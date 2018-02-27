T.C. SORGUN SULH HUKUK MAHKEMESİ DOSYA NO ; 2013/550

Ekleyen admin on Şub 27th, 2018 kategori : İhale İlanları. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

Davacı Ünal Ünlü ile davalı Sorgun Mal Müdürlüğü, Karabalı Köyü Tüzel Kişiliği ve Hüseyin Ünlü terekesini temsilen Kemal Taş arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil davası nedeniyle;

Sorgun ilçesi, Karabalı köyü, 124 ada 113 parsel ve 124 ada 102-103-104 parsel sayılı taşınmazlar arasında yer alan 1585,91 m2′lik kısmın kadastro çalışmaları sırasında hataen yol olarak gösterildiği davacı tarafından iddia edilerek TMK 713. madde gereğince tescili talep edildiğinden taşınmazın tescil koşullarının oluşmadığını bilen yada taşınmazda hak iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren üç ay içerisinde Sorgun Sulh Hukuk Mahkemesinin 2013/550 E.sayılı dosyasına itirazda bulunabilecekleri, belirtilen süre içerisinde itiraz eden bulunmaz ise davacının iddiası doğrultusunda dava konusu taşınmazın tesciline karar verilebileceği hususu TMK 713/4-5 maddeleri gereğince ilan olunur.

 

 

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