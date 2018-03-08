Sorgun’da vergi Haftası kutlamaları

OĞUZHAN SAYDAM – Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 29. Vergi Haftası kutlamaları düzenlenen etkinliklerle başladı.

Etkinlikler öncesinde gazetecilere bir açıklama yapan Sorgun Vergi Dairesi Müdürü Kahraman Vergi Haftası kutlamaları ile vatandaşlara vergi bilincinin aşılanmasının hedeflendiğini ifade ederek, vatandaşların vergi konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini belirtti.

Sabah saat 09.45 de Hükümet Konağı yanındaki Atatürk Büstü’ne çelenk sunulması ili başlayan etkinliklerde konuşan Sorgun Vergi Dairesi Gelir Uzmanı Kemalettin Güngör de, bir ülkenin ekonomisinin güçlü olmasının yolunun düzenli vergi toplanmasından geçtiğini ifade etti.

Güngör, ekonomisi güçlü olan ülkelerin, diğer alanlarda da güçlü olacağını vurgulayarak “Türkiye Suriyeli göçmenleri kabul edebiliyorsa, ekonomisinin güçlü olmasındandır. Türkiye Afrin’de teröre karşı bir mücadele verebiliyorsa ekonomisinin güçlü olmasındandır. Bizim ekonomimizin daha da güçlü olabilmesi için vergi toplama oranlarını yükseltmemiz gerekir. Bunu da hep birlikte yapacağız. Bir yandan vatandaşlarımız Motorlu Kara Taşıtlar vergisinde olduğu gibi, diğer vergilerini de % 90 ların üzerinde ödeyecek, bizler de tüm mükelleflerimizin bu vergilerini ödemesini sağlayacağız” dedi.

Mali Müşavirler Birliği Yozgat Temsilcisi Halil Yılmaz ise yaptığı konuşmada verginin öneminden bahsetti.

***Vergi Dairesi Personelinden Başkan Şimşek’e Ziyaret

ORHAN DOĞAN – Sorgun Vergi Dairesi Müdürü Kadir Kahramanoğlu ve çalışanlar 29. Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Kahramanoğlu, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek’e haftanın sembolü olarak mavi kurdele takıp, çiçek takdim etti.

Sorgun Vergi Dairesi Müdürü Kadir Kahramanoğlu, yapılacak etkinliklerle vatandaşlara vergi bilincinin aşılanmasını hedeflediklerini belirterek, “Her yıl 22 Şubat ile 2 Mart tarihleri arasında kutlanan vergi haftasının bu yıl 29’uncusunu kutluyoruz. Kamuoyunda vergi bilincinin oluşması, verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve vergiyi gönüllü olarak ödeme alışkanlıklarının artırılması için gayretli çalışmalarımız devam edecek. Geçtiğimiz yıl mükelleflerimizin yüzde 67 oranı düzenli bir şekilde vergilerini yatırdılar. Bu yıl da ortalama yine aynı oranda mükelleflerimiz vergilerini düzenli bir şekilde yatırmaya devam ediyorlar” dedi.

Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek’in vergi konusunda gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Kahramanoğlu, “Kim ben bu ülkede yaşıyorum diyorsa vergisini verecek ve bunun karşılığını devletten alacak. Tüm vatandaşlarımız vergi ödemeyi bir vicdani sorumluluk ve alışkanlık haline getirmeli. Vergi bir yük olarak görülmemelidir. Vergi kazancın kutsallığı, devletin vatandaşından alacağı hakkın değeri olarak görülmelidir” diye konuştu.

Başkan Şimşek ise Vergi Dairesi Müdürü Kadir Kahramanoğlu ve beraberindeki personele ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, Vergi Haftasını kutlayıp, Sorgun Belediyesi olarak vergi konusunda var olan hassasiyetlerini sürdüreceklerini ifade etti.