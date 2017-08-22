Yozgat Veteriner Hekimler Odası’ndan kurban uyarısı

Ekleyen admin on Ağu 22nd, 2017 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

OĞUZHAN SAYDAM – Yozgat Veteriner Hekimler Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla kurbanlık alacaklara uyarılarda bulundu.

Anteplioğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada,  kurbanlıkları sağlıklı, besili, kulak küpesi bulunan, pasaportu, veteriner sağlık raporu ve nakil belgesi olan hayvanlardan seçilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Yine kurbanlıkların öncelikle erkek ve yaşını doldurmuş olanlardan seçilmesinin gerektiğini vurgulayan Anteplioğlu “Çok zayıf, bakışları donuk, tüyleri karışık ve mat olan, salya ve gözde akıntı bulunan, çevreye karşı aşırı tepkili veya çok duyarsız hayvanlar ile gebe veya yeni doğum yapmış, çok genç veya gelişimini tamamlamamış hayvanlar ile damızlık değeri yüksek dişi hayvanlar kurbanlık olarak seçilmemelidir” dedi.

Kurban kesimlerinde de mutlaka kesimlerin ehil kişilerce yapılması gerektiğinin altını çizen Anteplioğlu şunları söyledi:

“Kurban kesimleri belediyelerin gösterdiği kesim yerlerinde yapılmalı ,kesimlerde hayvan refahı ilkelerine göre hareket edilere, kesimin hayvana eziyet edilmeden tamamlanması gerekir.  Kesimlerde temizlik ve hijyene dikkat edilmesi, iç organlardan karkasa bir bulaşma olmadan çıkarılması, kanın çok iyi akıtılması önemlidir.”

 

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