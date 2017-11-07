Sorgun’da Bayrak sevgisi

Ekleyen admin on Kas 7th, 2017 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

ŞAHİN ÖZMEN – İlçemizde bayrak sevgisine atfen , Sorgun Belediyesi öncülüğünde 20 bin ton taş kullanılarak 38 bin 400 metrekare büyüklüğünde dünyanın en büyük Türk bayrağı yapıldı..

Üçtepeler mevkisinde, iş adamı Salim Taşçı tarafından oluşturulan “Salim Taşçı Gazeteciler Hatıra Ormanı içerisine yaptırılan 160 metre eninde 240 metre genişliğinde Türk bayrağı 38 bin 400 metrekare alanı kaplıyor.

Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ay yıldız için 500 ton mozaik kullanılan Türk bayrağında 20 bin ton taşın yer aldığını ve demir oksit boya kullanılarak renklendirildiğini söyledi.

Şimşek, Yozgat’ın en çok şehit veren vilayetlerden biri olduğunu, bu bayrağından şehitlerin anısına, bayrak sevgisine atfen yapıldığını söyledi.

Şimşek, “15 Temmuz’da da ilimiz ve ilçemiz en büyük kahramanlık örneğini gösterdi. Dolayısıyla bu bayrak Yozgat‘a, Sorgun‘a yakışır diye düşündük.” dedi.

Şimşek, bayrağın Üçtepeler mevkisine yapıldığını ve bir yılda tamamlandığını dile getirerek, şunları söyledi:

“Üç tepenin birinde daha önce iş adamı Salim Taşçı tarafından hatıra ormanı oluşturulmuştu. Orada Türk bayrağını andıran çiçek ve fidan dikilmiş fakat pek gözükmüyordu. Daha sonra tepenin tamamında 160 metre eninde 240 metre boyutunda 38 bin 400 metrekare alana 20 bin ton kalker taş yerleştirdik. Ay yıldızı mozaik taş ile boyaya ihtiyaç duymadan yaptık. Kırmızısını boyadık ve 38 bin 400 metrekare Türkiye‘nin ve dünyanın en büyük bayrağını yaptık.”

Sorgun Belediyesi Fen İşleri Müdürü Coşkun Çalışkan da taş ocaklarından getirdikleri 20 bin ton taşın iş makinesi ve işçilerin yardımıyla yerleştirildiğini söyledi.

 

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