Yozgatspor Azatlıyı zor geçti 4-2

Ekleyen admin on Şub 6th, 2018 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

SPOR Toto Bölgesel Amatör Lig Beşinci Grup’ta şampiyonluk mücadelesi veren Yozgatspor, ligde henüz puanı bulunmayan Azatlı Belediyespor ile oynadığı müsabakayı zorda olsa 4-2 kazandı. İlk yarıyı rakibi karşısında 2-1 geride tamamlayan kırmızı siyahlı ekip ikinci yarıda toparlanarak Aksaray Belediyespor’un bay geçtiği haftayı üç puan ile kapattı.

1. dakikada Yozgatspor atağında Ali Yıldırım, ara pasıyla Vehbi Furkan Yıldırım’ı topla buluşturdu. Vehbi Furkan’ın içeriye gönderdiği topa kimse dokunamadı.

5. dakikada Yozgatspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Nizamettin topu Hakkı Tosun’a çıkardı. Hakkı Tosun bekletmeden Serdar Sudun’u gördü. Serdar’ın sert şutunu kaleci Ahmet Can Kılıç kornere çeldi.

9. dakikada Yozgatspor’un kazandığı serbest atışı Serdar kullandı top üsten az farkla auta çıktı.

14. dakikada Yozgatspor’un kazandığı serbest atışı Serdar Sudun kullandı. Penaltı noktasında üzerinde Cafer Elek’in kafa vuruşu auta çıktı. 15. dakikada Azatlıspor atağında Hikmetullah Toğrul topla buluştu. Yaklaşık 30 metreden sert şutu üstten auta çıktı.

17. dakikada hızlı gelişen Yozgatspor atağında Serdar Sudun ara pasıyla Nizamettin’i toplu buluşturdu. Nizamettin’in sert şutu kaleciye çarparak kornere çıktı.

20. dakikada Yozgatspor atağında Ali Yıldırım’a yapılan faulü hakem serbest vuruşla cezalandırdı. Nizamettin’in vuruşunu Ahmet Can tokatlamak istedi. Top direğe çarparak kornere çıktı.

21. dakikada Hakkı Tosun’un ceza alanı üzerinden sert şutu auta çıktı.

25. dakikada Yozgatspor’un kazandığı korner atışını Mehmet Şükrü Önder kullandı. Hakkı Tosun’un kafa vuruşu auta çıktı.

27. dakikada Yozgatspor’un soldan geliştirdiği atakta Vehbi Furkan Yıldırım’ın ön direğe yaptığı ortayı iyi takip eden Ali Yıldırım kafayla meşin yuvarlağı filelere bıraktı. 1-0

30. dakikada Hakkı Tosun’un vuruşu autla sonuçlandı. 36. dakikada Azatlıspor savunmasının uzun gönderdiği topa, Yozgatspor savunma oyuncuları arasında dokunan Ali Çermeli ağlara gönderdi. 1-1

39. dakikada Nizamettin Akgül müsait durumda topu ağlara gönderemedi. Aynı dakika içerisinde Hakkı Tosun topla buluştu. Sert şutunu kaleci Ahmet Can Kılıç kornere çeldi.

40. dakikada Mehmet Şükrü Önder’in yaptığı ortaya son dokunan Hakkı Tosun oldu. Top auta çıktı.

42. dakikada Nizamettin Akgül’ün vuruşu autla sonuçlandı.

45. dakikada Azatlıspor’un kazandığı taç aşını Furkan kullandı. Sefa Koç’un gelişi güzel vuruşunu iyi takip eden Ali Çermeli topu ağlara göndendi. 1-2

Müsabakanın ilk yarısı Azatlıspor’un 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı.

47. dakikada Yozgatspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Ziya İstek’in ortasını iyi takip eden Mehmet Şükrü Önder’in vuruşu savunmadan döndü.

54. dakikada Serdar Sudun’un vuruşu savunmadan döndü.

60. dakikada Yozgatspor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Nizamettin Akgül’ün ortasında Mehmet Şükrü Önder’in vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

63. dakikada Nizamettin Akgül, Baran Satılmış’tan kaptığı topla cezaalanı içerisine girdi. Baran’ın yaptığı müdahale ile kendini yerde buldu. Kazanılan penaltı atışını Hakkı Tosun golle sonuçlandırdı.3-2

70. dakikada Serdar Sudun’un 30 metreden sert vurdu. Top auta çıktı.

71. dakikada Nizamettin Akgül aldığı topla cezaalanı girdi. Boş bekleyen arkadaşlarına vermek yerine kaleyi deneyince Yozgatspor mutlak golden oldu.

79. dakikada Mehmet Şükrü Önder’in yaptığı ortayı Hakkı Tosun’un tamamlamak istedi. Top auta çıktı.

82. dakikada Mehmet Şükrü Önder’in sağ kanattan yaptığı ortada topla buluşan Yener, sol çaprazdan sert vurdu meşin yuvarlak bir kez daha filelerle buluştu: 4-2

85. dakikada Vehbi Furkan Yıldırım’ın yaptığı ortaya Mustafa Tahran iyi yükseldi. Top üstten auta çıktı.

90. dakikada Seyit Ali yaklaşık 25 metreden vurdu. Kaleci Ahmet Can Kılıç iki hamlede kontrol etti. Müsabakada başka gol olmayınca Yozgatspor maçı 4-2 kazanarak puanını 38’e yükseltti.

 

 

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