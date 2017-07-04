Gurbetçiler Şöleni 20 Temmuz’da

ORHAN DOĞAN – YOZGAT – Sorgun Belediyesi tarafından düzenlenen Gurbetçiler Şöleni’nin 9’uncusu 20 Temmuz’da yapılacak.

Belediye Başkanı Ahmet Şimşek gazetemiz muhabirine yaptığı açıklamada, geçen yıl yaşanan terör olayları nedeniyle iptal edilen Gurbetçiler Şöleni’nin, bu yıl 20-21-22 Temmuz tarihlerinde yapılacağını belirtti.

Şimşek, 20 Temmuz Cuma günü Türkiye’nin en ünlü güreşçilerinin katılacağı yağlı güreş müsabakaları, 21 Temmuz Cumartesi günü Belediye Meydanı’nda Alişan konseri, 22 Temmuz Pazar günü ise Yazlak Mahallesi Reisbey Köprüsü yakınına kurulacak olan cirit alanında Erzincan Cirit Oyunları’nın yapılacağını söyledi.

Bu tür organizasyonların insanları birbirine kaynaştırması açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Şimşek, “Ekmek parası uğruna, baba ocağını terk ederek gurbet ellere giden insanlarımız, bu tür organizasyonlar sayesinde yeniden bir araya geliyor. Yetişen yeni nesil, bu tür organizasyonlar sayesinde akrabalarını tanıma olanağı buluyor. En çok birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bu günlerde, bizlerde bu birlik ve beraberliğin tesisine katkıda bulunmak amacıyla 9. Gurbetçiler Şöleni’ni düzenledik. Ben şimdiden emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Şimşek il dışındaki Sorgunluları da şölene davet etti.