Evde bakım hizmetlerinde AB uygulamaları projesi

ORHAN DOĞAN – Sorgun Gevher Nesibe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan “Evde bakım hizmetlerinde AB uygulamaları” isimli projenin açılışı yapıldı.

Okul konferans salonunda yapılan açılışta konuşan okul müdürü Osman Kılınçarlan “Evde bakım hizmetleri genel olarak, bireyin sağlığını korumak, yükseltmek, yeniden sağlığına kavuşturmak amacıyla sağlık ve sosyal hizmetlerin profesyonel düzeyde veya aile bireyleri tarafından bireyin kendi evinde veya yaşadığı ortamda sunulmasıdır. Günümüzde özellikle gelişmiş ülkelerde nüfus artış hızının azalması ve yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak yaşlılığın artışı ve buna bağlı problemler kaçınılmaz hale gelmiştir. Araştırmalara göre Türkiye, önümüzdeki 25 yılda tüm dünyada yaşlı nüfusun en hızlı artacağı ikinci ülke olacaktır. Nüfusumuzun yüzde 12,29’unun (8,5 milyon kişi) engelli bireylerden oluştuğu göz önünde bulundurulduğunda ülkemizde ileri ki yıllarda bakım ihtiyacı daha da artacaktır. Amacımız bu proje ile evde bakım hizmetlerinde AB standartlarını yakalayabilmektir” dedi.

Proje açılışına İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Şerif Doğan, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, Ziraat Odası Başkanı Hacı Tuzlacık, Sorgun Kızılay Şubesi Başkanı Ali Ateşer, okul müdürleri, davetliler, öğrenci velileri katıldı.