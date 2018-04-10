Kızılay’dan otizmli öğrencilere özel sınıf

Ekleyen admin on Nis 10th, 2018 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

ORHAN DOĞAN – Türk Kızılayı Sorgun Şubesi tarafından Yunus Emre İlkokulunda otizmli öğrenciler için yaptırılan özel sınıf, eğitim öğretime açıldı.

Açılış töreninde sınıf ile ilgili bilgiler veren Türk Kızılayı Sorgun Şubesi Başkanı Ali Ateşer, Kızılay’ın sadece afetlerde, yangınlarda değil, eğitim ve çeşitli etkinliklerde de her zaman vatandaşların hizmetinde ve yanında olduğunu belirtti.

Yunus Emre ilkokulunda yaptırılan sınıfın toplam 15 bin liraya malolduğu bilgisini veren Ateşer “Sınıfımız da otizmli öğrencilere özel 90 adet oyuncak ve eğitim aracı bulunmaktadır. Kapıları, kapı kolları özel bir firma tarafından kapıları duvara kilitleyen bir mekanizma ile donatılmıştır. Okul Kapı Sabitleme İş Güvenliği Kilit Sistemi dediğimiz bu sistemle, çocuklarımız kapıların neden olduğu kazalardan, yaralanmalardan korunmaktadır” dedi.

Yapılan bilgilendirme sonrasında Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç’ın eşi Dilek Yurtnaç, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar’ın eşi Şule Altınpınar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Kızılay Sorgun Şubesi Başkanı Ali Ateşer ve yönetim kurulu üyesi Doğan Özmen sınıfın açılışını gerçekleştirdiler.

 

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