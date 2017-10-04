İŞGEM hizmete girdi

ORHAN DOĞAN – İlçemiz Belediyesi tarafından AB destekleriyle yapımı gerçekleştirilen İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Projesi, uzman istihdamlarını tamamlayarak çalışmalarına başladı.

İş Geliştirme Merkezi Müdürü Salih Kocatepe gazetecilere yaptığı açıklamada, Sorgun Belediyesi öncülüğünde kurulan, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sorgun İş Geliştirme Merkezinin, 6 bin metrekare kapalı alan inşaatı tamamlanarak faaliyete başladığını bildirdi.

Sorgun İş Geliştirme Merkezi olarak ‘Girişimcilerin Çözüm Adresi’ sloganı ile yola çıktıklarını vurgulayan Kocatepe şunları kaydetti:

“Merkezimizde yer alacak işletmelere; mekan desteği, ortak ofis hizmetleri, işletme geliştirme koçluğu, iş planı hazırlama, eğitim ve yönetsel danışmanlık konularında kaliteli ve sürekli hizmet verilecek. Bu hizmetlere yönelik 34 işyeri oluşturuldu ve işyerlerinin altyapılarını tamamlamış bulunmakta. Yönetimsel anlamda gerekli insan kaynakları da sağlandı. Aynı zamanda Sorgun İş Geliştirme Merkezi olarak, KOSGEB Projeleri, Avrupa Birliği Projeleri, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projeleri, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu’nun (TKDK) projeleri ve İş Planı Hazırlama gibi ulusal ve uluslararası fon kaynaklarına erişmek isteyen işletmelere de hizmet vereceğiz.”