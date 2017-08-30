Araplı’da biyogaz tesisi

İlçemize bağlı Araplı beldesinde Adem Ertuğral isimli vatandaş, ahırının yanına kurduğu biyogaz tesisi ile dört evin mutfak yakıtı ihtiyacını karşılıyor.

Geçen mart ayında tesisi kurmaya başladığını ve bu güne kadar dört evin mutfağında buradan elde edilen biyogazın kullanıldığını ifade eden Ertuğral, 300 metrekarelik kapalı alanı bulunan ahırında toplanan gübrelerin boşa gitmesini önlemek, tarlalarda organik gübre kullanmak ve daha da önemlisi kışlık yakıtını da buradan karşılamak amacıyla, böyle bir girişimde bulunduğunu söyledi.

Ahırın yanına kurduğu 30’ar metreküplük iki havuzdan oluşan biyogaz tesisi ile ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulunan Ertuğral “Şu anda toplam 60 metreküplük iki havuzdan oluşan tesisimizde, birinci havuza sulandırılmış hayvan gübresi atıyoruz ve burada elde ettiğimiz gazı mutfaklarımıza gönderiyoruz. Gazdan arındırılıp ayrıştırılmış gübreyi ise diğer havuza göndererek tarlamızda, bahçemizde, bağımızda kullanıyoruz” dedi.

Tesisi daha da geliştirmek için 1 milyon liralık yeni proje çalışmalarına başladıklarına, kuracakları 500 ortaklı hayvan üretme çiftliğinin, elektrik, ısınma ve gübre ihtiyacını karşılayacaklarına dikkat çeken Ertuğral “Bu projeyi önümüzdeki yıllarda faaliyete geçirmeyi planlıyoruz. Yaptığımız araştırma ve girişimlerde böyle projeler için devletin bir milyon liralık destek verdiğini öğrendik. Projemizi hayata geçirmemiz durumunda kurulacak sistemle tüm ortaklarımızın elektrik ve ısınma ihtiyacını karşılayabileceğiz” diye konuştu.

Öncelikli hedefinin şu an biyogazdan yararlanan dört evin önümüzdeki kış ayında yakıt ihtiyacını karşılamak olduğunu vurgulayan Ertuğral şöyle konuştu:

“Kaymakamımız Sayın Mustafa Altınpınar, geçen günlerde tesisimizi ziyaret etti. Bu ziyarette bende kendilerinden havuzların kapasitesini artırmam ve depolama tesisi yapabilmem için yardım talebinde bulundum. Sayın Kaymakamımız elinden geleni yapacağını söyledi. Depolama tesisinin yapılması durumunda hem kendi evimin, hem de yakın komşularımın yakıt ihtiyacını karşılayabileceğim. Böylelikle ülke ekonomisine de katkı sağlamış olacağım.”