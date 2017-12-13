Fark yiyen sahadan kaçıyor

Yozgat Birinci Amatör Kümede şampiyonluğun en büyük adayı Sorgun Belediyespor, sahasında oynadığı maçlarda rakiplerinin sahadan çekilmesinden şikayetçi.

Sorgun Belediyespor Antrenörü Mustafa Arslan, ligde ikinci yarının başlamasıyla birlikte statlarının açıldığını ve tüm maçlarını kendi evlerinde oynamaya başladıklarını belirtti.

Yaklaşık 4 sezondur tüm maçlarını deplasmanda oynayan ve buna rağmen oldukça başarılı maçlar çıkardıklarını ifade eden Arslan “Bu sene kasım ayında stadımız tamamlandı. Bundan böyle maçlarımızı kendi evimizde oynayacağımızı düşünürken, daha ilk maçımızda ligin güçlü ekiplerinden ve şampiyonluk mücadelesi veren Yerköy Köselispor maçın ikinci yarısının başlarında durum 3-0 olunca, sahadan çekildiler.

İkinci maçımızda ise Boğazlıyan Sağlıkspor ile oynayacaktık. Maç başladı 9. Dakikada durum 3-0 olunca onlarda sahadan kaçtı. Bu hafta Çayıralan Esnafspor geldi. Zaten 9 kişi gelmişlerdi, onların da sahadan çekilecekleri belliydi. Maçın 15. Dakikasında durum 5-0 olunca, onlarda sahadan çekildi. Biz bu oyuncularımıza maç başı para veriyoruz. Her hafta aynı durumu yaşamaktan bıktık. Oyuncularımız bunların yüzünden oynayacak takım bulamıyor. Ya hiç gelmesinler, ya da gelince adam gibi sahaya çıkıp mücadele etsinler. Taraftarlarımız Pazar günlerini iple çekiyor. Buraya kadar gelip 10 dakika sonra evlerine dönmek zorunda kalıyorlar ve haklı olarak isyan ediyorlar. Buna bir önlem alınmalı, bunun bir yaptırımı olmalı. Bu durum Yozgat’ta futbolun nerelere gittiğinin bir göstergesidir.” diye konuştu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Sorgun İlçe Stadyumu’nda Pazar günü sadece 17 dakika oynanan maçın gollerine gelince, yapılan santra vuruşu ile 9 kişi sahaya çıkan Çayıralan kalesine giden Sorgun Belediyespor’da, Yücelin ortasına Yunus Batan dokundu ve topu filelere gönderdi. 1-0

3. Dakikada bu kez Yunus Cömert sahneye çıktı ve takımını 2-0 öne geçirdi.

8. Dakikada takım kaptanı Tayyar durumu 3-0’a taşıdı.

Bu dakikadan sonra rakip takım oyuncuları, sakatlanma bahanesiyle yerde yatmaya başladı ve önce takım kaptanları sakatlık bahanesiyle sahadan çıktı.

14. Dakikada kazanılan penaltıyı, taraftarların isteği doğrultusunda Kaleci Cemal kullandı ve topu filelere gönderdi 4-0

Bu golden sonra bir oyuncu daha sakatlık bahanesiyle sahadan çıktı.

17. Dakikada Tayyar’ın pasını iyi değerlendiren Muhammet durumu 5-0’a getirince bu kez kalecileri sahayı terk etti ve maçın hakemi de rakip takımın 6 kişi kalması nedeniyle maçı iptal etti.