdarenin

a)Adresi : Örnekevler Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. Menekşe Sok. No:11 KOCASİNAN/KAYSERİ

b)Telefon ve faks numarası : 3522221104-3522323800

c)Elektronik Posta Adresi : ismailekici@ogm.gov.tr

ç) ihale dokümanının görülebileceği internet adresi: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : 18000 adet ekskavatör Çukur yapımı,1 km servis yolu

yapımı, 3 km tel ihata işi, 30 ha İkili riperie toprak işleme, 60 km üst toprak işleme

Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b)Yapılacağı yer : Yozgat ili Kadışehri Çok Amaçlı Prj ( Mirahor/Yelten Ağaçl. Projesi ) ve Sorgun-Sarıkaya-Çiğdemli-Ağcın Yol ağaçl prj.Arazi hazırlığı, Tel İhata işi

c)Süresi : işe başlama tarihinden itibaren 75(yetmiş beş) gündür

3- İhalenin

a)yapılacağı yer : Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü Örnekevler Mah Menekşe Sk. No.H Kocasinan/KAYSERİ

b) Tarih ve saati : 14.05.2018 -09:30

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:

4.1. ihaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri;

4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,

4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,

4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.

4.1.4. Şekli ve içeriği idari Şartnamede belirlenen geçici teminat.

4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla-hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1.İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere#, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Makine ve/veya iş gücü ile yapılan, (Ağaçlandırma, Tabii tensil çalışmaları, Erozyon kontrolü, işleri, Toprak muhafaza işleri, Fidan üretimi ve Etüt proje işleri) ayrı ayrı benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:

7.1.ihale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 150 TRY (Türk Lirası) karşılığı Doküman bedelinin, İdarenin, Ziraat Bankası, IBAN: TR52 0001 0001 5957 9552 2250 01 numaralı hesabına, dekont üzerine ??İhalenin Kayıt Numarası, Doküman Bedeli İçindir.?? ibaresi ve istekli adı/unvânı ile TC/VN numarası yazdırarak yatırılması koşulu ile İdarenin özel bütçe ihale biriminden adresinden satın alınabilir.

7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.

8.Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Kayseri Orman Bölge Müdürlüğü adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

9.İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3′ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür.

12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

13.Diğer hususlar:

İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.