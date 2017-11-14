Sorgun Erzurum’u da rahat geçti

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 3. Grupta mücadele eden Sorgun Belediyespor Voleybol takımı, şampiyonluk parolasıyla çıktığı lig yolunda, güçlü rakibi Erzurum Spor Lisesi’ni 3-1 yenerek yoluna devam etti.

Erzurum Recep Tayyip Erdoğan Kapalı Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya her iki takımda birbirini deneyerek başladı.

Karşılıklı sayılarla birbirine üstünlük sağlamaya çalışan iki ekipten Sorgun Belediyespor teknik molaya 12-9 üstün girdi.

Üç sayılık farkı set sonlarına kadar sürdüren Sorgun Belediyespor seti 26-24 kazanarak 1-0 öne geçti.

2. sete de üstün başlayan ekip Sorgun Belediyespor oldu. Bu setteki teknik molaya 12-9 üstün giren konuk ekip setin sonlarına doğru 18-14 öne geçince ev sahibi Erzurum Spor Lisesi mola almak zorunda kaldı.

Mola dönüşü de üstünlüğünü sürdüren Sorgun Belediyespor ikinci seti de 25-22 kazanmasını bildi.

Üçüncü sete 2-0 lık avantajla başlayan Sorgun Belediyespor hızlı başladığı setin teknik molasına 7 sayı farkla 12-5 üstün girdi.

Set sonu yaklaşırken 17-11 lik üstünlüğünü koruyan Sorgun Belediyespor bu dakikadan sonra maçı yöneten Erzurumlu hakemlerin hataları ve tribünlerde yaşanan taşkınlık nedeniyle 25-22 lik skorla üçüncü seti kaybetti.

Maçın 4. Setine de hakem hataları ve tribün tepkileri altında başlayan ekibimiz Sorgun Belediyespor molaya 12-8 önde girdi.

Set ortalarına 14-9, set sonuna da 22-19 üstünlükle giren Sorgun Belediyespor 4. Seti 25-20 maçı da 3-1 kazanarak liderlik koltuğuna yeniden oturdu.