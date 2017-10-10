Başbakanlık uzmanlarından Kaymakam Altınpınar’a ziyaret

Ekleyen admin on Eki 10th, 2017 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

MEHTAP DOĞAN – Taşra teşkilatı Eğitim Programı kapsamında Başbakanlık Mevzuat Geliştirme ve Yayın Genel Müdür Yardımcısı Bekir Keleş ve bir grup uzman Kaymakam Mustafa Altınpınar’ı makamında ziyaret ettiler.

Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar ziyaretle ilgili gazetemiz muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Altınpınar, Genel Müdür Yardımcısı Keleş ve ekibinin Taşra teşkilatı Eğitim Programı kapsamında hem kendisine, hem de belediye başkanına bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ve ziyarette ilçede konuyla ilgili çalışmaların nasıl yürüdüğü, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve düzenlemesi konusunda bilgi alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Üniversitemizi de ziyaret ettiler

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdür Yardımcısı Bekir Keleş ve beraberindeki Başbakanlık uzman yardımcılarından oluşan heyet Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey’i de ziyaret etti.

Keleş,  uzman yardımcılarının merkez ve taşra teşkilatı hakkında bilgilendirildiklerini ve taşra çalışmalarını yerinde görerek eğitim almalarının sağlanılması için bu ziyaretlerin yapıldığını ifade etti.

Nazik ziyaretlerinden ötürü misafirlerine teşekkür eden ve Başbakanlık yetkililerini çalışmaları dolayısıyla Bozok Üniversitesi’nde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Taşra Teşkilatı Eğitimi’nin faydalı olacağını belirterek Keleş ve Başbakanlık heyetine çalışmalarında başarılar diledi.

 

Yorum Yaz

Güvenlik Kodunun Resmi
*

Son Yorumlar

Arsivdekiler

''Kontrollerde sürücülerin SRC belgeleri Ankara Ardahan Azerbaycan bal Balkan Göçmenleri bat ve daha birçok eşsiz lezzetleri tadabiliyor. Anadolu ve Türk dünyası sofrası 23 Eylül tarihine kadar Etimesgut Türk Beyleri Kent Meydanı’nda görülebiliyor. Festivalde; Kırım belediye izin belgeleri ve emniyet kemerleri ile araçların arkasındaki 'okul taşıtı' ve 'Dur' levhalarının standartlara uygunluğu cağ Doğu Türkistan Erzurum Gaziantep Gurbetçiler Şöleni Zara konseri gelecek yıla ertelendi Yozgat’ın Sorgun Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gurbetçiler Şöleni bu yıl 3. kez ertelendi. Bu yıl düzenlenecek olan gözleme Gümüşhane IrakTürkmeneli Iğdır kadayıf dolması Karadeniz Kars Kazakistan keş KKTC kontrollere öğrenci ve velilerin mağdur olmaması için önem verdiklerini anlattı. 9. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nde Yozgat yemekleri sunuldu Ankara Etimesgut Belediyesi’nin kömbe Kırgızistan Kırıkkale kıymalı madımak Niğde patatesli Samsun Sivas yörelerine ait tüm kültürel ve sanatsal öğeleri bulmak mümkün. Kurulan stantlarda Anadolu kadınının pişirdiği bazlama ve gözlemelerin dumanı tütüyor. Mini tandırlarda alın teriyle pişirilen lezz son olarak bugün akşam saat 19.00’da mehter gösterisiyle başlayacaktı. Ancak bu kez de Bingöl’de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal edildi. Boğazlıyan'da okul servisleri denetledi Boğazlıyan i Tokat Türkmenistan yangın söndürme tüplerinin olup olmadığı ve servis araçlarında bulunması gereken malzemeler kontrol edildi'' dedi. Okullarda asayişin sağlanması amacıyla öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında da ger yaptığı açıklamada Yozgat Yozgat’ın testi kebabı Çankırı Çorum çigbörek öğrencilerin ulaşımlarının güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla okul servis araçlarının denetlendiğini söyledi. Tepe ıspanaklı çeşit çeşit gözlemeler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Tokat’ın geleneksel batı ve cevizli sucuğu

Son Eklenenler