Başkan Şimşek genç voleybolcularla yemekte buluştu

Ekleyen admin on Oca 23rd, 2018 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

ORHAN DOĞAN – Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Yozgat’ta düzenlenen Mahalli Kulüpler Liginde birinci olan Sorgun Belediyespor yıldız ve genç voleybol takımı sporcuları ile yemekte bir araya geldi.

Yemekte konuşan Başkan Şimşek, sporcuların her zaman destekçisi olduğunu ve onların başarısı için elinden gelen tüm çabayı göstermeye hazır olduğunu belirtti.

Yıldız ve genç voleybol takımı sporcularının elde ettiği başarıların göğsünü kabarttığını ifade eden Şimşek “Bugün sizlerle burada olmaktan hem gururlu hem de mutluyum. Gençlerimizin doğru yetiştiğini sporla iç içe bir hayat sürdüğünü görmek, emeklerin boşa gitmediğini bilmek beni mutlu etti. Her derdinizde sıkıntınızda biz burada olduk ve olmaya devam edeceğiz. Şahsım adına başarının her zaman ödüllendirilmesinden yanayım, tüm takımlarımızdan aynı başarıyı bekliyoruz belediyemiz bünyesinde yer alan tüm sporcularımızın destekçisi olduk ve devam da edeceğiz yeter ki bizi böyle gururlandırsınlar birincilikler alıp kupalarını gururla onurla kaldırsınlar biz elimizden geleni yapmaya hazırız” dedi.

Yozgat’ı guruplarda temsil etmeye hak kazan Sorgun Belediyespor yıldız ve genç voleybol takımı antrenörü Soner Arslan da sporcuların başarılarında ki en büyük payın Başkan Ahmet Şimşek’e ait olduğunu dile getirerek; ”başkanımız her zaman destekçimiz oldu, her derdimizde sıkıntımızda yanımızda olarak tüm sorunlarımızı çözdü, biz bugün bu kupaları alıp buraya getirebildiysek bu başkanımız sayesindedir. Spora ve sporcuya gereken önemi her zaman veren ve hep yanımızda olan Başkanımız Sayın Ahmet Şimşek’e aldığımız ve alacağımız tüm kupaları ithaf ediyoruz, başarımızın mimarı kendisidir” ifadelerini kullandı.

 

 

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