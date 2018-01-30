SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ KAMULAŞTIRMA İLANI

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SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
KAMULAŞTIRMA İLANI
Aşağıda maliki, bulunduğu yer, malik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Çekerek İlçesi Doğalgaz Boru Hattı Projesi kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin BOTAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden mülkiyet kamulaştırması alanlarının  BOTAŞ Genel Müdürlüğü adına ve ve daimi irtifak haklarının BOTAŞ Genel Müdürlüğü lehine tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 20 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Sorgun/YOZGAT Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma gününün 02/02/2018- 16/02/2018- 25/04/2018 tarihi olduğu ilan olunur.11/01/2018
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ
Sıra
No		 Esas No ili ilçesi Köyü Ada/
Parsel 		Daimi  İrtifak
Hakkı (M²)		 Geçici irtifak
Hakkı (2Yıl) (M²)		 Maliki
1 2017/341 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/1949 562,45 77,75  
MUSTAFA ÜNAL- SEVİLAY ÜNAL (KILIÇ)- YUSUF ÜNAL- SEBİHA ÜNAL (DEMİRTUNÇ)- FERUZE ÜNAL- HAMİDE ÜNAL (İPLİKCİOĞLU)- SEVİL ÜNAL (AKTAŞ)- RİFAT ÜNAL*- MEHMET ÜNAL- NİZAM ÜNAL
2 2017/342 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/1961 649,68 367,26 YAŞAR ŞAHİN
3 2017/343 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/1964 363,88 141,55 AZMİ ÖZDEMİR
4 2017/344 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/1966 289,00 110,39 MUSTAFA ÖZDEMİR
5 2017/345 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/1974 394,43 147,46 ALİ OSMAN ÇEVİK
Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/1976 297,52 111,44
6 2017/346 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/1975 851,83 317,28 HATİCE ÇEVİK
7 2017/347 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/1978 350,07 134,33 BİLAL DOĞAN
8 2017/348 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2258 158,97 56,15 HAMZA ÜNAL
Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2338 1132,83 648,95
9 2017/349 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2259 480,93 185,37 DURSUN AKSOY
10 2017/350 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2273 267,90 96,14 CEMAL AKYÜZ
Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2560 84,22 0,00
11 2017/351 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2274 212,41 76,76 RASİM BAYINDIR- SUİDE BABAYİĞİT- MENŞURE BAYINDIR- EKREM BAYINDIR- AYŞE YAŞAR- MURTAZA BAYINDIR- ZEKERİYA BAYINDIR
12 2017/352 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2327 655,55 217,89 FAZLI ÜLKER
Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2345 570,61 224,21
13 2017/353 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2328 362,75 138,45  
SATILMIŞ EKİNCİ- ADEM EKİNCİ- HATİCE DURU (ERSOY)- LATİF DURU- EFE EKİNCİ- OSMAN EKİNCİ*- SALİH EKİNCİ- FADİME EKİNCİ (KILIÇ)- İSMAİL EKİNCİ
14 2017/354 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2329 352,42 133,35  
TEKMİLE ÜLKER*- NESLİHAN BULUT KÜÇÜK- YAKUP BULUT- BERGÜZAR BULUT- BİRSEN BULUT (ZOR)- HAVVA BULUT (TUNÇAY)- İDİRİS BULUT- MURAT ÖZBEK- AYSEL ÜLKER (TASALI)- NURAN ÜLKER (AKÇA)- ALİ OSMAN ÜLKER- ZAFER ÜLKER- ÖMER ÜLKER- CAFER ÜLKER- MÜNİRE ÖZBEK*- ORHAN ÜLKER- FİLİZ BULUT (BİNİCİ)- H.HÜSEYİN BULUT- PÜRLEN ÖZLÜ- MEVLÜT BULUT- SELAHATTİN BULUT*- MURTAZA BULUT- HASAN BULUT- ESME BULUT *- KEZİBAN BULUT- MÜRÜT BULUT- YUSUF BULUT- AYNIGÜL ŞAHİN- AYNUR ÜLKER
15 2017/355 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2330 377,68 142,87  
GÜLNAME YILMAZ (YILMAZOĞLU)- GÜLİSTAN YILMAZ (DOĞAN)- HASİBE YILMAZ (KOPARAN)- MERAL YILMAZ (İTİK)- FADİME YILMAZ (BOLAT)- ELİF YILMAZ- SELVİ YILMAZ (KORKMAZ)- ÜNZÜLE YILMAZ – ALİ YILMAZ- MEHMET YILMAZ- SEYİT YILMAZ-KADRİYE YILMAZ (ŞENER)
16 2017/356 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2332 876,05 333,15 ERKAN ULUDAĞ- HÜSEYİN ULUDAĞ- HAMZA ULUDAĞ- ZÜLBİYE AKÇA- SALİHE GÖKÇE- ÖZLEM BEKDEMİR- CİHAN ULUDAĞ
Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2334 514,49 186,85
17 2017/357 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2534 231,03 94,16 TURAK ASLAN*- SATI ARSLAN (AKYOL)- KEKLİK ARSLAN- İSMAİL ARSLAN- MUSTAFA ARSLAN- YURDAL ARSLAN
18 2017/358 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2540 831,78 310,16 UĞUR DEMİR- BEKİR DEMİR- AHMET DEMİR
19 2017/359 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2542 1185,40 491,23 ŞÜKRÜ ARSLAN
20 2017/360 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2550 379,46 90,64 ADIGÜZEL BOYRAZ
21 2017/361 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2561 768,74 290,73 ZEYNEP AKSOY
22 2017/362 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2563 759,79 288,04  
SALİM AKYÜZ*- ŞEFİKA AKYÜZ (ELHAN)- KADRİYE AKYÜZ (DOĞAN)- BURHAN AKYÜZ- NURİ AKYÜZ- ORHAN AKYÜZ- İLHAN AKYÜZ- MUSTAFA AKYÜZ- KEZİBAN AKYÜZ (ÖZDEMİR)- EMİNE AKYÜZ (BAYINDIR)- HAFİZE AKYÜZ
23 2017/363 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2575 384,22 143,20 KEMAL KARAOĞLAN
24 2017/364 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2577 1458,39 551,32 CEVAT KAPLAN
25 2017/365 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2821 512,86 192,09  
NEVZAT TAMER-HÜSEYİN GAZİ TAMER-ŞAZİYE TAMER-MAKBULE TAŞDEMİR-OSMAN YILDIRIM-YUSUF TAMER-FATİH YILDIRIM-HATİCE PINARCIOĞLU-GÖNÜL TAMER-SADIK YILDIRIM-DUDU YILDIRIM*- ÖMER FARUK TAMER-MELEK TAMER (MERMERKAYA)-LOKMAN TAMER-MEVLÜDE TAMER*-YUSUF TAMER-MEHMET MUSTAFA TAMER
26 2017/366 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2502 624,52 62,76 EŞREF ÖZDEMİR- SALİH ÖZDEMİR
27 2017/367 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2501 708,48 228,98 BİLAL DOĞAN- HÜSEYİN DOĞAN- KADİR DOĞAN
28 2017/368 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2500 302,81 113,56 SEFER ÇALIŞKAN
29 2017/369 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2499 346,20 128,38  
ABİDİN YILDIRIM*- İRFANİ YILDIRIM- CAFİYE YILDIRIM (ÇALIŞKAN)- ARİFE YILDIRIM (ŞENSOY)- YONCA YILDIRIM (KÖKLÜ)- DURDU YILDIRIM (ARSLAN)- YETER YILDIRIM (ASLAN)- SULTAN YILDIRIM
30 2017/370 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2498 436,74 163,05 SALİH ÇALIŞKAN
31 2017/371 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2497 162,12 91,30 ERGÜN ÇALIŞKAN
32 2017/372 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2495 379,90 98,86 NACİYE UYAR – SELDA SEVİM – FATMA TEKİN- GÜLÜZAR UYAR- YAŞAR UYAR- CAFER UYAR- EDA UYAR
33 2017/373 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2493 253,14 0,00 BİLAL DOĞAN- ÖMER DOĞAN- HÜSEYİN DOĞAN- KADİR DOĞAN
34 2017/374 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2487 658,70 182,67 SALİH ÖZDEMİR
35 2017/375 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2488 1942,18 809,96 RAMAZAN ÜLKER
36 2017/376 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2477 105,29 87,15 MUSTAFA ÖZDEMİR- AZMİ ÖZDEMİR
Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2485 231,91 132,56
37 2017/377 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2350 324,88 121,72 HİDAYET ÇALIŞKAN
38 2017/378 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2349 484,26 186,28 TAYYAR ÇALIŞKAN
39 2017/379 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2337 488,29 0,00 KADRİYE ÜNAL- KÜBRA ÜNAL- DİLEK ÜNAL (YEŞİL)- FATMA BAYINDIR- MİKAİL ÜNAL- MURAT ÜNAL- TURAN ÜNAL- ŞEMSİ ÜNAL
2017/379 Yozgat Sorgun AŞAĞICUMAFAKILI 0/2339 209,08 50,48
40 2017/380 Yozgat Sorgun KAPAKLI 102/47 529,09 205,80 RASİM DEMİR
41 2017/381 Yozgat Sorgun KAPAKLI 103/15 149,40 0,00 HAMZA ŞİMŞEK
42 2017/382 Yozgat Sorgun KAPAKLI 104/21 830,93 314,13 MEVLÜT YİĞİD- ARİFE YİĞİD (SONDOĞAN)- HANIM YİĞİD- LİMUNA YİĞİD (ASLAN)- NACİYE YİĞİD *- İKBAL YİĞİD*
43 2017/383 Yozgat Sorgun KAPAKLI 104/25 537,67 199,25 ADEM KESKİN- CAHİT KESKİN- ARİFE KESKİN- ARİFE KESKİN*- BEKİR KESKİN
44 2017/384 Yozgat Sorgun KAPAKLI 104/78 491,95 197,59  
OSMAN AVCI*- AYŞE AVCI (KIYMAZASLAN)- TELLİ AVCI (BULUT)- ZELİHA AVCI- KAMER AVCI (YETİMOĞLU)- NİZAM AVCI- FAZLI AVCI- FADİME AVCI (DEMİR)- HÜSEYİN AVCI- SABRİ AVCI- SEYİT AVCI
45 2017/385 Yozgat Sorgun KAPAKLI 104/82 1679,29 650,21 BEKİR YİĞİD
46 2017/386 Yozgat Sorgun KAPAKLI 104/83 313,74 90,99  
HÜLDÜ ARSLAN- İSMAİL ARSLAN- OĞUZ ARSLAN- NUREDDİN ARSLAN- MUZAFFER ARSLAN- GÜLLÜ DEMİR (ARSLAN)*- EROL DEMİR- MAKSUT DEMİR- HANIM DEMİR (ŞAHİN)- MİTHAT DEMİR- NURİYE DEMİR- TUĞBA DEMİR- FATMA DEMİR- GÜLLÜ DEMİR (ARSLAN)- FADİME DEMİR- DURAK DEMİR- YASEMİN DEMİR (FİDAN)
47 2017/387 Yozgat Sorgun KAPAKLI 104/87 987,68 384,90 ALİ BOLAT
48 2017/388 Yozgat Sorgun KAPAKLI 104/89 499,42 183,08 MEHMET ASLAN
Yozgat Sorgun KAPAKLI 117/9 826,64 303,84
49 2017/389 Yozgat Sorgun KAPAKLI 116/11 603,40 388,03 SEYİT BOLAT
50 2017/390 Yozgat Sorgun KAPAKLI 116/14 522,19 174,46 RASİM DEMİR- İSMAİL DEMİR- URGUYA ALAN- BİLAL DEMİR- İFAKAT ŞAHAN- ZÜBEYDE ÇALIŞKAN- FADİME TEKİN- FATMA UĞUR
51 2017/391 Yozgat Sorgun KAPAKLI 116/41 278,57 106,33 NEDİM CANBOLAT- DURAK CANPOLAT- MÜRSEL CANPOLAT
Yozgat Sorgun KAPAKLI 117/8 149,80 51,25
52 2017/392 Yozgat Sorgun KAPAKLI 116/50 415,43 164,36  
SELVER DEMİR (ÇABUK)- ABBAS DEMİR- MEHMET DEMİR- AYŞE DEMİR- HALİSE DEMİR- KEZİBAN ASLAN- ELVAN DEMİR- MUSTAFA DEMİR- MEVLÜDE FİDAN- EMİŞ DEMİR (ARSLAN)- KADRİYE DEMİR- RABİA KARAHAN- MELEK YILDIRIM- EMİNE DEMİR- KADİR DEMİR
53 2017/393 Yozgat Sorgun KAPAKLI 120/3 145,97 94,83  
DURSUN KESKİN*- ALİ KESKİN*- FADİME KESKİN (KURT)- ZEKERİYA KESKİN- SELAMİ KESKİN- FERHAT KESKİN- FATMA KESKİN*- ZÜBEYDE KESKİN (BULUT)- MUSTAFA KESKİN- ÜMRİYE KESKİN- HAYRİYE KESKİN- ÜMRAN KESKİN (ULUSOY)- ALİ KESKİN- GÜLHANIM KESKİN- HAKAN KESKİN- OSMAN KESKİN- HAYRİYE KESKİN- EMİNE KESKİN (YÜKSEK)- MEMİŞ KESKİN- ZENNURİYE KESKİN (İÇÖZ)
54 2017/394 Yozgat Sorgun BELENCUMAFAKILI 110/72 1011,33 380,26 BEKİR ÇALIŞKAN
55 2017/395 Yozgat Sorgun BELENCUMAFAKILI 110/62 413,18 154,64 ÖMER YAZAR *- NAİL YAZAR- DURAK YAZAR
56 2017/396 Yozgat Sorgun BELENCUMAFAKILI 110/61 478,39 179,24  
KIYMET YAZAR- ALİ OSMAN YAZAR- ABDURRAHİM YAZAR- MUSTAFA YAZAR- YASİN YAZAR- HATİCE YAZAR- FATMA İNCEOĞLU- BAHRİ YAZAR- EMİNE BULUT- SAHURE ÇALIŞKAN*- SEBİHA ÇALIŞKAN (YÜKSEL)- RAHİME ÇALIŞKAN (ŞAN)- BAYRAM ÇALIŞKAN- EKREM ÇALIŞKAN- GÜLFİYE ÇALIŞKAN (COŞKUN)
57 2017/397 Yozgat Sorgun KÜLHÜYÜK 113/35 629,90 77,09 MEHMET COŞKUN
58 2017/398 Yozgat Sorgun BELENCUMAFAKILI 110/63 1041,24 390,57 SATI YAZAR- HACI YAZAR- HASİBE TAŞDEMİR- HALİL İBRAHİM YAZAR
59 2017/399 Yozgat Sorgun BELENCUMAFAKILI 110/54 1346,16 505,66  
İBRAHİM YILMAZ*- TALİP YILMAZ- YUSUF YILMAZ- CEVAHİR YILMAZ- DÖNDÜ YILMAZ- LATİF YILMAZ- AHMET YILMAZ- SELVER YILMAZ (AKDEMİR)- ŞABAN YILMAZ- MUNİSE YILMAZ (YÜKSEL)- MUSTAFA YILMAZ- ADEM YILMAZ
60 2017/400 Yozgat Sorgun BELENCUMAFAKILI 110/47 693,99 259,31 ABDULKADİR ÇALIŞKAN
61 2017/401 Yozgat Sorgun BELENCUMAFAKILI 110/46 1199,20 498,83  
HAYRETTİN DOĞAN- MEVLÜDE GÜRAN- HATİCE USLU- AYSUN KAPLAN- RAMAZAN DOĞAN- AYTEN YILMAZ- FADİME YÜKSEL- MESUT DOĞAN – MURAT DOĞAN – MENŞURE DOĞAN- İTİBAR ÇETİN- NİHAT DOĞAN- EMİNE BAŞOL
62 2017/402 Yozgat Sorgun BELENCUMAFAKILI 110/45 1157,26 433,80 OSMAN ÇETİN
63 2017/403 Yozgat Sorgun BELENCUMAFAKILI 110/43 109,94 0,00 ÖMER DOĞAN
64 2017/404 Yozgat Sorgun BELENCUMAFAKILI 110/2 768,42 283,88 EMİN KILIÇARSLAN
65 2017/405 Yozgat Sorgun BELENCUMAFAKILI 110/1 205,28 76,93 CELAL BAŞOL*- CANSEVER BAŞOL (KILIÇARSLAN)- CELAL BAŞOL- HAMZA BAŞOL
Yozgat Sorgun BELENCUMAFAKILI 110/70 616,97 244,48
66 2017/406 Yozgat Sorgun BELENCUMAFAKILI 105/31 1021,98 401,49 MUSTAFA EROL
67 2017/407 Yozgat Sorgun BELENCUMAFAKILI 105/30 267,26 145,08 FETTAH YÜKSEL
68 2017/408 Yozgat Sorgun BELENCUMAFAKILI 105/29 354,43 45,76 BEKİR ÇETİN- MUSTAFA ÇETİN
69 2017/409 Yozgat Sorgun BELENCUMAFAKILI 105/12 1365,76 512,00 SÜLEYMAN ÇALIŞKAN
70 2017/410 Yozgat Sorgun BELENCUMAFAKILI 105/11 1470,06 561,36 ADEM ÇETİN
71 2017/411 Yozgat Sorgun BELENCUMAFAKILI 105/10 259,86 28,30 KAMİL EKİNCİ
72 2017/412 Yozgat Sorgun BELENCUMAFAKILI 104/10 546,80 261,44 GÜLER AKDEMİR
73 2017/413 Yozgat Sorgun BELENCUMAFAKILI 104/9 734,69 280,84 MUSTAFA EKİNCİ
74 2017/414 Yozgat Sorgun BELENCUMAFAKILI 104/7 417,93 166,06 NURETTİN AKTAŞ
75 2017/415 Yozgat Sorgun BELENCUMAFAKILI 104/6 574,74 202,94 ARİF BAŞOL
Yozgat Sorgun BELENCUMAFAKILI 110/71 718,30 269,49
76 2017/416 Yozgat Sorgun BELENCUMAFAKILI 104/4 362,80 136,02  
FATMA YÜKSEL- SELVER YÜKSEL (TOPTAŞ)- MUSTAFA YÜKSEL – BEHİYE YÜKSEL (AKAN)- SABRİ YÜKSEL- HÜSEYİN BAŞOL- DİLAN YÜKSEL- KÜRŞAT YÜKSEL- LEYLA BAŞOL (DURU)- ŞEYDA YÜKSEL- HALİT BAŞOL*- SATILMIŞ YÜKSEL- GÜLENDAM YÜKSEL (TUNÇEL)- MUHTAT BAŞOL- SAMİ YÜKSEL- ABDULLAH YÜKSEL- MUSTAFA YÜKSEL- NERGÜL YÜKSEL (SARIOĞLU)- MEHMET YÜKSEL-SULTAN BAŞOL(KILIÇ)- ŞENGÜL YÜKSEL (AKDEMİR)- YÜKSEL BAŞOL(AKTAŞ)- ÜMMÜGÜLSÜM BAŞOL(AKTAŞ)
77 2017/417 Yozgat Sorgun BELENCUMAFAKILI 104/3 390,17 146,03  
MURAT AKDEMİR – SELVİ AKDEMİR- FATMA BÖLUKBAŞI- YUSUF AKDEMİR- KAZIM AKDEMİR- SONGÜL AÇIKGÖZ- GONCA YALÇINKAYA- YUSUF AKDEMİR-FİLİZ AKDEMİR- FADİME AKDEMİR- SULTAN AKDEMİR (ARIKAN)- HATİCE AKDEMİR (ŞAHAN)- CEVAHİR KILIÇARSLAN (TEMİZ)- AHMET AKDEMİR- OSMAN AKDEMİR- ÖMER AKDEMİR- HASAN KILIÇARSLAN- AYŞE AKDEMİR- EYYÜP KILIÇARSLAN- YELİZ AKDEMİR- ZÜLAL KILIÇARSLAN- HÜSEYİN KILIÇARSLAN- ADEM AKDEMİR*- SADIK KILIÇARSLAN- DÖNDÜ AKDEMİR- NUSRAT KILIÇARSLAN- MEHMET AKDEMİR- YUSUF AKDEMİR-YONCA AKDEMİR- ŞERİFE AKDEMİR- FATMA AKDEMİR (AKSOY)- FADİME EKİNCİ
78 2017/418 Yozgat Sorgun VELİÖLDÜK 109/64 612,38 201,49  
HÜSEYİN YILMAZ- AŞIR YILMAZ- DURDANE VAROL- DENİZ COŞKUN- MEHTİ YILMAZ- SERFİNAZ DEMİRALP- SUNA KÖMÜRCÜ- ZÜLBİYE GÜRHAN- GÜLKIZ DEMİRALP- YETER YILMAZ- METİN YILMAZ- SÜRMELİ ÇETİN- HÜSEYİN COŞKUN- AHMET COŞKUN- BETÜL AKKAN- SULTAN COŞKUN- SATILMIŞ YILMAZ- HAYDAR YILMAZ- ALKAN YILMAZ- DAMLA YILMAZ- CUMA YILMAZ- ŞENTÜRK YILMAZ- SUZAN KIZIL- SANİYE KORKMAZ- SEVGİ KORKMAZ- MURAT COŞKUN- YETER YILMAZ- AYTEN COŞKUN- ONURCAN COŞKUN- HÜSNE GÜRHAN- ZEYNEP AYBAR- NARİN DOĞAN- NİDA YILMAZ- CUMA YILMAZ- BEKTAŞ YILMAZ- DERYA ÇAĞLA COŞKUN- MUSTAFA YILMAZ- SATI ACER- ÇETİN YILMAZ- BÜNYAMİN YILMAZ- SIRMA YILMAZ- SEYHAN YILDIZ- YOSMA PINARCI- DURSUN YILMAZ-ÖVGÜ HAZAL COŞKUN-SULTAN YILMAZ- SELAHATTİN YILMAZ-MELEK YILMAZ-METİN YILMAZ-HATİCE VAROL
79 2017/419 Yozgat Sorgun VELİÖLDÜK 108/74 139,72 51,41 DURSUN İNAL
80 2017/420 Yozgat Sorgun VELİÖLDÜK 108/71 568,80 215,32 PAŞA ŞİMŞEK
81 2017/421 Yozgat Sorgun VELİÖLDÜK 108/70 777,32 291,19  
Yozgat Sorgun VELİÖLDÜK 108/73 268,28 100,22
CELAL ŞAHAN- DURAK ŞAHAN- SATILMIŞ ŞAHAN- KAYMAK ŞAHAN (ÖZCAN)- HÜSEYİN ŞAHAN- FADİME ŞAHAN (DANIŞAN)- EMİNE ŞAHAN(ÖZCAN)-ZEYNEP ŞAHAN(SEVGİLİ)-ALİ SEVGİLİ-KİBAR SEVGİLİ (AYTEMİR)-ERCAN ÖZCAN-ERGÜN ÖZCAN-HASAN ÖZCAN- DÖNDÜ ÖZCAN(ÖZDEMİR)- ÇİÇEK ÖZCAN(ÖZDEMİR)-SANİYE SEVGİLİ (KORKMAZ)
82 2017/422 Yozgat Sorgun VELİÖLDÜK 108/69 529,17 199,51 MELEK AKÇA
83 2017/423 Yozgat Sorgun VELİÖLDÜK 108/68 874,17 324,79  
MUSTAFA AKKAN*- MEHMET AKKAN- FİLİZ AKKAN (ÇİÇEKÇİ)- CUMHUR AKKAN- MENEKŞE AKKAN- HASAN AKKAN- KİBAR AKKAN- İSMAİL AKKAN
84 2017/424 Yozgat Sorgun VELİÖLDÜK 108/63 930,81 368,77 ESME AKDEMİR- MUSTAFA AKDEMİR- HASAN AKDEMİR- HALİL AKDEMİR
Yozgat Sorgun VELİÖLDÜK 109/72 487,41 0,00
Yozgat Sorgun VELİÖLDÜK 110/21 549,16 568,16
85 2017/425 Yozgat Sorgun VELİÖLDÜK 108/61 570,60 179,41  
YETER AKKAN (ŞAHAN)- KEZİBAN AKKAN (GÜRKAN)- HAYDAR AKKAN- SATI AKKAN (ÖZCAN)- GÜRCÜ AKKAN (AYIKOL)- ŞAHİSDE AKKAN- FATMA AKKAN (COŞKUN)
86 2017/426 Yozgat Sorgun VELİÖLDÜK 108/60 445,81 190,51  
HAYDAR AKKAN- İBRAHİM AKKAN- SADİYE AKKAN (YİĞİT)*- ALİ AKKAN*- NEJLA AKKAN- ASLAN AKKAN- CİHANNUR BAY- FİDAN YİĞİT (AKKAN)- FERDANE YİĞİT- BAYRAM YİĞİT- İSMAİL YİĞİT- NEZAHAT ŞİMŞEK- İLYAS AKKAN- TUĞBA KILIÇ
87 2017/427 Yozgat Sorgun VELİÖLDÜK 108/54 21,78 0,00 HAYDAR ORHAN*- VAHİDE ORHAN- HİMMET ORHAN- İSMAİL ORHAN- FATMA İNAL- HALİL ORHAN
88 2017/428 Yozgat Sorgun VELİÖLDÜK 108/55 200,00 70,30  
HAYDAR YILDIZ- FADİME YILDIZ- HASAN YILDIZ- ESERGÜL YİĞİT*- CUMA YILDIZ*- GÜLLÜ YILDIZ (YİĞİT)*- EMİNE YILDIZ- CUMA YİĞİT- ELİF EROL- SONGÜL YİĞİT- AYŞE YİĞİT (YILDIZ)- ÇİMEN YİĞİT (BUDAK)- ÇEKER YİĞİT- SELDA YİĞİT (ÖZCAN)- GÖNÜL YILDIZ- HAYDAR YILDIZ- SELMA YİĞİT- SEHERGÜL YİĞİT (DOĞAN)- GÜLÜZAR SUNGUR- ADİLE YILDIZ- KAYMAK ÇELİK- BEKİR YILDIZ
89 2017/429 Yozgat Sorgun AKOCAK 116/34 622,98 333,64 MEHMET ÖZTOP- YADİKAR ARSLAN- GÜZEL ÖZTOP
90 2017/430 Yozgat Sorgun AKOCAK 116/26 374,98 131,49 HAŞİM DOĞANÇAY
91 2017/431 Yozgat Sorgun AKOCAK 116/25 267,00 96,51 BAHATTİN ARSLAN
92 2017/432 Yozgat Sorgun AKOCAK 116/24 159,37 57,62  
ÇAĞLA ARSLAN (MİNTAŞ)- HALİL ARSLAN- SERVET ARSLAN- DURMUŞ ARSLAN- MAHİ ŞEKER ARSLAN (KESER)- MURAT ARSLAN- İBRAHİM ARSLAN*- AHMET ARSLAN- LEYLA ARSLAN (AKTAŞ)- HATİCE ARSLAN (DOĞANÇAY)- CEMİLE ARSLAN
93 2017/433 Yozgat Sorgun AKOCAK 116/3 1441,89 551,44 SABRİ GÜNDÜZ
94 2017/434 Yozgat Sorgun AKOCAK 116/2 289,54 54,68  
HANIM KÖYLÜ- ZEYNEP KILINÇ- YURDAGÜL BEKDEMİR- SULTAN BEKDEMİR- MURAT YAZAR- ALİ BEKDEMİR- BEKİR YAZAR- OSMAN BEKDEMİR- MURAT BEKDEMİR- FATMA BEKDEMİR- SAKİNE AKDEMİR- MERYEM ÖZCAN- LİBAS ARSLAN- HANIM HÖKE- ARİF KABLAN- SATI ÇETİN- MEDİHA TOPRAKÇI- FİDAN KABLAN- ŞEMSİ AYDOĞAN- YOSMA SUNGUR- FATMA BEKDEMİR*
95 2017/435 Yozgat Sorgun AKOCAK 115/9 718,65 316,60 SAFFETTİN ÜNAL- İHSAN ÜNAL
96 2017/436 Yozgat Sorgun AKOCAK 115/7 547,39 200,19 GÜLLÜ ARSLAN
97 2017/437 Yozgat Sorgun AKOCAK 115/6 616,94 230,28 BİLAL ARSLAN
98 2017/438 Yozgat Sorgun AKOCAK 107/45 158,46 0,00 FADİME ARSLAN- LOKMAN ARSLAN- ALİ ARSLAN- HAYRİ ARSLAN- MEHRİ ARSLAN
99 2017/439 Yozgat Sorgun YUKARIEMİRLER 121/315 788,71 69,71 MUSTAFA PALA- ZAMİR PALA- SULTAN PALA- ALİ PALA- HASAN PALA
100 2017/440 Yozgat Sorgun YUKARIEMİRLER 121/297 320,63 120,23 SATILMIŞ ACEROĞLU
101 2017/441 Yozgat Sorgun YUKARIEMİRLER 121/295 392,87 146,08  
MEHMET YILDIZ- FATMA HÖKE (YILDIRIM)- VEYİS HÖKE- SATI HÖKE (ACER)- SALMAN HÖKE- EMİNE HÖKE (YILDIRIM)*- YÜKSEL HÖKE*- VURAL YILDIRIM- İLHAN YILDIRIM- ALİ YILDIRIM- CUMA YILDIRIM- NİHAT YILDIRIM- VOLKAN YILDIRIM- DUYGU YILDIRIM- SADETTİN YILDIRIM- NESİM YILDIRIM- SEDAT YILDIRIM
102 2017/442 Yozgat Sorgun YUKARIEMİRLER 121/293 193,57 73,18 CAFER ACER
103 2017/443 Yozgat Sorgun YUKARIEMİRLER 121/291 237,82 84,00  
ZİLFİ YILDIRIM (ACEROĞLU)- SADEGÜL YILDIRIM- MENEKŞE YILDIRIM (DEMİRCİ)- FADİME YILDIRIM (KIZIL)- ARİF YILDIRIM- ALİ YILDIRIM*- YAREN YILDIRIM- DENİZ YILDIRIM- SEVGİ YILDIRIM
104 2017/444 Yozgat Sorgun YUKARIEMİRLER 121/290 156,13 66,44 VELİ YILDIRIM- ZİRAN YILDIRIM- MURAT YILDIRIM- MERAL YILDIRIM- GÜLRUH YILDIRIM- HATİCE YILDIZ
105 2017/445 Yozgat Sorgun YUKARIEMİRLER 121/289 345,61 118,75 HASAN YILDIRIM
106 2017/446 Yozgat Sorgun YUKARIEMİRLER 121/288 174,00 66,50 SALMAN YILDIRIM
107 2017/447 Yozgat Sorgun BOĞAZCUMAFAKILI 101/160 1804,15 648,03 VEYSEL YİĞİT- SABRİ YİĞİT
108 2017/448 Yozgat Sorgun BOĞAZCUMAFAKILI 101/161 290,74 71,37  
Yozgat Sorgun BOĞAZCUMAFAKILI 101/162 521,84 230,05
NERMİN POYRAZ- NİHAT KILIÇ- ELİFE DEMİR- İBRAHİM KILIÇ- NACİ KILIÇ- FATIMA KILIÇ- ÜLKÜ ÇALIŞKAN- HÜSEYİN KILIÇ*- MUSTAFA KILIÇ- MELEK KILIÇ (DOĞANÇAY)- GÜLSEN KILIÇ (DOĞAN)- AHMET KILIÇ- ALİ İHSAN KILIÇ- MURAT KILIÇ
109 2017/449 Yozgat Sorgun BOĞAZCUMAFAKILI 101/170 283,26 93,90  
MEMNUNE KILIÇ- SONGÜL YILMAZ- MÜCELLA ALTUNOK- DURSUN KILIÇ*- SÜLEYMAN KILIÇ*- ZEHRA KILIÇ- FARUK KILIÇ- HASİBE EKİNCİ- NİLÜFER YILMAZ (KAPLAN)- NEZİHA KILIÇ- HATİCE ÇANKAYA- CEVRİYE KESKİN- BEYTULLAH KILIÇ- FATMA KILIÇ- KADİR KILIÇ- RAFET KILIÇ- SEMİHA KILIÇ- OSMAN KILIÇ- MUSTAFA KILIÇ- GÜLNAR KILIÇ- VAHİDE KILIÇ- FİRDES KILIÇ (ARSLAN)- HARUN KILIÇ- HALUK KILIÇ- AHMET SAİM KILIÇ- FADİME KILIÇ- ÜLVİYE KILIÇ (GÖKÇE)- YASİN KILIÇ
110 2017/450 Yozgat Sorgun BOĞAZCUMAFAKILI 110/38 881,03 320,87 HAYATİ KILIÇ- MÜCAHİT KILIÇ- VEHBİ KILIÇ- NURİ KILIÇ- MEHMET KILIÇ
Yozgat Sorgun BOĞAZCUMAFAKILI 110/40 1055,20 392,80
111 2017/451 Yozgat Sorgun BOĞAZCUMAFAKILI 112/3 917,07 291,90 ÖMER ÜNAL- ZÖHRE YILMAZ- ERBAKAN ÜNAL- LEYMUNE KILIÇ- ELVAN ÜNAL- AYİŞE ÜNAL- SELAMİ ÜNAL- SEYİT ÜNAL- ÖZNUR YİĞİT
112 2017/452 Yozgat Sorgun BOĞAZCUMAFAKILI 126/30 374,28 140,56 BAŞARAN KILIÇ- MEDİNE KILIÇ- ZEYNEP BAŞOL – ELMAS KAYA- NAZİFE KILIÇ- MENŞURE KILIÇ
113 2017/453 Yozgat Sorgun BOĞAZCUMAFAKILI 126/38 415,45 184,77 ZÜLFÜKAR KILIÇ- BEKİR KILIÇ- MUTLU KILIÇ- LİBAS KILIÇ- FİRDEVS KILIÇ (ŞAHİN)- KASIM KILIÇ- BAHATTİN KILIÇ
Yozgat Sorgun BOĞAZCUMAFAKILI 126/39 837,81 286,30
114 2017/454 Yozgat Sorgun GÖKÖZ 118/4 1384,83 528,60 MUSA KABLAN
115 2017/455 Yozgat Sorgun GÖKÖZ 117/4 471,69 177,67 MAHİR ŞİMŞEK
116 2017/456 Yozgat Sorgun GÖKÖZ 117/3 305,29 106,02 SEBAHATTİN ŞİMŞEK
117 2017/457 Yozgat Sorgun GÖKÖZ 107/111 600,15 218,65 CENGİZ HÖKE
118 2017/458 Yozgat Sorgun GÖKÖZ 107/109 677,34 267,35 RİFAT HÖKE
119 2017/459 Yozgat Sorgun GÖKÖZ 107/105 95,44 61,93 KUDDİSİ KABLAN
120 2017/460 Yozgat Sorgun GÖKÖZ 107/101 580,67 218,81 SATILMIŞ ŞİMŞEK
121 2017/461 Yozgat Sorgun GÖKÖZ 107/100 411,67 158,76 NURAY BULUT
122 2017/462 Yozgat Sorgun GÖKÖZ 107/98 987,78 366,21 MURAT GÜZEL
123 2017/463 Yozgat Sorgun GÖKÖZ 107/96 640,57 241,19 BAHATTİN TILMAZ
124 2017/464 Yozgat Sorgun GÖKÖZ 107/35 240,78 90,43 ADEM ASLAN
125 2017/465 Yozgat Sorgun AYDINLIKEVLER MH 56/21 545,83 206,65 YETER ERÇİFCİ
126 2017/466 Yozgat Sorgun AYDINLIKEVLER MH 56/17 336,61 126,56 SALİH AKDOLU-AHMET AKDOLU- NESRİN AKDOLU (AKYÜZ)- MEHMED EMİN AKDOLU- GÜLAY AKDOLU- SAMİ AKDOLU- SALİH AKDOLU
127 2017/467 Yozgat Sorgun AYDINLIKEVLER MH 56/13 415,66 155,40  
HANİFE YAZICI- HURİ BÖLUKBAŞI (GÜL)- YÜKSEL BÖLUKBAŞI (ALAN)- PEMPE AKBAYIR (YÜCEL)- DURSUN BÖLUKBAŞI- HAYATİ AKTAN*- SALİH AKTAN- HİCRAN AKTAN (USLU)- HACER AKTAN- YUSUF AKTAN
128 2017/468 Yozgat Sorgun AYDINLIKEVLER MH 56/8 521,86 195,64 HAYATİ AKTAN *- YUSUF AKTAN- HİCRAN AKTAN (USLU)- HACER AKTAN- SALİH AKTAN
Yozgat Sorgun AYDINLIKEVLER MH 56/9 587,09 221,24
Yozgat Sorgun AYDINLIKEVLER MH 56/16 586,39 226,46
129 2017/469 Yozgat Sorgun KARABALI 104/7 563,31 213,07 ELİFE ŞİMŞEK- ZARİFE ŞİMŞEK (BOLAT)- NERGİZ ŞİMŞEK (KAPLAN)- ALİ ŞİMŞEK- HASAN ŞİMŞEK
130 2017/470 Yozgat Sorgun KARABALI 104/10 98,40 74,27  
SELAHATTİN ARSLAN- FATMA ARSLAN (ARAS)- FERİDE ARSLAN (KAPLAN)*- DURAK ARSLAN*- SEVİM KAPLAN (ARSLAN)- NURDAN ARSLAN- GÜLDEN ARSLAN- ALİ ARSLAN- NURHAYAT ARSLAN (AY)- MUHARREM KAPLAN- ADIGÜZEL KAPLAN- AHMET KAPLAN
131 2017/471 Yozgat Sorgun KARABALI 104/8 564,09 212,78 YUSUF ŞİMŞEK
132 2017/472 Yozgat Sorgun KARABALI 104/2 823,98 333,27 MUSTAFA ŞİMŞEK
Yozgat Sorgun KARABALI 104/6 400,57 291,57
133 2017/473 Yozgat Sorgun KARABALI 104/1 833,27 284,96 GÜLDEN YILMAZ-GÜVEN AKYOL-DOĞAN AKYOL-KEKLİK ARSLAN- ÖMER ALUR-MUSTAFA ARSLAN-CAFER AKYOL-YURDAL ARSLAN-SATI AKYOL
134 2017/474 Yozgat Sorgun KARABALI 103/7 1216,02 473,45 HAYDAR ARSLAN
135 2017/475 Yozgat Sorgun KÜLHÜYÜK 114/98 182,27 27,34 KAMİL ARSLAN
136 2017/476 Yozgat Sorgun KÜLHÜYÜK 114/96 520,66 190,35 ŞAHMURAT ARSLAN
137 2017/477 Yozgat Sorgun KÜLHÜYÜK 114/94 104,88 78,50 PEHLÜL ARSLAN
138 2017/478 Yozgat Sorgun KÜLHÜYÜK 114/88 671,85 246,67 BAYRAM ÖZBEK- KADİR ÖZBEK- SEMİH ÖZBEK- FADİME ÖZBEK
139 2017/479 Yozgat Sorgun KÜLHÜYÜK 114/85 776,53 268,99 MUHİTTİN ÖCAL
140 2017/480 Yozgat Sorgun KÜLHÜYÜK 114/58 337,69 107,56 SELAMİ COŞKUN
141 2017/481 Yozgat Sorgun KÜLHÜYÜK 114/55 349,97 133,36 FATMA HATİPOĞLU
142 2017/482 Yozgat Sorgun KÜLHÜYÜK 114/50 78,49 62,67 YUSUF ÖCAL

 

 

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''Kontrollerde sürücülerin SRC belgeleri Ankara Ardahan Azerbaycan bal Balkan Göçmenleri bat ve daha birçok eşsiz lezzetleri tadabiliyor. Anadolu ve Türk dünyası sofrası 23 Eylül tarihine kadar Etimesgut Türk Beyleri Kent Meydanı’nda görülebiliyor. Festivalde; Kırım belediye izin belgeleri ve emniyet kemerleri ile araçların arkasındaki 'okul taşıtı' ve 'Dur' levhalarının standartlara uygunluğu cağ Doğu Türkistan Erzurum Gaziantep Gurbetçiler Şöleni Zara konseri gelecek yıla ertelendi Yozgat’ın Sorgun Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gurbetçiler Şöleni bu yıl 3. kez ertelendi. Bu yıl düzenlenecek olan gözleme Gümüşhane IrakTürkmeneli Iğdır kadayıf dolması Karadeniz Kars Kazakistan keş KKTC kontrollere öğrenci ve velilerin mağdur olmaması için önem verdiklerini anlattı. 9. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nde Yozgat yemekleri sunuldu Ankara Etimesgut Belediyesi’nin kömbe Kırgızistan Kırıkkale kıymalı madımak Niğde patatesli Samsun Sivas yörelerine ait tüm kültürel ve sanatsal öğeleri bulmak mümkün. Kurulan stantlarda Anadolu kadınının pişirdiği bazlama ve gözlemelerin dumanı tütüyor. Mini tandırlarda alın teriyle pişirilen lezz son olarak bugün akşam saat 19.00’da mehter gösterisiyle başlayacaktı. Ancak bu kez de Bingöl’de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal edildi. Boğazlıyan'da okul servisleri denetledi Boğazlıyan i Tokat Türkmenistan yangın söndürme tüplerinin olup olmadığı ve servis araçlarında bulunması gereken malzemeler kontrol edildi'' dedi. Okullarda asayişin sağlanması amacıyla öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında da ger yaptığı açıklamada Yozgat Yozgat’ın testi kebabı Çankırı Çorum çigbörek öğrencilerin ulaşımlarının güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla okul servis araçlarının denetlendiğini söyledi. Tepe ıspanaklı çeşit çeşit gözlemeler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Tokat’ın geleneksel batı ve cevizli sucuğu

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