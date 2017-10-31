Tokat Belediye Plevne:0 – Sorgun Belediyespor:3

Ekleyen admin on Eki 31st, 2017 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

Türkiye Voleybol Federasyonu Erkekler 2. Lig 3. Grupta mücadele eden Sorgun Belediyespor Voleybol takımı, şampiyonluk parolasıyla çıktığı lig yolunda, ilk deplasman maçında Tokat Belediye Plevne’yi 3-0 yenmeyi başardı.

Hüseyin Akbaş Kapalı Spor Salonu’nda saat 14.00 de başlayan karşılaşmayı CHP Tokat Milletvekili Kadim Durmaz’da izledi.

Maça tutuk başlayan Sorgun Belediyespor’a karşı üstünlük sağlayan Tokat Belediye Plevne maçın başlarında art arda aldığı sayılarla 4-0 öne geçti.

Karşılıklı sayılarla devam eden maçın ilk molasına Tokat Belediye Plevne 12-9 önde girdi.

Teknik molanın ardından toparlanan Sorgun Belediyespor Voleybol takımı İlker’in servis atışlarından yakaladığı seri ile öne geçti ve maçın birinci periyodunu 25-19 önde kapadı.

Maçın ikinci periyoduna üstün başlayan taraf bu sefer Sorgun Belediyespor oldu. Yine de ilk maça rağmen tutuk gözüken voleybolcular teknik molaya 12-9 önde girmeyi başardı.

Teknik mola sonrasında da üstünlüğünü sürdüren Sorgun Belediyespor Voleybol takımı maçın ikinci periyodunu da aynı skorla 25-19 kazandı.

Son periyoda iyi başlayan taraf bu kez Tokat Belediye Plevne oldu. Teknik mola öncesinde farkı üç sayıya kadar çıkaran ev sahibi takımın sayılarına Sorgun Belediyesporlu voleybolcular da karşılık verince maçın üçüncü teknik molasına da konuk ekip 12-9 önde girdi.

Teknik mola sonrasında Sorgun Belediyespor Voleybol takımının en etkili isimlerinden Cevat’ın belindeki sıkıntı yüzünden oyundan çıkmasıyla üstünlük tekrar Tokat Belediye Plevne takımına geçti. Maçın sonlarına kadar üstünlüğünü koruyan ev sahibi takım, Cevat’ın yeniden oyuna girmesiyle bu üstünlüğünü kaybetti ve son setten de 28-26 sonuçla ayrıldı.

Sorgun Belediyespor böylelikle ilk deplasman maçını da kazanarak puanını 6 ya çıkararak ligde liderliğe yükseldi.

Az sayıda da olsa takımlarını desteklemeye gelen Sorgun Belediyesporlu taraftarlar dikkat çekti.

 

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