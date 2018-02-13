Play Off’a adım adım

Türkiye Voleybol Federasyonu 2. Lig 3. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor Voleybol takımı, hafta sonu çıktığı Gümüşhane deplasmanından 3-0 lık net galibiyetle döndü.

Gümüşhane Aydın Doğan Kapalı Spor Salonu’nda oynanan maça genç bir kadro ile başlayan Sorgun Belediyespor, maçın ilk dakikalarından itibaren çok üstün bir oyunla ardı ardına sayılar aldı. Maçın ilk teknik molasına 12-2 gibi büyük bir farkla giren konuk ekip, teknik mola sonrasında da üstünlüğünü sürdürdü ve maçın ilk setini 25-4 gibi büyük bir farkla kazandı.

İkinci sete de iyi başlayan Sorgun Belediyespor, maçı biraz rölantiye almaya başlayınca ev sahibi ekip bu sette daha fazla sayı almaya başladı. İkinci teknik molaya yine konuk ekip Sorgun Belediyespor’un 12-8 üstünlüğü ile girildi.

Üstün oyununu teknik mola sonrasında da sürdüren Sorgun Belediyespor maçın ikinci setini de 25-14 kazanmasını bildi.

Maçın 3. Setinin teknik molasına 12-9 önde giren Sorgun Belediyespor bu seti de 25-13 alıp, maçı da 3-0 kazandı.

Bu galibiyetle puanını 29’a çıkaran Sorgun Belediyespor zirve yarışını sürdürürken, önümüzdeki hafta kendi evinde oynayacağı Bafra Belediyespor’u yenmesi durumunda 5-6-7 mart tarihlerinde Elazığ’da oynanacak olan Play Off karşılaşmalarında mücadele etmeyi garantileyecek.