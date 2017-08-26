SUYUN BUHARLAŞMASININ ÖNEMİ*

Ekleyen admin on Ağu 26th, 2017 kategori : Prof. Dr. Hamdi Temel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

Pekiyi hiç düşündünüz mü astığımız ıslak çamaşırlar, yerle­re serdiğimiz sergilerdeki incir, üzüm, kayısı gibi meyveler nasıl kuruyor? Bunun sebebi 100°C’de içten kaynayarak buhar haline geçen suyun ayrıca 100°C’nin altında da her sıcaklıkta yüzey­den buharlaşıyor olmasıdır. Şayet suyun bu özelliği olmasaydı göller, akarsular ve denizler buharlaşmaz hava da hep kuru kalır­dı. Bulutlar olmaz, yağış olmaz ve dolayısıyla hayat da olmazdı.

Suyun ısınması sonucu yoğunluğu değişir. Rüzgârında etkisi ile okyanuslarda yoğunlukları farklı sular arasında sıcak ve soğuk su akımları meydana gelir.

Mesela Kuzey Kutbuna çok yakın olan Kuzey Avrupa, İngiltere, İzlanda gibi ülkelerdeki bugünkü uygun hayat şartları, Atlantik’teki golfstrim adı verilen, kuzeye doğru akan sıcak su akımının tesiriyle teşekkül etmektedir. Bu su akı­mı olmasaydı birçok medeni dünya ülkesi bu gün buz dağları ile kaplı olurdu.

 

Yüzey gerilimi

 

Bütün sıvılar, yüzeylerini küçültmeye çalışırlar. Yağ, su ve baş­ka sıvılar eğer serbest bırakırlarsa yüzeylerini küçültmek için küre şeklini alırlar. Bunun sebebi ise, moleküllerinin birbirini çekme­sinden doğan, sıvı yüzeylerini geren bir kuvvetin bulunmasıdır.

Bütün sıvı yüzeylerini gergin tutan bu kuvvet yüzey gerilim kat sayısı ile ölçülür. Sıvıların bazıları içine kondukları kabı ıslatmaz­lar: yağlar gibi, yağlı kap içerisinde bulunan su gibi.

Temiz kap­larda ise su, kabı ıslatır. Çok ince borular su içerisine batırılınca, su boru içerisinde yükselir. Bu olaya kılcallık olayı denir.

Kesme şeker çaya batırılınca suyu, bu sebeple emer. Kabını ıslatan diğer sıvılara göre, suyun yüzey gerilim katsayısı daha büyüktür. Bu özellik sayesinde, bitkilerde su yükseklere çıkar. Bitkilerin boyları ne kadar yüksek ise kılcal boruları da o kadar incedir.

Bu özellik, bitkilerin kökünde çalışan bir motor gibi, suyu tepelere çıkarır. Bu, bitki ve dolayısı ile hayvan ve insan hayatı için büyük bir ni­mettir. Bu özellik olmasa veya suyun yüzey gerilim katsayısı kü­çük olsa idi, bitkiler ya olmayacak veya bodur kalacaklardı.

Top­rak taneleri arasında kılcal boşluklar vardır. Bunlar su ile dolarak, toprakta daima bir miktar su bulundurulur. Bu da bitkilerin su ihtiyacını karşılar, onlara hayat verir.

Suyu kullanırken birde bu noktadan düşünün lütfen…

 

*Susuz aşk yaşanmaz, Cağaloğlu yayınları, İstanbul 2017 kitabımdan alınmıştır

www.hamditemel.com

 

Yorum Yaz

Güvenlik Kodunun Resmi
*

Son Yorumlar

Arsivdekiler

''Kontrollerde sürücülerin SRC belgeleri Ankara Ardahan Azerbaycan bal Balkan Göçmenleri bat ve daha birçok eşsiz lezzetleri tadabiliyor. Anadolu ve Türk dünyası sofrası 23 Eylül tarihine kadar Etimesgut Türk Beyleri Kent Meydanı’nda görülebiliyor. Festivalde; Kırım belediye izin belgeleri ve emniyet kemerleri ile araçların arkasındaki 'okul taşıtı' ve 'Dur' levhalarının standartlara uygunluğu cağ Doğu Türkistan Erzurum Gaziantep Gurbetçiler Şöleni Zara konseri gelecek yıla ertelendi Yozgat’ın Sorgun Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gurbetçiler Şöleni bu yıl 3. kez ertelendi. Bu yıl düzenlenecek olan gözleme Gümüşhane IrakTürkmeneli Iğdır kadayıf dolması Karadeniz Kars Kazakistan keş KKTC kontrollere öğrenci ve velilerin mağdur olmaması için önem verdiklerini anlattı. 9. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nde Yozgat yemekleri sunuldu Ankara Etimesgut Belediyesi’nin kömbe Kırgızistan Kırıkkale kıymalı madımak Niğde patatesli Samsun Sivas yörelerine ait tüm kültürel ve sanatsal öğeleri bulmak mümkün. Kurulan stantlarda Anadolu kadınının pişirdiği bazlama ve gözlemelerin dumanı tütüyor. Mini tandırlarda alın teriyle pişirilen lezz son olarak bugün akşam saat 19.00’da mehter gösterisiyle başlayacaktı. Ancak bu kez de Bingöl’de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal edildi. Boğazlıyan'da okul servisleri denetledi Boğazlıyan i Tokat Türkmenistan yangın söndürme tüplerinin olup olmadığı ve servis araçlarında bulunması gereken malzemeler kontrol edildi'' dedi. Okullarda asayişin sağlanması amacıyla öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında da ger yaptığı açıklamada Yozgat Yozgat’ın testi kebabı Çankırı Çorum çigbörek öğrencilerin ulaşımlarının güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla okul servis araçlarının denetlendiğini söyledi. Tepe ıspanaklı çeşit çeşit gözlemeler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Tokat’ın geleneksel batı ve cevizli sucuğu

Son Eklenenler