Sorgun’da otomobil tırın altına girdi: 2 ölü

ORHAN DOĞAN – İlçemizde bir otomobilin hatalı dönüş yapan tırın altında kalması sonucunda karı koca iki kişi hayatını kaybetti.
Sorgun’dan Doğankent istikametine gitmekte olan Abdullah Işık (71) yönetimindeki 66 LY226 plakalı otomobil, Ankara Sivas Karayolu Şeker Fabrikası kavşağında hatalı dönüş yaparak karşı yola geçmeye çalışan tırın altına girdi.
Kazada sürücü Abdullah Işık ve aynı araçta bulunan eşi Kadriye Işık (69) olay yerinde hayatını kaybetti.
Tır sürücüsü Diyat İpek jandarma tarafından sorgulanmak üzere gözaltına alınarak Sorgun İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü.
Araç içerisinde sıkışan cenazeler, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşıları sonucunda araçtan çıkarılarak Sorgun Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.