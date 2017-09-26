Aşağı Cumafakılı köyünde yağmur duası

Ekleyen admin on Eyl 26th, 2017 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

ŞAHİN ÖZMEN – İlçemize bağlı Aşağı Cumafakılı köyünde, 40 yıl sonra yağmur duasına çıkıldı.

Köy meydanında gerçekleşen yağmur duasına, İlçe Müftüsü Hasan Görer ve köylüler katıldı.

Müftü Görer’in okuduğu Kur’anı Kerim’in ardından, köylüler yağmur yağması için dua ettiler.

Aşağı Cumafakılı köyü muhtarı Yakup Yılmaz gazetemiz muhabirine yaptığı açıklamada, Yozgat’ın bir tarım memleketi olduğunu, dolayısıyla çiftçinin geçiminin büyük oranda yağışlara bağlı olduğunu dile getirdi.

Çiftçinin ürünlerinin ve hayvanlarının yağmura ihtiyacı bulunduğunu ifade eden Yılmaz “Köyümüze 6 aydır yağmur yağmıyor. Ürünlerimiz, hayvanlarımız susuz kaldı. Tarladaki ekinlerimiz kurudu. Her yıl bire on verim alırken, bu rakam bire beşe kadar düştü. Son çare olarak yağmur duasına çıkmayı uygun gördük. Kurbanlarımızı kestik. Yakın köylerdeki vatandaşlarımızı da davet ettik. Hep birlikte Allah’a el açıp dua ettik. Allah dualarımızı kabul edecektir inşallah” dedi.

84 yaşındaki Rızvan Bayındır ise 40 yıldan beri böyle kuraklık görmediğini, en son yağmur duasına 40 yıl önce Çamurlu mevkisinde çıktıklarını ve 15-20 gün sonra yağmur yağdığını söyledi.

85 yaşındaki Abdullah Rüzgar da yıllar önce çıkılan yağmur dualarında da aynı bu şekilde yemekler yapıldığını ifade ederek “O yıllarda böyle dualarda koyun, kuzu, inek, buzağı hepsi bir araya getiriler, yavruların annelerinden süt emmesi sağlanırdı. Allah dualarımızı belki de o yavruların yüzü gözü hürmetine kabul ederdi” diye konuştu.

Okunan yağmur duasının ardından, duaya katılanlara kavurma pilav ikram edildi.

 

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