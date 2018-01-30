|TC
|SORGUN 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ
|KAMULAŞTIRMA İLANI
|Aşağıda maliki, bulunduğu yer, malik ve tapu kayıtları ile ilgili bilgiler ve niteliği yazılı gayrimenkullerin aşağıda belirtilen m2 miktarındaki kısmı Davacı BOTAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Çekerek İlçesi Doğalgaz Boru Hattı Projesi kapsamında kamulaştırılması amacı ile 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10. maddesi gereğince kamulaştırıldığı, ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma izleminin İdari yargıda iptal veya Adli Yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davalarda husumetin BOTAŞ Genel Müdürlüğüne yöneltilmesi gerektiği, işlemin iptali davaları ve bu davayı açtıkları konusunda, yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını bildirmeleri, belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma izleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen bedel üzerinden mülkiyet kamulaştırması alanlarının BOTAŞ Genel Müdürlüğü adına ve ve daimi irtifak haklarının BOTAŞ Genel Müdürlüğü lehine tescil edileceği, ilanın tebliği tarihinden itibaren 20 gün içerisinde hak sahiplerinin konuya ve değere ilişkin tüm savunma ve delilleri mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği mahkemece tespit edilecek kamulaştırma bedelleri hak sahipleri adına T.C. Ziraat Bankası Sorgun/YOZGAT Şubesine yatırılacağı aşağıda esas numaraları belirtilen dosyaların duruşma gününün 02/02/2018- 16/02/2018- 25/04/2018 tarihi olduğu ilan olunur.11/01/2018
|KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZ
|Sıra
No
|Esas No
|ili
|ilçesi
|Köyü
|Ada/
Parsel
|Daimi İrtifak
Hakkı (M²)
|Geçici irtifak
Hakkı (2Yıl) (M²)
|Maliki
|1
|2017/341
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/1949
|562,45
|77,75
|MUSTAFA ÜNAL- SEVİLAY ÜNAL (KILIÇ)- YUSUF ÜNAL- SEBİHA ÜNAL (DEMİRTUNÇ)- FERUZE ÜNAL- HAMİDE ÜNAL (İPLİKCİOĞLU)- SEVİL ÜNAL (AKTAŞ)- RİFAT ÜNAL*- MEHMET ÜNAL- NİZAM ÜNAL
|2
|2017/342
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/1961
|649,68
|367,26
|YAŞAR ŞAHİN
|3
|2017/343
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/1964
|363,88
|141,55
|AZMİ ÖZDEMİR
|4
|2017/344
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/1966
|289,00
|110,39
|MUSTAFA ÖZDEMİR
|5
|2017/345
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/1974
|394,43
|147,46
|ALİ OSMAN ÇEVİK
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/1976
|297,52
|111,44
|6
|2017/346
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/1975
|851,83
|317,28
|HATİCE ÇEVİK
|7
|2017/347
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/1978
|350,07
|134,33
|BİLAL DOĞAN
|8
|2017/348
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2258
|158,97
|56,15
|HAMZA ÜNAL
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2338
|1132,83
|648,95
|9
|2017/349
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2259
|480,93
|185,37
|DURSUN AKSOY
|10
|2017/350
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2273
|267,90
|96,14
|CEMAL AKYÜZ
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2560
|84,22
|0,00
|11
|2017/351
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2274
|212,41
|76,76
|RASİM BAYINDIR- SUİDE BABAYİĞİT- MENŞURE BAYINDIR- EKREM BAYINDIR- AYŞE YAŞAR- MURTAZA BAYINDIR- ZEKERİYA BAYINDIR
|12
|2017/352
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2327
|655,55
|217,89
|FAZLI ÜLKER
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2345
|570,61
|224,21
|13
|2017/353
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2328
|362,75
|138,45
|SATILMIŞ EKİNCİ- ADEM EKİNCİ- HATİCE DURU (ERSOY)- LATİF DURU- EFE EKİNCİ- OSMAN EKİNCİ*- SALİH EKİNCİ- FADİME EKİNCİ (KILIÇ)- İSMAİL EKİNCİ
|14
|2017/354
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2329
|352,42
|133,35
|TEKMİLE ÜLKER*- NESLİHAN BULUT KÜÇÜK- YAKUP BULUT- BERGÜZAR BULUT- BİRSEN BULUT (ZOR)- HAVVA BULUT (TUNÇAY)- İDİRİS BULUT- MURAT ÖZBEK- AYSEL ÜLKER (TASALI)- NURAN ÜLKER (AKÇA)- ALİ OSMAN ÜLKER- ZAFER ÜLKER- ÖMER ÜLKER- CAFER ÜLKER- MÜNİRE ÖZBEK*- ORHAN ÜLKER- FİLİZ BULUT (BİNİCİ)- H.HÜSEYİN BULUT- PÜRLEN ÖZLÜ- MEVLÜT BULUT- SELAHATTİN BULUT*- MURTAZA BULUT- HASAN BULUT- ESME BULUT *- KEZİBAN BULUT- MÜRÜT BULUT- YUSUF BULUT- AYNIGÜL ŞAHİN- AYNUR ÜLKER
|15
|2017/355
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2330
|377,68
|142,87
|GÜLNAME YILMAZ (YILMAZOĞLU)- GÜLİSTAN YILMAZ (DOĞAN)- HASİBE YILMAZ (KOPARAN)- MERAL YILMAZ (İTİK)- FADİME YILMAZ (BOLAT)- ELİF YILMAZ- SELVİ YILMAZ (KORKMAZ)- ÜNZÜLE YILMAZ – ALİ YILMAZ- MEHMET YILMAZ- SEYİT YILMAZ-KADRİYE YILMAZ (ŞENER)
|16
|2017/356
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2332
|876,05
|333,15
|ERKAN ULUDAĞ- HÜSEYİN ULUDAĞ- HAMZA ULUDAĞ- ZÜLBİYE AKÇA- SALİHE GÖKÇE- ÖZLEM BEKDEMİR- CİHAN ULUDAĞ
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2334
|514,49
|186,85
|17
|2017/357
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2534
|231,03
|94,16
|TURAK ASLAN*- SATI ARSLAN (AKYOL)- KEKLİK ARSLAN- İSMAİL ARSLAN- MUSTAFA ARSLAN- YURDAL ARSLAN
|18
|2017/358
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2540
|831,78
|310,16
|UĞUR DEMİR- BEKİR DEMİR- AHMET DEMİR
|19
|2017/359
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2542
|1185,40
|491,23
|ŞÜKRÜ ARSLAN
|20
|2017/360
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2550
|379,46
|90,64
|ADIGÜZEL BOYRAZ
|21
|2017/361
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2561
|768,74
|290,73
|ZEYNEP AKSOY
|22
|2017/362
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2563
|759,79
|288,04
|SALİM AKYÜZ*- ŞEFİKA AKYÜZ (ELHAN)- KADRİYE AKYÜZ (DOĞAN)- BURHAN AKYÜZ- NURİ AKYÜZ- ORHAN AKYÜZ- İLHAN AKYÜZ- MUSTAFA AKYÜZ- KEZİBAN AKYÜZ (ÖZDEMİR)- EMİNE AKYÜZ (BAYINDIR)- HAFİZE AKYÜZ
|23
|2017/363
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2575
|384,22
|143,20
|KEMAL KARAOĞLAN
|24
|2017/364
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2577
|1458,39
|551,32
|CEVAT KAPLAN
|25
|2017/365
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2821
|512,86
|192,09
|NEVZAT TAMER-HÜSEYİN GAZİ TAMER-ŞAZİYE TAMER-MAKBULE TAŞDEMİR-OSMAN YILDIRIM-YUSUF TAMER-FATİH YILDIRIM-HATİCE PINARCIOĞLU-GÖNÜL TAMER-SADIK YILDIRIM-DUDU YILDIRIM*- ÖMER FARUK TAMER-MELEK TAMER (MERMERKAYA)-LOKMAN TAMER-MEVLÜDE TAMER*-YUSUF TAMER-MEHMET MUSTAFA TAMER
|26
|2017/366
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2502
|624,52
|62,76
|EŞREF ÖZDEMİR- SALİH ÖZDEMİR
|27
|2017/367
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2501
|708,48
|228,98
|BİLAL DOĞAN- HÜSEYİN DOĞAN- KADİR DOĞAN
|28
|2017/368
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2500
|302,81
|113,56
|SEFER ÇALIŞKAN
|29
|2017/369
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2499
|346,20
|128,38
|ABİDİN YILDIRIM*- İRFANİ YILDIRIM- CAFİYE YILDIRIM (ÇALIŞKAN)- ARİFE YILDIRIM (ŞENSOY)- YONCA YILDIRIM (KÖKLÜ)- DURDU YILDIRIM (ARSLAN)- YETER YILDIRIM (ASLAN)- SULTAN YILDIRIM
|30
|2017/370
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2498
|436,74
|163,05
|SALİH ÇALIŞKAN
|31
|2017/371
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2497
|162,12
|91,30
|ERGÜN ÇALIŞKAN
|32
|2017/372
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2495
|379,90
|98,86
|NACİYE UYAR – SELDA SEVİM – FATMA TEKİN- GÜLÜZAR UYAR- YAŞAR UYAR- CAFER UYAR- EDA UYAR
|33
|2017/373
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2493
|253,14
|0,00
|BİLAL DOĞAN- ÖMER DOĞAN- HÜSEYİN DOĞAN- KADİR DOĞAN
|34
|2017/374
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2487
|658,70
|182,67
|SALİH ÖZDEMİR
|35
|2017/375
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2488
|1942,18
|809,96
|RAMAZAN ÜLKER
|36
|2017/376
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2477
|105,29
|87,15
|MUSTAFA ÖZDEMİR- AZMİ ÖZDEMİR
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2485
|231,91
|132,56
|37
|2017/377
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2350
|324,88
|121,72
|HİDAYET ÇALIŞKAN
|38
|2017/378
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2349
|484,26
|186,28
|TAYYAR ÇALIŞKAN
|39
|2017/379
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2337
|488,29
|0,00
|KADRİYE ÜNAL- KÜBRA ÜNAL- DİLEK ÜNAL (YEŞİL)- FATMA BAYINDIR- MİKAİL ÜNAL- MURAT ÜNAL- TURAN ÜNAL- ŞEMSİ ÜNAL
|2017/379
|Yozgat
|Sorgun
|AŞAĞICUMAFAKILI
|0/2339
|209,08
|50,48
|40
|2017/380
|Yozgat
|Sorgun
|KAPAKLI
|102/47
|529,09
|205,80
|RASİM DEMİR
|41
|2017/381
|Yozgat
|Sorgun
|KAPAKLI
|103/15
|149,40
|0,00
|HAMZA ŞİMŞEK
|42
|2017/382
|Yozgat
|Sorgun
|KAPAKLI
|104/21
|830,93
|314,13
|MEVLÜT YİĞİD- ARİFE YİĞİD (SONDOĞAN)- HANIM YİĞİD- LİMUNA YİĞİD (ASLAN)- NACİYE YİĞİD *- İKBAL YİĞİD*
|43
|2017/383
|Yozgat
|Sorgun
|KAPAKLI
|104/25
|537,67
|199,25
|ADEM KESKİN- CAHİT KESKİN- ARİFE KESKİN- ARİFE KESKİN*- BEKİR KESKİN
|44
|2017/384
|Yozgat
|Sorgun
|KAPAKLI
|104/78
|491,95
|197,59
|OSMAN AVCI*- AYŞE AVCI (KIYMAZASLAN)- TELLİ AVCI (BULUT)- ZELİHA AVCI- KAMER AVCI (YETİMOĞLU)- NİZAM AVCI- FAZLI AVCI- FADİME AVCI (DEMİR)- HÜSEYİN AVCI- SABRİ AVCI- SEYİT AVCI
|45
|2017/385
|Yozgat
|Sorgun
|KAPAKLI
|104/82
|1679,29
|650,21
|BEKİR YİĞİD
|46
|2017/386
|Yozgat
|Sorgun
|KAPAKLI
|104/83
|313,74
|90,99
|HÜLDÜ ARSLAN- İSMAİL ARSLAN- OĞUZ ARSLAN- NUREDDİN ARSLAN- MUZAFFER ARSLAN- GÜLLÜ DEMİR (ARSLAN)*- EROL DEMİR- MAKSUT DEMİR- HANIM DEMİR (ŞAHİN)- MİTHAT DEMİR- NURİYE DEMİR- TUĞBA DEMİR- FATMA DEMİR- GÜLLÜ DEMİR (ARSLAN)- FADİME DEMİR- DURAK DEMİR- YASEMİN DEMİR (FİDAN)
|47
|2017/387
|Yozgat
|Sorgun
|KAPAKLI
|104/87
|987,68
|384,90
|ALİ BOLAT
|48
|2017/388
|Yozgat
|Sorgun
|KAPAKLI
|104/89
|499,42
|183,08
|MEHMET ASLAN
|Yozgat
|Sorgun
|KAPAKLI
|117/9
|826,64
|303,84
|49
|2017/389
|Yozgat
|Sorgun
|KAPAKLI
|116/11
|603,40
|388,03
|SEYİT BOLAT
|50
|2017/390
|Yozgat
|Sorgun
|KAPAKLI
|116/14
|522,19
|174,46
|RASİM DEMİR- İSMAİL DEMİR- URGUYA ALAN- BİLAL DEMİR- İFAKAT ŞAHAN- ZÜBEYDE ÇALIŞKAN- FADİME TEKİN- FATMA UĞUR
|51
|2017/391
|Yozgat
|Sorgun
|KAPAKLI
|116/41
|278,57
|106,33
|NEDİM CANBOLAT- DURAK CANPOLAT- MÜRSEL CANPOLAT
|Yozgat
|Sorgun
|KAPAKLI
|117/8
|149,80
|51,25
|52
|2017/392
|Yozgat
|Sorgun
|KAPAKLI
|116/50
|415,43
|164,36
|SELVER DEMİR (ÇABUK)- ABBAS DEMİR- MEHMET DEMİR- AYŞE DEMİR- HALİSE DEMİR- KEZİBAN ASLAN- ELVAN DEMİR- MUSTAFA DEMİR- MEVLÜDE FİDAN- EMİŞ DEMİR (ARSLAN)- KADRİYE DEMİR- RABİA KARAHAN- MELEK YILDIRIM- EMİNE DEMİR- KADİR DEMİR
|53
|2017/393
|Yozgat
|Sorgun
|KAPAKLI
|120/3
|145,97
|94,83
|DURSUN KESKİN*- ALİ KESKİN*- FADİME KESKİN (KURT)- ZEKERİYA KESKİN- SELAMİ KESKİN- FERHAT KESKİN- FATMA KESKİN*- ZÜBEYDE KESKİN (BULUT)- MUSTAFA KESKİN- ÜMRİYE KESKİN- HAYRİYE KESKİN- ÜMRAN KESKİN (ULUSOY)- ALİ KESKİN- GÜLHANIM KESKİN- HAKAN KESKİN- OSMAN KESKİN- HAYRİYE KESKİN- EMİNE KESKİN (YÜKSEK)- MEMİŞ KESKİN- ZENNURİYE KESKİN (İÇÖZ)
|54
|2017/394
|Yozgat
|Sorgun
|BELENCUMAFAKILI
|110/72
|1011,33
|380,26
|BEKİR ÇALIŞKAN
|55
|2017/395
|Yozgat
|Sorgun
|BELENCUMAFAKILI
|110/62
|413,18
|154,64
|ÖMER YAZAR *- NAİL YAZAR- DURAK YAZAR
|56
|2017/396
|Yozgat
|Sorgun
|BELENCUMAFAKILI
|110/61
|478,39
|179,24
|KIYMET YAZAR- ALİ OSMAN YAZAR- ABDURRAHİM YAZAR- MUSTAFA YAZAR- YASİN YAZAR- HATİCE YAZAR- FATMA İNCEOĞLU- BAHRİ YAZAR- EMİNE BULUT- SAHURE ÇALIŞKAN*- SEBİHA ÇALIŞKAN (YÜKSEL)- RAHİME ÇALIŞKAN (ŞAN)- BAYRAM ÇALIŞKAN- EKREM ÇALIŞKAN- GÜLFİYE ÇALIŞKAN (COŞKUN)
|57
|2017/397
|Yozgat
|Sorgun
|KÜLHÜYÜK
|113/35
|629,90
|77,09
|MEHMET COŞKUN
|58
|2017/398
|Yozgat
|Sorgun
|BELENCUMAFAKILI
|110/63
|1041,24
|390,57
|SATI YAZAR- HACI YAZAR- HASİBE TAŞDEMİR- HALİL İBRAHİM YAZAR
|59
|2017/399
|Yozgat
|Sorgun
|BELENCUMAFAKILI
|110/54
|1346,16
|505,66
|İBRAHİM YILMAZ*- TALİP YILMAZ- YUSUF YILMAZ- CEVAHİR YILMAZ- DÖNDÜ YILMAZ- LATİF YILMAZ- AHMET YILMAZ- SELVER YILMAZ (AKDEMİR)- ŞABAN YILMAZ- MUNİSE YILMAZ (YÜKSEL)- MUSTAFA YILMAZ- ADEM YILMAZ
|60
|2017/400
|Yozgat
|Sorgun
|BELENCUMAFAKILI
|110/47
|693,99
|259,31
|ABDULKADİR ÇALIŞKAN
|61
|2017/401
|Yozgat
|Sorgun
|BELENCUMAFAKILI
|110/46
|1199,20
|498,83
|HAYRETTİN DOĞAN- MEVLÜDE GÜRAN- HATİCE USLU- AYSUN KAPLAN- RAMAZAN DOĞAN- AYTEN YILMAZ- FADİME YÜKSEL- MESUT DOĞAN – MURAT DOĞAN – MENŞURE DOĞAN- İTİBAR ÇETİN- NİHAT DOĞAN- EMİNE BAŞOL
|62
|2017/402
|Yozgat
|Sorgun
|BELENCUMAFAKILI
|110/45
|1157,26
|433,80
|OSMAN ÇETİN
|63
|2017/403
|Yozgat
|Sorgun
|BELENCUMAFAKILI
|110/43
|109,94
|0,00
|ÖMER DOĞAN
|64
|2017/404
|Yozgat
|Sorgun
|BELENCUMAFAKILI
|110/2
|768,42
|283,88
|EMİN KILIÇARSLAN
|65
|2017/405
|Yozgat
|Sorgun
|BELENCUMAFAKILI
|110/1
|205,28
|76,93
|CELAL BAŞOL*- CANSEVER BAŞOL (KILIÇARSLAN)- CELAL BAŞOL- HAMZA BAŞOL
|Yozgat
|Sorgun
|BELENCUMAFAKILI
|110/70
|616,97
|244,48
|66
|2017/406
|Yozgat
|Sorgun
|BELENCUMAFAKILI
|105/31
|1021,98
|401,49
|MUSTAFA EROL
|67
|2017/407
|Yozgat
|Sorgun
|BELENCUMAFAKILI
|105/30
|267,26
|145,08
|FETTAH YÜKSEL
|68
|2017/408
|Yozgat
|Sorgun
|BELENCUMAFAKILI
|105/29
|354,43
|45,76
|BEKİR ÇETİN- MUSTAFA ÇETİN
|69
|2017/409
|Yozgat
|Sorgun
|BELENCUMAFAKILI
|105/12
|1365,76
|512,00
|SÜLEYMAN ÇALIŞKAN
|70
|2017/410
|Yozgat
|Sorgun
|BELENCUMAFAKILI
|105/11
|1470,06
|561,36
|ADEM ÇETİN
|71
|2017/411
|Yozgat
|Sorgun
|BELENCUMAFAKILI
|105/10
|259,86
|28,30
|KAMİL EKİNCİ
|72
|2017/412
|Yozgat
|Sorgun
|BELENCUMAFAKILI
|104/10
|546,80
|261,44
|GÜLER AKDEMİR
|73
|2017/413
|Yozgat
|Sorgun
|BELENCUMAFAKILI
|104/9
|734,69
|280,84
|MUSTAFA EKİNCİ
|74
|2017/414
|Yozgat
|Sorgun
|BELENCUMAFAKILI
|104/7
|417,93
|166,06
|NURETTİN AKTAŞ
|75
|2017/415
|Yozgat
|Sorgun
|BELENCUMAFAKILI
|104/6
|574,74
|202,94
|ARİF BAŞOL
|Yozgat
|Sorgun
|BELENCUMAFAKILI
|110/71
|718,30
|269,49
|76
|2017/416
|Yozgat
|Sorgun
|BELENCUMAFAKILI
|104/4
|362,80
|136,02
|FATMA YÜKSEL- SELVER YÜKSEL (TOPTAŞ)- MUSTAFA YÜKSEL – BEHİYE YÜKSEL (AKAN)- SABRİ YÜKSEL- HÜSEYİN BAŞOL- DİLAN YÜKSEL- KÜRŞAT YÜKSEL- LEYLA BAŞOL (DURU)- ŞEYDA YÜKSEL- HALİT BAŞOL*- SATILMIŞ YÜKSEL- GÜLENDAM YÜKSEL (TUNÇEL)- MUHTAT BAŞOL- SAMİ YÜKSEL- ABDULLAH YÜKSEL- MUSTAFA YÜKSEL- NERGÜL YÜKSEL (SARIOĞLU)- MEHMET YÜKSEL-SULTAN BAŞOL(KILIÇ)- ŞENGÜL YÜKSEL (AKDEMİR)- YÜKSEL BAŞOL(AKTAŞ)- ÜMMÜGÜLSÜM BAŞOL(AKTAŞ)
|77
|2017/417
|Yozgat
|Sorgun
|BELENCUMAFAKILI
|104/3
|390,17
|146,03
|MURAT AKDEMİR – SELVİ AKDEMİR- FATMA BÖLUKBAŞI- YUSUF AKDEMİR- KAZIM AKDEMİR- SONGÜL AÇIKGÖZ- GONCA YALÇINKAYA- YUSUF AKDEMİR-FİLİZ AKDEMİR- FADİME AKDEMİR- SULTAN AKDEMİR (ARIKAN)- HATİCE AKDEMİR (ŞAHAN)- CEVAHİR KILIÇARSLAN (TEMİZ)- AHMET AKDEMİR- OSMAN AKDEMİR- ÖMER AKDEMİR- HASAN KILIÇARSLAN- AYŞE AKDEMİR- EYYÜP KILIÇARSLAN- YELİZ AKDEMİR- ZÜLAL KILIÇARSLAN- HÜSEYİN KILIÇARSLAN- ADEM AKDEMİR*- SADIK KILIÇARSLAN- DÖNDÜ AKDEMİR- NUSRAT KILIÇARSLAN- MEHMET AKDEMİR- YUSUF AKDEMİR-YONCA AKDEMİR- ŞERİFE AKDEMİR- FATMA AKDEMİR (AKSOY)- FADİME EKİNCİ
|78
|2017/418
|Yozgat
|Sorgun
|VELİÖLDÜK
|109/64
|612,38
|201,49
|HÜSEYİN YILMAZ- AŞIR YILMAZ- DURDANE VAROL- DENİZ COŞKUN- MEHTİ YILMAZ- SERFİNAZ DEMİRALP- SUNA KÖMÜRCÜ- ZÜLBİYE GÜRHAN- GÜLKIZ DEMİRALP- YETER YILMAZ- METİN YILMAZ- SÜRMELİ ÇETİN- HÜSEYİN COŞKUN- AHMET COŞKUN- BETÜL AKKAN- SULTAN COŞKUN- SATILMIŞ YILMAZ- HAYDAR YILMAZ- ALKAN YILMAZ- DAMLA YILMAZ- CUMA YILMAZ- ŞENTÜRK YILMAZ- SUZAN KIZIL- SANİYE KORKMAZ- SEVGİ KORKMAZ- MURAT COŞKUN- YETER YILMAZ- AYTEN COŞKUN- ONURCAN COŞKUN- HÜSNE GÜRHAN- ZEYNEP AYBAR- NARİN DOĞAN- NİDA YILMAZ- CUMA YILMAZ- BEKTAŞ YILMAZ- DERYA ÇAĞLA COŞKUN- MUSTAFA YILMAZ- SATI ACER- ÇETİN YILMAZ- BÜNYAMİN YILMAZ- SIRMA YILMAZ- SEYHAN YILDIZ- YOSMA PINARCI- DURSUN YILMAZ-ÖVGÜ HAZAL COŞKUN-SULTAN YILMAZ- SELAHATTİN YILMAZ-MELEK YILMAZ-METİN YILMAZ-HATİCE VAROL
|79
|2017/419
|Yozgat
|Sorgun
|VELİÖLDÜK
|108/74
|139,72
|51,41
|DURSUN İNAL
|80
|2017/420
|Yozgat
|Sorgun
|VELİÖLDÜK
|108/71
|568,80
|215,32
|PAŞA ŞİMŞEK
|81
|2017/421
|Yozgat
|Sorgun
|VELİÖLDÜK
|108/70
|777,32
|291,19
|Yozgat
|Sorgun
|VELİÖLDÜK
|108/73
|268,28
|100,22
|CELAL ŞAHAN- DURAK ŞAHAN- SATILMIŞ ŞAHAN- KAYMAK ŞAHAN (ÖZCAN)- HÜSEYİN ŞAHAN- FADİME ŞAHAN (DANIŞAN)- EMİNE ŞAHAN(ÖZCAN)-ZEYNEP ŞAHAN(SEVGİLİ)-ALİ SEVGİLİ-KİBAR SEVGİLİ (AYTEMİR)-ERCAN ÖZCAN-ERGÜN ÖZCAN-HASAN ÖZCAN- DÖNDÜ ÖZCAN(ÖZDEMİR)- ÇİÇEK ÖZCAN(ÖZDEMİR)-SANİYE SEVGİLİ (KORKMAZ)
|82
|2017/422
|Yozgat
|Sorgun
|VELİÖLDÜK
|108/69
|529,17
|199,51
|MELEK AKÇA
|83
|2017/423
|Yozgat
|Sorgun
|VELİÖLDÜK
|108/68
|874,17
|324,79
|MUSTAFA AKKAN*- MEHMET AKKAN- FİLİZ AKKAN (ÇİÇEKÇİ)- CUMHUR AKKAN- MENEKŞE AKKAN- HASAN AKKAN- KİBAR AKKAN- İSMAİL AKKAN
|84
|2017/424
|Yozgat
|Sorgun
|VELİÖLDÜK
|108/63
|930,81
|368,77
|ESME AKDEMİR- MUSTAFA AKDEMİR- HASAN AKDEMİR- HALİL AKDEMİR
|Yozgat
|Sorgun
|VELİÖLDÜK
|109/72
|487,41
|0,00
|Yozgat
|Sorgun
|VELİÖLDÜK
|110/21
|549,16
|568,16
|85
|2017/425
|Yozgat
|Sorgun
|VELİÖLDÜK
|108/61
|570,60
|179,41
|YETER AKKAN (ŞAHAN)- KEZİBAN AKKAN (GÜRKAN)- HAYDAR AKKAN- SATI AKKAN (ÖZCAN)- GÜRCÜ AKKAN (AYIKOL)- ŞAHİSDE AKKAN- FATMA AKKAN (COŞKUN)
|86
|2017/426
|Yozgat
|Sorgun
|VELİÖLDÜK
|108/60
|445,81
|190,51
|HAYDAR AKKAN- İBRAHİM AKKAN- SADİYE AKKAN (YİĞİT)*- ALİ AKKAN*- NEJLA AKKAN- ASLAN AKKAN- CİHANNUR BAY- FİDAN YİĞİT (AKKAN)- FERDANE YİĞİT- BAYRAM YİĞİT- İSMAİL YİĞİT- NEZAHAT ŞİMŞEK- İLYAS AKKAN- TUĞBA KILIÇ
|87
|2017/427
|Yozgat
|Sorgun
|VELİÖLDÜK
|108/54
|21,78
|0,00
|HAYDAR ORHAN*- VAHİDE ORHAN- HİMMET ORHAN- İSMAİL ORHAN- FATMA İNAL- HALİL ORHAN
|88
|2017/428
|Yozgat
|Sorgun
|VELİÖLDÜK
|108/55
|200,00
|70,30
|HAYDAR YILDIZ- FADİME YILDIZ- HASAN YILDIZ- ESERGÜL YİĞİT*- CUMA YILDIZ*- GÜLLÜ YILDIZ (YİĞİT)*- EMİNE YILDIZ- CUMA YİĞİT- ELİF EROL- SONGÜL YİĞİT- AYŞE YİĞİT (YILDIZ)- ÇİMEN YİĞİT (BUDAK)- ÇEKER YİĞİT- SELDA YİĞİT (ÖZCAN)- GÖNÜL YILDIZ- HAYDAR YILDIZ- SELMA YİĞİT- SEHERGÜL YİĞİT (DOĞAN)- GÜLÜZAR SUNGUR- ADİLE YILDIZ- KAYMAK ÇELİK- BEKİR YILDIZ
|89
|2017/429
|Yozgat
|Sorgun
|AKOCAK
|116/34
|622,98
|333,64
|MEHMET ÖZTOP- YADİKAR ARSLAN- GÜZEL ÖZTOP
|90
|2017/430
|Yozgat
|Sorgun
|AKOCAK
|116/26
|374,98
|131,49
|HAŞİM DOĞANÇAY
|91
|2017/431
|Yozgat
|Sorgun
|AKOCAK
|116/25
|267,00
|96,51
|BAHATTİN ARSLAN
|92
|2017/432
|Yozgat
|Sorgun
|AKOCAK
|116/24
|159,37
|57,62
|ÇAĞLA ARSLAN (MİNTAŞ)- HALİL ARSLAN- SERVET ARSLAN- DURMUŞ ARSLAN- MAHİ ŞEKER ARSLAN (KESER)- MURAT ARSLAN- İBRAHİM ARSLAN*- AHMET ARSLAN- LEYLA ARSLAN (AKTAŞ)- HATİCE ARSLAN (DOĞANÇAY)- CEMİLE ARSLAN
|93
|2017/433
|Yozgat
|Sorgun
|AKOCAK
|116/3
|1441,89
|551,44
|SABRİ GÜNDÜZ
|94
|2017/434
|Yozgat
|Sorgun
|AKOCAK
|116/2
|289,54
|54,68
|HANIM KÖYLÜ- ZEYNEP KILINÇ- YURDAGÜL BEKDEMİR- SULTAN BEKDEMİR- MURAT YAZAR- ALİ BEKDEMİR- BEKİR YAZAR- OSMAN BEKDEMİR- MURAT BEKDEMİR- FATMA BEKDEMİR- SAKİNE AKDEMİR- MERYEM ÖZCAN- LİBAS ARSLAN- HANIM HÖKE- ARİF KABLAN- SATI ÇETİN- MEDİHA TOPRAKÇI- FİDAN KABLAN- ŞEMSİ AYDOĞAN- YOSMA SUNGUR- FATMA BEKDEMİR*
|95
|2017/435
|Yozgat
|Sorgun
|AKOCAK
|115/9
|718,65
|316,60
|SAFFETTİN ÜNAL- İHSAN ÜNAL
|96
|2017/436
|Yozgat
|Sorgun
|AKOCAK
|115/7
|547,39
|200,19
|GÜLLÜ ARSLAN
|97
|2017/437
|Yozgat
|Sorgun
|AKOCAK
|115/6
|616,94
|230,28
|BİLAL ARSLAN
|98
|2017/438
|Yozgat
|Sorgun
|AKOCAK
|107/45
|158,46
|0,00
|FADİME ARSLAN- LOKMAN ARSLAN- ALİ ARSLAN- HAYRİ ARSLAN- MEHRİ ARSLAN
|99
|2017/439
|Yozgat
|Sorgun
|YUKARIEMİRLER
|121/315
|788,71
|69,71
|MUSTAFA PALA- ZAMİR PALA- SULTAN PALA- ALİ PALA- HASAN PALA
|100
|2017/440
|Yozgat
|Sorgun
|YUKARIEMİRLER
|121/297
|320,63
|120,23
|SATILMIŞ ACEROĞLU
|101
|2017/441
|Yozgat
|Sorgun
|YUKARIEMİRLER
|121/295
|392,87
|146,08
|MEHMET YILDIZ- FATMA HÖKE (YILDIRIM)- VEYİS HÖKE- SATI HÖKE (ACER)- SALMAN HÖKE- EMİNE HÖKE (YILDIRIM)*- YÜKSEL HÖKE*- VURAL YILDIRIM- İLHAN YILDIRIM- ALİ YILDIRIM- CUMA YILDIRIM- NİHAT YILDIRIM- VOLKAN YILDIRIM- DUYGU YILDIRIM- SADETTİN YILDIRIM- NESİM YILDIRIM- SEDAT YILDIRIM
|102
|2017/442
|Yozgat
|Sorgun
|YUKARIEMİRLER
|121/293
|193,57
|73,18
|CAFER ACER
|103
|2017/443
|Yozgat
|Sorgun
|YUKARIEMİRLER
|121/291
|237,82
|84,00
|ZİLFİ YILDIRIM (ACEROĞLU)- SADEGÜL YILDIRIM- MENEKŞE YILDIRIM (DEMİRCİ)- FADİME YILDIRIM (KIZIL)- ARİF YILDIRIM- ALİ YILDIRIM*- YAREN YILDIRIM- DENİZ YILDIRIM- SEVGİ YILDIRIM
|104
|2017/444
|Yozgat
|Sorgun
|YUKARIEMİRLER
|121/290
|156,13
|66,44
|VELİ YILDIRIM- ZİRAN YILDIRIM- MURAT YILDIRIM- MERAL YILDIRIM- GÜLRUH YILDIRIM- HATİCE YILDIZ
|105
|2017/445
|Yozgat
|Sorgun
|YUKARIEMİRLER
|121/289
|345,61
|118,75
|HASAN YILDIRIM
|106
|2017/446
|Yozgat
|Sorgun
|YUKARIEMİRLER
|121/288
|174,00
|66,50
|SALMAN YILDIRIM
|107
|2017/447
|Yozgat
|Sorgun
|BOĞAZCUMAFAKILI
|101/160
|1804,15
|648,03
|VEYSEL YİĞİT- SABRİ YİĞİT
|108
|2017/448
|Yozgat
|Sorgun
|BOĞAZCUMAFAKILI
|101/161
|290,74
|71,37
|Yozgat
|Sorgun
|BOĞAZCUMAFAKILI
|101/162
|521,84
|230,05
|NERMİN POYRAZ- NİHAT KILIÇ- ELİFE DEMİR- İBRAHİM KILIÇ- NACİ KILIÇ- FATIMA KILIÇ- ÜLKÜ ÇALIŞKAN- HÜSEYİN KILIÇ*- MUSTAFA KILIÇ- MELEK KILIÇ (DOĞANÇAY)- GÜLSEN KILIÇ (DOĞAN)- AHMET KILIÇ- ALİ İHSAN KILIÇ- MURAT KILIÇ
|109
|2017/449
|Yozgat
|Sorgun
|BOĞAZCUMAFAKILI
|101/170
|283,26
|93,90
|MEMNUNE KILIÇ- SONGÜL YILMAZ- MÜCELLA ALTUNOK- DURSUN KILIÇ*- SÜLEYMAN KILIÇ*- ZEHRA KILIÇ- FARUK KILIÇ- HASİBE EKİNCİ- NİLÜFER YILMAZ (KAPLAN)- NEZİHA KILIÇ- HATİCE ÇANKAYA- CEVRİYE KESKİN- BEYTULLAH KILIÇ- FATMA KILIÇ- KADİR KILIÇ- RAFET KILIÇ- SEMİHA KILIÇ- OSMAN KILIÇ- MUSTAFA KILIÇ- GÜLNAR KILIÇ- VAHİDE KILIÇ- FİRDES KILIÇ (ARSLAN)- HARUN KILIÇ- HALUK KILIÇ- AHMET SAİM KILIÇ- FADİME KILIÇ- ÜLVİYE KILIÇ (GÖKÇE)- YASİN KILIÇ
|110
|2017/450
|Yozgat
|Sorgun
|BOĞAZCUMAFAKILI
|110/38
|881,03
|320,87
|HAYATİ KILIÇ- MÜCAHİT KILIÇ- VEHBİ KILIÇ- NURİ KILIÇ- MEHMET KILIÇ
|Yozgat
|Sorgun
|BOĞAZCUMAFAKILI
|110/40
|1055,20
|392,80
|111
|2017/451
|Yozgat
|Sorgun
|BOĞAZCUMAFAKILI
|112/3
|917,07
|291,90
|ÖMER ÜNAL- ZÖHRE YILMAZ- ERBAKAN ÜNAL- LEYMUNE KILIÇ- ELVAN ÜNAL- AYİŞE ÜNAL- SELAMİ ÜNAL- SEYİT ÜNAL- ÖZNUR YİĞİT
|112
|2017/452
|Yozgat
|Sorgun
|BOĞAZCUMAFAKILI
|126/30
|374,28
|140,56
|BAŞARAN KILIÇ- MEDİNE KILIÇ- ZEYNEP BAŞOL – ELMAS KAYA- NAZİFE KILIÇ- MENŞURE KILIÇ
|113
|2017/453
|Yozgat
|Sorgun
|BOĞAZCUMAFAKILI
|126/38
|415,45
|184,77
|ZÜLFÜKAR KILIÇ- BEKİR KILIÇ- MUTLU KILIÇ- LİBAS KILIÇ- FİRDEVS KILIÇ (ŞAHİN)- KASIM KILIÇ- BAHATTİN KILIÇ
|Yozgat
|Sorgun
|BOĞAZCUMAFAKILI
|126/39
|837,81
|286,30
|114
|2017/454
|Yozgat
|Sorgun
|GÖKÖZ
|118/4
|1384,83
|528,60
|MUSA KABLAN
|115
|2017/455
|Yozgat
|Sorgun
|GÖKÖZ
|117/4
|471,69
|177,67
|MAHİR ŞİMŞEK
|116
|2017/456
|Yozgat
|Sorgun
|GÖKÖZ
|117/3
|305,29
|106,02
|SEBAHATTİN ŞİMŞEK
|117
|2017/457
|Yozgat
|Sorgun
|GÖKÖZ
|107/111
|600,15
|218,65
|CENGİZ HÖKE
|118
|2017/458
|Yozgat
|Sorgun
|GÖKÖZ
|107/109
|677,34
|267,35
|RİFAT HÖKE
|119
|2017/459
|Yozgat
|Sorgun
|GÖKÖZ
|107/105
|95,44
|61,93
|KUDDİSİ KABLAN
|120
|2017/460
|Yozgat
|Sorgun
|GÖKÖZ
|107/101
|580,67
|218,81
|SATILMIŞ ŞİMŞEK
|121
|2017/461
|Yozgat
|Sorgun
|GÖKÖZ
|107/100
|411,67
|158,76
|NURAY BULUT
|122
|2017/462
|Yozgat
|Sorgun
|GÖKÖZ
|107/98
|987,78
|366,21
|MURAT GÜZEL
|123
|2017/463
|Yozgat
|Sorgun
|GÖKÖZ
|107/96
|640,57
|241,19
|BAHATTİN TILMAZ
|124
|2017/464
|Yozgat
|Sorgun
|GÖKÖZ
|107/35
|240,78
|90,43
|ADEM ASLAN
|125
|2017/465
|Yozgat
|Sorgun
|AYDINLIKEVLER MH
|56/21
|545,83
|206,65
|YETER ERÇİFCİ
|126
|2017/466
|Yozgat
|Sorgun
|AYDINLIKEVLER MH
|56/17
|336,61
|126,56
|SALİH AKDOLU-AHMET AKDOLU- NESRİN AKDOLU (AKYÜZ)- MEHMED EMİN AKDOLU- GÜLAY AKDOLU- SAMİ AKDOLU- SALİH AKDOLU
|127
|2017/467
|Yozgat
|Sorgun
|AYDINLIKEVLER MH
|56/13
|415,66
|155,40
|HANİFE YAZICI- HURİ BÖLUKBAŞI (GÜL)- YÜKSEL BÖLUKBAŞI (ALAN)- PEMPE AKBAYIR (YÜCEL)- DURSUN BÖLUKBAŞI- HAYATİ AKTAN*- SALİH AKTAN- HİCRAN AKTAN (USLU)- HACER AKTAN- YUSUF AKTAN
|128
|2017/468
|Yozgat
|Sorgun
|AYDINLIKEVLER MH
|56/8
|521,86
|195,64
|HAYATİ AKTAN *- YUSUF AKTAN- HİCRAN AKTAN (USLU)- HACER AKTAN- SALİH AKTAN
|Yozgat
|Sorgun
|AYDINLIKEVLER MH
|56/9
|587,09
|221,24
|Yozgat
|Sorgun
|AYDINLIKEVLER MH
|56/16
|586,39
|226,46
|129
|2017/469
|Yozgat
|Sorgun
|KARABALI
|104/7
|563,31
|213,07
|ELİFE ŞİMŞEK- ZARİFE ŞİMŞEK (BOLAT)- NERGİZ ŞİMŞEK (KAPLAN)- ALİ ŞİMŞEK- HASAN ŞİMŞEK
|130
|2017/470
|Yozgat
|Sorgun
|KARABALI
|104/10
|98,40
|74,27
|SELAHATTİN ARSLAN- FATMA ARSLAN (ARAS)- FERİDE ARSLAN (KAPLAN)*- DURAK ARSLAN*- SEVİM KAPLAN (ARSLAN)- NURDAN ARSLAN- GÜLDEN ARSLAN- ALİ ARSLAN- NURHAYAT ARSLAN (AY)- MUHARREM KAPLAN- ADIGÜZEL KAPLAN- AHMET KAPLAN
|131
|2017/471
|Yozgat
|Sorgun
|KARABALI
|104/8
|564,09
|212,78
|YUSUF ŞİMŞEK
|132
|2017/472
|Yozgat
|Sorgun
|KARABALI
|104/2
|823,98
|333,27
|MUSTAFA ŞİMŞEK
|Yozgat
|Sorgun
|KARABALI
|104/6
|400,57
|291,57
|133
|2017/473
|Yozgat
|Sorgun
|KARABALI
|104/1
|833,27
|284,96
|GÜLDEN YILMAZ-GÜVEN AKYOL-DOĞAN AKYOL-KEKLİK ARSLAN- ÖMER ALUR-MUSTAFA ARSLAN-CAFER AKYOL-YURDAL ARSLAN-SATI AKYOL
|134
|2017/474
|Yozgat
|Sorgun
|KARABALI
|103/7
|1216,02
|473,45
|HAYDAR ARSLAN
|135
|2017/475
|Yozgat
|Sorgun
|KÜLHÜYÜK
|114/98
|182,27
|27,34
|KAMİL ARSLAN
|136
|2017/476
|Yozgat
|Sorgun
|KÜLHÜYÜK
|114/96
|520,66
|190,35
|ŞAHMURAT ARSLAN
|137
|2017/477
|Yozgat
|Sorgun
|KÜLHÜYÜK
|114/94
|104,88
|78,50
|PEHLÜL ARSLAN
|138
|2017/478
|Yozgat
|Sorgun
|KÜLHÜYÜK
|114/88
|671,85
|246,67
|BAYRAM ÖZBEK- KADİR ÖZBEK- SEMİH ÖZBEK- FADİME ÖZBEK
|139
|2017/479
|Yozgat
|Sorgun
|KÜLHÜYÜK
|114/85
|776,53
|268,99
|MUHİTTİN ÖCAL
|140
|2017/480
|Yozgat
|Sorgun
|KÜLHÜYÜK
|114/58
|337,69
|107,56
|SELAMİ COŞKUN
|141
|2017/481
|Yozgat
|Sorgun
|KÜLHÜYÜK
|114/55
|349,97
|133,36
|FATMA HATİPOĞLU
|142
|2017/482
|Yozgat
|Sorgun
|KÜLHÜYÜK
|114/50
|78,49
|62,67
|YUSUF ÖCAL