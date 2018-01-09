2016/1969 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRIMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NOLU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Yozgat İl, Sorgun İlçe, 23 Ada, 93 Parsel, Agahefendi mahallesi Mahalle/Köy, A blok l. kat 5

nolu bağımsız bölüm Nolu Bağımsız Bölüm Sorgun Agahefendi mah. Ova 2 sitesi A blok da olup, 3+1 daire, ıslak zeminler fayans diğer odalar laminant parke, duvarlar alçı üzeri boya, pencereler PVC, kapı doğramaları ahşap, bina doğalgaz kaloriferli, dış cephe ısı yalıtımlı, 20 yıllık bina,

Adresi: Agahefendi mah, Ankara Bul, Ova 2 sit, A blok, 1. Kat 5 nolu bağ. bölüm :

Yüzölçümü: 90 m2

Arsa Payı 1/212

İmar Durumu:Yok

Kıymeti:96.022,33 TL

KDV Oranı:%1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

1.Satış Günü: 19/02/2018 günü09:30 -09:35 arası

2.Satış Günü :19/03/2018 günü09:30 -09:35 arası

Satış Yeri:: Çay Mahallesi, İlyas Arslan Bulvarı, îlyas Aslan Sinema ve Tiyatro Salonu, – Sorgun Yozgat

Satış şartları:

1-İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2-Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV, 1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3-İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4-Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5-Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6-Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2016/1969 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur. 04/01/2018