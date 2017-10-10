Başbakanlık uzmanlarından Kaymakam Altınpınar’a ziyaret

MEHTAP DOĞAN – Taşra teşkilatı Eğitim Programı kapsamında Başbakanlık Mevzuat Geliştirme ve Yayın Genel Müdür Yardımcısı Bekir Keleş ve bir grup uzman Kaymakam Mustafa Altınpınar’ı makamında ziyaret ettiler.

Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar ziyaretle ilgili gazetemiz muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Altınpınar, Genel Müdür Yardımcısı Keleş ve ekibinin Taşra teşkilatı Eğitim Programı kapsamında hem kendisine, hem de belediye başkanına bu ziyareti gerçekleştirdiklerini ve ziyarette ilçede konuyla ilgili çalışmaların nasıl yürüdüğü, kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük, yönetmelik ve düzenlemesi konusunda bilgi alışverişinde bulunulduğunu belirtti.

Üniversitemizi de ziyaret ettiler

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdür Yardımcısı Bekir Keleş ve beraberindeki Başbakanlık uzman yardımcılarından oluşan heyet Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey’i de ziyaret etti.

Keleş, uzman yardımcılarının merkez ve taşra teşkilatı hakkında bilgilendirildiklerini ve taşra çalışmalarını yerinde görerek eğitim almalarının sağlanılması için bu ziyaretlerin yapıldığını ifade etti.

Nazik ziyaretlerinden ötürü misafirlerine teşekkür eden ve Başbakanlık yetkililerini çalışmaları dolayısıyla Bozok Üniversitesi’nde görmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Rektör Prof. Dr. Salih Karacabey, Taşra Teşkilatı Eğitimi’nin faydalı olacağını belirterek Keleş ve Başbakanlık heyetine çalışmalarında başarılar diledi.