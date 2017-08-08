Düğün konvoyu kaza yaptı:7 yaralı

ORHAN DOĞAN – Yozgat’ın Sorgun ilçesinde, gelin gezdiren düğün konvoyunun kaza yapması sonucu 7 kişi yaralandı.

Damat Ahmet Sungur (21) yönetimindeki W 85878F Avusturya plakalı araç, Bedir Baba Mahallesi Beğendik Kooperatif Evleri Kaplıcalar Kavşağında sürücünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu orta refüjdeki elektrik direğine çarptı.

Kazada damat ile aynı araçta bulunan gelin Şüheda Yolbilir (27), Esma Yolbilir (18), Hümeyra Yolbilir (25) Zahide Erdoğan (23), Emre Erdoğan (24) ve Ceylin Erdoğan (1) yaralandı.

Yaralılara ilk müdahaleyi Ankara’dan, Yozgat Bahadın Kültür Şenliği’ne konuşmacı olarak katılmak üzere yola çıkan CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynep Altıok ile CHP İstanbul Milletvekili Doktor Ali Şeker, durdurdukları araçlarından inerek, yaralılara müdahalede bulundu. Milletvekili Ali Şeker ve Zeynep Altıok ambulanslar gelene kadar yaralılarla kaldı.

112 Acil Servis ambulanslarıyla Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alındılar.