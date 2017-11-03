Yozgat’ta dünyanın en büyük bayrağı yapıldı

Ekleyen admin on Kas 3rd, 2017 kategori : Genel, Manşet. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

ŞAHİN ÖZMEN – Yozgat’ın Sorgun ilçesinde 1996 yılında, eski gazeteci, emlak danışmanı Sorgunlu Salim Taşcı’nın yapmış olduğu “Gazeteciler Hatıra Ormanı’nın” içerisine, Sorgun Belediyesinin katkılarıyla Dünyanın en büyük bayrağı yapıldı.

Taşcı gazetemiz muhabirine yaptığı açıklamada, 38 bin metrekarelik alana yapılan bayrağın dünyanın en büyük bayrağı olduğunu ve Guinness Rekorlar Kitabına başvuruda bulunarak bayrağın büyüklüğünü tescil ettireceğini söyledi.

Rekorlar kitabındaki bayrağın 10 bin 125 metrekare olduğunu, orman içerisine yaptırılan Türk Bayrağı’nın ise bunun üç katı kadar olduğunu belirten Taşcı “Salim Taşcı – Gazeteciler Hatıra Ormanı içerisine yapılan bayrağımız, 38 dönümlük alana (38 bin metrekare) yapılmıştır. Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek’in de katkıda bulunduğu bayrak, ormanın tam ortasında yer almaktadır. Ormanın oturum alanı 82 bin metrekare olup, görünümü Türkiye haritası biçimindedir. Ormanda 4 bin 750 sedir ağacı, 42 bin sarıçam mevcuttur. Daha önceki bayrak 6 bin 500 metrekare idi ve  kırmızı renk olan bayrak zemini kırmızı yapraklı erik ağacı, içindeki ay yıldız ise iğde ağaçlarından yapılmıştı. Sorgun Belediyesi’nin talebi ve girişimiyle daha büyüğü olsun düşüncesinden yola çıkarak 38 dönüm üzerine bugün ki bayrak yapıldı” dedi.

Türkiye genelinde 64 orman oluşturduğunu, Sorgun’da ki Gazeteciler Hatıra Ormanı’nın, ilk yaptığı orman olduğu bilgisini veren Taşcı şunları kaydetti:

“Bir Dünya rekoruna imza atmaktan çok mutluyum. Ömrüm oldukça ağaç dikmeye devam edeceğim. Bu ormanları tabii ki vergiden düşmeden yapıyorum. Ankara’da ki, orman sayısı 43 oldu. Bu vesileyle Orman Bakanlığı mensuplarına, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek’e teşekkür ederim. Ne olur zenginlerimizde birer orman oluştursalar, gelecek kuşaklara yeşil bir Türkiye bıraksak.”

 

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