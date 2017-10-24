Gol şov sürüyor

Ekleyen admin on Eki 24th, 2017 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

ŞAHİN ÖZMEN – Yozgat Birinci Amatör Küme’de şampiyonluk mücadelesi veren Sorgun Belediyespor rakiplerine adeta sahayı dar ediyor.

Ligin ilk iki haftasında Köselispor’u 9-0, Boğazlıyan Sağlıkspor’u 11-0 yenen Sorgun Belediyespor, hafta sonu deplasmanda karşılaştığı Çayıralan Esnafspor’u da gole boğdu 0-9

Çayıralan İlçe Stadı’nda saat 14.00 de başlayan maça hızlı başlayan yine Sorgun Belediyespor oldu. Haçın henüz 3. Dakikasında kendisine atılan topla ceza sahasına giren Tayyar, önündeki defans oyuncularını geçtikten sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı, ancak şutu kale direğinin hemen yanından auta gitti.

9. Dakikada Tayyar ceza sahası içerisindeki Serdar Döndü’yü gördü, Serdar düzgün bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi.

18. Dakikada defansın arkasına atılan top da kaleci boşa çıktı, topa yetişen Serdarboş kaleye topu gönderdi, ancak meşin yuvarlak yandan auta gitti.

20. Dakikada Bayram kaptığı topla ceza sahasına hareketlendi, defansın müdahalesiyle yerde kaldı. Ceza sahası çizgisinin kesiştiği noktadan atışı Serdar Güleşçe kullandı, altı pasa yaptığı ortaya Yunus Batan kafayı vurdu, direkten dönen top şans eseri kalecinin kucağına geldi.

25. Dakikada Bayram defansı geçti, uzaktan sert vurdu, top üstten auta gitti.

30. Dakikada Bayram bir kez daha aldığı topla ceza sahasına hareketlendi, defansı geçti ve bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı. Attığı şut yan direğe çarpıp dışarı çıktı.

31. Dakikada Talha orta sahadan aldığı topla defansı geçti, kaleciyi de çalımladıktan sonra topu boş kaleye yuvarladı 0-2

38. Dakikada Tayyar orta sahadan kendisine atılan topla sağ kanattan ceza sahasına girdi, pasını Bayram’a aktardı, defans son anda ayak koyarak golü önledi.

40. Dakikada defansın ardına atılan topla buluşan Bayram kaleciyi de çalımlayarak topu filelere gönderdi. 0-3

42. Dakikada Tayyar sağ kanattan ortaladı, Serdar Güleşçe topun gelişine vurdu ve meşin yuvarlağı 4. Kez filelere göndererek skoru 0-4’e taşıdı.

45. Dakikada Çayıralan Esnafspor ceza sahası dışından serbest vuruş kazandı. Atışı Yahya kullandı, top farklı şekilde auta gitti.

45+1. Dakikada Yunus Emre ceza sahası içerisine ortaladı, Bayram yatarak kafayı vurdu 0-5

45+2. Dakikada Çayıralan Esnafspor’dan Beytullah önce sarı kart gördü, daha sonra hakeme temasta bulununca maçın hakemi tarafından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Maçın ikinci yarısında da üstün olan taraf Sorgun Belediyespordu.

46. Dakikada Talha ortaladı, Serdar vurdu top üstten auta gitti.

47. Dakikada Serdar ceza sahası içerisine ortaladı, Bayram ayağının içiyle topun gelişine vurdu, ancak bu şutta farklı şekildi auta gitti.

48. Dakikada defansın arasına atılan topla defansı geçen Bayram topu köşeye gönderdi, kaleci son anda müdahale ederek topu kornere çeldi.

52. Dakikada Yücel orta sahada kaptığı topla sol kanattan ceza sahasına hareketlendi, pasını Bayram’a aktardı, o da topu filelere göndererek durumu 0-6 yaptı.

53. Dakikada Bayram ceza sahası içerisinde penaltı noktası üzerinde bulunan Serdar Döndü’ye güzel bir pas çıkardı, bu oyuncunun şutu kalecide kaldı.

58. Dakikada topla ceza sahasına giren Samet defansın müdahalesiyle yerde kalınca maçın hakemi beyaz noktayı gösterdi. Penaltı atışını Kaptan Tayyar kullandı. Topla kaleciyi ayrı ayrı köşelere göndererek takımının 7. Golünü kaydetti. 0-7

75. Dakikada Serdar Döndü şut atarken yapılan müdahaleye maçın hakemi bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Çayıralan Esnafspor bu karara uzun süre itiraz etti. Atışı kullanan Tayyar bilinçli olarak topu dışarı attı. Kaptan Tayyar’ın bu hareketi Çayıralan taraftarlarınca alkışlandı.

77. Dakikada Tayyar’ın ortasına Samet dokundu ve durumu 0-8’e getirdi.

88. Dakikada Muhammet’in ortasına Samet kafayı vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

Maçın son dakikaları oynanırken Tayyar aldığı topla tüm defansı çalımladı ve bir anda kaleci ile karşı karşıya kaldı, onu da çalımlayarak topu filere gönderdi. Bu golle Sorgun Belediyespor maçtan 9-0 galip ayrıldı.

Üst üste 3. Galibiyetini alarak liderliğini sürdüren Sorgun Belediyespor 9 puan ve gol yemeden attığı 29 gol ile bir rekora koşuyor.

 

 

 

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