Ramazan yardımları sürüyor

Belediyeden 2 bin aileye gıda yardımı

OĞUZHAN SAYDAM – Sorgun Belediyesi tarafından, dar gelirli olduğu belirlenen 2 bin aileye, gıda yardımı yapıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Ramazan ayı nedeniyle ilçe merkezinde yaşadığı saptanan bu durumdaki ailelere temel gıda maddelerinden oluşan yardım paketlerinin, zabıta ekiplerince adreslerine götürüp teslim edildiğini belirtti.

Şimşek, gıda paketlerinin 4 kişilik bir ailenin yaklaşık bir ay boyunca gıda ihtiyacını karşılayacak şekilde hazırlandığını ifade ederek “Sorgun Belediyesi olarak her zaman ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olduk ve bundan sonra da olmaya devam edeceğiz. Bu çerçevede belediyemizce tespit edilen yaklaşık 2 bin dar gelirli aileye, temel gıda maddelerinden oluşan yardım paketleri adreslerinde teslim ettik. Ramazan ayı, yardım ve paylaşma ayıdır. Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V) ‘Komşusu aç iken tok yatan bizden değildir’ hadisini kendimize düstur olarak kabul ediyoruz. Ramazan ayında ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız gönül rahatlığı ile iftar yapabilsin, sahur yapabilsin düşüncesiyle yardım paketleri dağıtıyoruz” dedi.

TSO’dan 731 aileye gıda yardımı

Diğer yandan Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) tarafından dar gelirli 731 aileye, gıda yardımı yapıldı.

Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan, Ramazan ayının rahmet, bereket ve yardımlaşma ayı olduğunu, bu ayın ruhuna uygun olarak Ramazan yardımı yaptıklarını ifade etti.

Sorgun TSO olarak geçen yıllarda olduğu gibi bu yılda yardım geleneğini sürdürdüklerini dile getiren Arslan “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu selamet olan bu kutsal ayda odamız, ilçemizdeki dar gelirli ailelere 40 bin lira tutarında gıda yardımında bulunmayı kararlaştırdı. Odamızda isimleri kayıtlı olan bu durumdaki ailelerimiz bize başvurarak, vereceğimiz makbuzla gidip anlaşma yaptığımız marketten yardımlarını alıyorlar. Sorgun TSO olarak sosyal sorumluluk bilinci içerisinde gerçekleştirilen yardımlarla, ihtiyaç sahibi ailelerimize karınca kadarınca destek olmaya çalışıyoruz. Dar gelirli ailelerimizin sadece ramazan ayında değil, tüm zamanlarda hatırlanması gerekir. Bizler de bunu yapmaya çalışıyoruz” dedi.

Arslan, Sorgun Ticaret Odası’nın yapmış olduğu yardımların, bundan sonra da artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

Kızılay’dan gıda ve ayakkabı yardımı

OĞUZHAN SAYDAM – Ramazan ayı nedeniyle kurum ve kuruluşlardan dar gelirli ailelere yapılan gıda yardımları çerçevesinde, Türk Kızılay’ı Sorgun şubesi tarafından gıda ve ayakkabı yardımı yapıldı.

Türk Kızılayı Sorgun Şubesi’nde yapılan dağıtımda zaman zaman izdiham yaşanırken, Şube Başkanı Ali Ateşer, gazetemiz muhabirine yaptığı açıklamada, Kızılay’ın her zaman ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olduğunu belirtti.

Ataşer, Ramazan ayının rahmet, bereket ve yardımlaşma ayı olduğunu ifade ederek “Nerede ihtiyaç duyulsa, orada yardıma koşan Türk Kızılay’ı, bu günde ilçemizde yaşayan dar gelirli ailelere gıda ve ayakkabı yardımında bulunuyor. Şubemizde kayıtlı vatandaşlarımız nüfus cüzdanlarıyla bize başvuruyor ve yardımlarını alıp gidiyor. Derneğimiz sadece Ramazan Ayı’nda değil, yılın 12 ayında bu durumda bulunan ailelere yardımlarda bulunuyor. Ayrıca işadamlarımızda bu ailelere dağıtılması amacıyla çeşitli yardımlar yapıyorlar” dedi.