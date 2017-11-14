Sorgun Erzurum’u da rahat geçti

Ekleyen admin on Kas 14th, 2017 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 3. Grupta mücadele eden Sorgun Belediyespor Voleybol takımı, şampiyonluk parolasıyla çıktığı lig yolunda, güçlü rakibi Erzurum Spor Lisesi’ni 3-1 yenerek yoluna devam etti.

Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya her iki takımda birbirini deneyerek başladı.

Karşılıklı sayılarla birbirine üstünlük sağlamaya çalışan iki ekipten Sorgun Belediyespor teknik molaya 12-9 üstün girdi.

Üç sayılık farkı set sonlarına kadar sürdüren Sorgun Belediyespor seti 26-24 kazanarak 1-0 öne geçti.

2. sete de üstün başlayan ekip Sorgun Belediyespor oldu. Bu setteki teknik molaya 12-9 üstün giren konuk ekip setin sonlarına doğru 18-14 öne geçince ev sahibi Erzurum Spor Lisesi mola almak zorunda kaldı.

Mola dönüşü de üstünlüğünü sürdüren Sorgun Belediyespor ikinci seti de 25-22 kazanmasını bildi.

Üçüncü sete 2-0 lık avantajla başlayan Sorgun Belediyespor hızlı başladığı setin teknik molasına 7 sayı farkla 12-5 üstün girdi.

Set sonu yaklaşırken 17-11 lik üstünlüğünü koruyan Sorgun Belediyespor bu dakikadan sonra maçı yöneten Erzurumlu hakemlerin hataları ve tribünlerde yaşanan taşkınlık nedeniyle 25-22 lik skorla üçüncü seti kaybetti.

Maçın 4. Setine de hakem hataları ve tribün tepkileri altında başlayan ekibimiz Sorgun Belediyespor molaya 12-8 önde girdi.

Set ortalarına 14-9, set sonuna da 22-19 üstünlükle giren Sorgun Belediyespor 4. Seti 25-20 maçı da 3-1 kazanarak liderlik koltuğuna yeniden oturdu.

 

 

Yorum Yaz

Güvenlik Kodunun Resmi
*

Son Yorumlar

Arsivdekiler

''Kontrollerde sürücülerin SRC belgeleri Ankara Ardahan Azerbaycan bal Balkan Göçmenleri bat ve daha birçok eşsiz lezzetleri tadabiliyor. Anadolu ve Türk dünyası sofrası 23 Eylül tarihine kadar Etimesgut Türk Beyleri Kent Meydanı’nda görülebiliyor. Festivalde; Kırım belediye izin belgeleri ve emniyet kemerleri ile araçların arkasındaki 'okul taşıtı' ve 'Dur' levhalarının standartlara uygunluğu cağ Doğu Türkistan Erzurum Gaziantep Gurbetçiler Şöleni Zara konseri gelecek yıla ertelendi Yozgat’ın Sorgun Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gurbetçiler Şöleni bu yıl 3. kez ertelendi. Bu yıl düzenlenecek olan gözleme Gümüşhane IrakTürkmeneli Iğdır kadayıf dolması Karadeniz Kars Kazakistan keş KKTC kontrollere öğrenci ve velilerin mağdur olmaması için önem verdiklerini anlattı. 9. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nde Yozgat yemekleri sunuldu Ankara Etimesgut Belediyesi’nin kömbe Kırgızistan Kırıkkale kıymalı madımak Niğde patatesli Samsun Sivas yörelerine ait tüm kültürel ve sanatsal öğeleri bulmak mümkün. Kurulan stantlarda Anadolu kadınının pişirdiği bazlama ve gözlemelerin dumanı tütüyor. Mini tandırlarda alın teriyle pişirilen lezz son olarak bugün akşam saat 19.00’da mehter gösterisiyle başlayacaktı. Ancak bu kez de Bingöl’de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal edildi. Boğazlıyan'da okul servisleri denetledi Boğazlıyan i Tokat Türkmenistan yangın söndürme tüplerinin olup olmadığı ve servis araçlarında bulunması gereken malzemeler kontrol edildi'' dedi. Okullarda asayişin sağlanması amacıyla öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında da ger yaptığı açıklamada Yozgat Yozgat’ın testi kebabı Çankırı Çorum çigbörek öğrencilerin ulaşımlarının güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla okul servis araçlarının denetlendiğini söyledi. Tepe ıspanaklı çeşit çeşit gözlemeler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Tokat’ın geleneksel batı ve cevizli sucuğu

Son Eklenenler