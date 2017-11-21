Sorgun İŞGEM heyeti İrlanda’dan döndü

OĞUZHAN SAYDAM – Sorgun Belediyesi, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknik Destek Ekibi’ ve Sorgun İŞGEM Yönetimi’nin oluşturduğu heyet, İrlanda’da ki incelemelerini tamamlayarak Sorgun’a döndü.

Sorgun İŞGEM Proje Koordinatörü Yusuf Yılgın, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen “Rekabetçi Sektörler Programı” altında uygulanan, proje kapsamında, Organik Ürün Yetiştirme Merkezi, Limerick Üniversitesi, Teagasc Tarım ve Gıda Geliştirme Merkeziyle birlikte 4 farklı İş Geliştirme Merkezinin ziyaret edildiğini belirtti.

Burada kurum yetkilileri tarafından kendilerine çeşitli sunumlar yapıldığını ve bilgiler verildiğini kaydeden Yılgın, iş geliştirme merkezlerinin, özellikle 1950’li yılların sonlarından itibaren yerel kalkınmayı gerçekleştirmek, işsizliği önlemek ve istihdam yaratmak amacıyla hayata geçirildiğini ifade etti.

“İnkübatör” olarak tanımlanan bu sistem, yerel aktörlerin kendi bölgelerinde hayata geçirilen ve çıktıları kanıtlanmış bir model olarak günümüzde de yaygınlaşmaya başladığını anlatan Yılgın şöyle konuştu:

“Örneğin; İrlanda gibi 4,7 Milyon nüfuslu bir ülkede 50’ye yakın inkübatör var. Bu inkübatörler 90’lı yıllarda İrlanda’nın gerçekleştirdiği çarpıcı kalkınma hamlesinin lokomotifi olmuşlardır. Bundan dolayı teknik gezi için İrlanda’yı seçtik. Bu ziyaretlerin çok faydalı ve olumlu geçtiğini, ziyaretlerde bulunulan yerlerde uygulanan bir çok farklı iş modelinin de SORGUN İŞGEM için örnek teşkil edebileceğini gördük” dedi.

Yılgın, teknik gezi kapsamında Türkiye Cumhuriyeti Dublin Büyükelçisi Sayın. Levent Murat Burhan’ı ziyaret ederek İrlanda ekonomisi ve ülkemiz ile ticareti hakkında toplantı yaptıklarını, toplantı büyükelçiye çeşitli hediyelik eşyalar ve Sorgun Belediyesi’nin yayınlamış olduğu kitaplardan hediye ettiklerini sözlerine ekledi.