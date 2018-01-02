NEREDEN NEREYE!

Ekleyen admin on Oca 2nd, 2018 kategori : Haydar Ahi. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçen’in anlatımıyla bir çok anının yer aldığı “Atatürk’ün İzinde Bir Ömür Böyle Geçti kitabında Türk Hava Kurumu ile ilgili bir anı;

İsmet İnönü bir gün yorgun ve sinirli bir halde Çankaya’ya çıkıyor.

Kahveden sonra Atatürk soruyor:

– Hayrola İsmet?.. Sende bir fevkaladelik var bugün… Ne oldu?.. Neye sinirlendin?

– Türk Hava Kurumu’nun toplantısı vardı da…

– Eee, ne olmuş varsa?

– Fuat beyi (THK Başkanı) epey terlettim… İstifaya falan kalktı.

– Çalışkan çocuktur Fuat… Kurumu da iyi yönetiyor.

– Bunlara bir diyeceğim yok… Fakat canımı sıkan bir şey oldu.

– Neymiş o?

– Hesaplarda bir kuruş oynuyor.

– Bir kuruş.

İnönü:

– Daha önceki toplantıda dikkatimi çekmişti… Bu bir kuruşun nereye gittiğini öğrensinler diye talimat vermiştim. Bulamamışlar… Fuat beyin hassasiyetini anlıyorum… Ama milletimiz ondan daha hassastır… Verdiği paranın nereye gittiğini mutlaka bilmek ister… İstifa bu gibi hallerde en kolay çıkar yoldur… Ama kimseyi rahatlatmaz… Hatta söylentilere bile sebep olur.

Atatürk:

– Demek mesele bu… Bir kuruşun hesabı seni bu kadar üzdü… Haklısın… Kırk para (bir kuruş) günün birinde 40 lira, 40 lira da 400 lira olur… Bu da giderek büyür halkın ağzında… Cumhuriyet’i kurarken böyle bir kuruşlara çok ihtiyacımız oldu.. Peki ne yaptın sonunda?

İnönü:

– Memurları seferber ettim… Ve bir kuruşun yanlışlıkla başka bir hesaba geçirildiğini bulup, çıkarttırdım… Bizim milletimiz cömerttir, elindekini, avucundakini verir… Ama verdiğinin doğru, dürüst yerlere harcandığını görmek ister… Buna inanmak ister.

Demek ki, cumhuriyetimizi kuran bu değerli insanlar, devletin parasını kimseye yedirmemişler. Bir kuruşun peşine düşmüşler! Ama şimdi öyle mi!!!

Cebinde dolmuş parası olmadığı için işe yayan gidip gelen asgari ücretliler, deveyi hamuduyla yutanları savunuyorlar!

 

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