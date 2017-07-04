Gurbetçiler Şöleni 20 Temmuz’da

Ekleyen admin on Tem 4th, 2017 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

ORHAN DOĞAN – YOZGAT – Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen Gurbetçiler Şöleni’nin 9’uncusu 20 Temmuz’da yapılacak.

Belediye Başkanı Ahmet Şimşek gazetemiz muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl yaşanan terör olayları nedeniyle iptal edilen Gurbetçiler Şöleni’nin, bu yıl 20-21-22 Temmuz tarihlerinde yapılacağını belirtti.

Şimşek, 20 Temmuz Cuma günü Türkiye’nin en ünlü güreşçilerinin katılacağı yağlı güreş müsabakaları, 21 Temmuz Cumartesi günü Belediye Meydanı’nda Alişan konseri, 22 Temmuz Pazar günü ise Yazlak Mahallesi Reisbey Köprüsü yakınına kurulacak olan cirit alanında Erzincan Cirit Oyunları’nın yapılacağını söyledi.

Bu tür organizasyonların insanları birbirine kaynaştırması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Şimşek, “Ekmek parası uğruna, baba ocağını terk ederek gurbet ellere giden insanlarımız, bu tür organizasyonlar sayesinde yeniden bir araya geliyor. Yetişen yeni nesil, bu tür organizasyonlar sayesinde akrabalarını tanıma olanağı buluyor. En çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bu günlerde, bizlerde bu birlik ve beraberliğin tesisine katkıda bulunmak amacıyla 9. Gurbetçiler Şöleni’ni düzenledik. Ben şimdiden emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Şimşek il dışındaki Sorgunluları da şölene davet etti.

 

Yorum Yaz

Güvenlik Kodunun Resmi
*

Son Yorumlar

Arsivdekiler

''Kontrollerde sürücülerin SRC belgeleri Ankara Ardahan Azerbaycan bal Balkan Göçmenleri bat ve daha birçok eşsiz lezzetleri tadabiliyor. Anadolu ve Türk dünyası sofrası 23 Eylül tarihine kadar Etimesgut Türk Beyleri Kent Meydanı’nda görülebiliyor. Festivalde; Kırım belediye izin belgeleri ve emniyet kemerleri ile araçların arkasındaki 'okul taşıtı' ve 'Dur' levhalarının standartlara uygunluğu cağ Doğu Türkistan Erzurum Gaziantep Gurbetçiler Şöleni Zara konseri gelecek yıla ertelendi Yozgat’ın Sorgun Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gurbetçiler Şöleni bu yıl 3. kez ertelendi. Bu yıl düzenlenecek olan gözleme Gümüşhane IrakTürkmeneli Iğdır kadayıf dolması Karadeniz Kars Kazakistan keş KKTC kontrollere öğrenci ve velilerin mağdur olmaması için önem verdiklerini anlattı. 9. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nde Yozgat yemekleri sunuldu Ankara Etimesgut Belediyesi’nin kömbe Kırgızistan Kırıkkale kıymalı madımak Niğde patatesli Samsun Sivas yörelerine ait tüm kültürel ve sanatsal öğeleri bulmak mümkün. Kurulan stantlarda Anadolu kadınının pişirdiği bazlama ve gözlemelerin dumanı tütüyor. Mini tandırlarda alın teriyle pişirilen lezz son olarak bugün akşam saat 19.00’da mehter gösterisiyle başlayacaktı. Ancak bu kez de Bingöl’de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal edildi. Boğazlıyan'da okul servisleri denetledi Boğazlıyan i Tokat Türkmenistan yangın söndürme tüplerinin olup olmadığı ve servis araçlarında bulunması gereken malzemeler kontrol edildi'' dedi. Okullarda asayişin sağlanması amacıyla öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında da ger yaptığı açıklamada Yozgat Yozgat’ın testi kebabı Çankırı Çorum çigbörek öğrencilerin ulaşımlarının güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla okul servis araçlarının denetlendiğini söyledi. Tepe ıspanaklı çeşit çeşit gözlemeler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Tokat’ın geleneksel batı ve cevizli sucuğu

Son Eklenenler