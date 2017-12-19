Şehit polis Erbaş adı verilen okulda anıldı

Ekleyen admin on Ara 19th, 2017 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

ORHAN DOĞAN – Şehit polisler, Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen programlarla, isimlerinin verildiği okullarda anıldı.

Diyarbakır’ın Bağlar İlçesi’nde 10 Mayıs Çarşamba günü PKK’ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliyi sağlık kontrolü için hastaneye götüren, zırhlı polis midibüsüne yönelik bombalı saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü GATA’da şehit olan polis memuru Mücahit Erbaş, Şehit Mücahit Erbaş Anadolu İmam-Hatip lisesinde düzenlenen törenle anıldı.

Kuran´ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan okul müdürü Ömer Arslan, vatan uğruna gencecik yaşında hayatından olan şehitlerin hakkının hiçbir şekilde ödenmeyeceğini belirtti.

İlahiler, şehidin slayt gösterisi, konuşmalarla devam eden program, Vali Kemal Yurtnaç’ın eşi Dilek Yurtnaç tarafından şehidin ailesine Kuran´ı Kerim ve Türk Bayrağı hediye etmesiyle sona erdi.

Programa, şehit aileleri, Kaymakam Mustafa Altınpınar’ın eşi Şule Altınpınar, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek’in eşi Nedime Şimşek, İl Emniyet MüdürüSeçgin Çengeloğlu’nun eşi Özlem Çengeloğlu, İlçe Emniyet Müdürü Murat Sapmaz’ın eşi Özlem Sapmaz, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Demir’in eşi Gürcü Demir, daire amirleri ve okul müdürleri katıldı.

 

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