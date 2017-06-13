Şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Ekleyen admin on Haz 13th, 2017 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

Şehit aileleri ve gaziler Sorgun Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldiler.

Termal tesislerde düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç , ülke olarak son günlerde büyük acılar yaşanıldığını ve bu acılar paylaşmak için bir araya geldiklerini, bu acıların hiçbir maddi bedeli olmayacağını belirtti.

Tarihten bu güne kadar şahadetlerle buraya geldiğimiz ifade eden Yurtnaç “Bu dünde vardı, bu günde var, yarında olacak. Neden? Çünkü bu Allah’ın yarattığı evrenin bir gereğidir. Dünya tarihi boyunca geçmişe baktığımızda savaşların olduğunu, şehitler verildiğini, gaziler oldu ama ne oldu onların kanları üzerine bu vatan devam etti. Şehitler ve gaziler bu vatana bedel ödeyen insanlardır. Bizler sadece sizlerin yanında değiliz, aynı zamanda sizlerin emrindeyiz” dedi.

Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar ise yaptığı konuşmada, Türk milletinin PKK ve Fetö terör örgütüne karşı verdiği savaşın, Sultan Kılıçarslan’ın haçlılara karşı verdiği savaştan farkı olmadığını söyledi.

İftar programına Vali Kemal Yurtnaç, Kaymakam Mustafa Altınpınar, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, İl Genel Meclisi Başkan ve üyeleri, belediye başkanları, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler ile aileleri katıldı.

 

 

Yorum Yaz

Güvenlik Kodunun Resmi
*

Son Yorumlar

Arsivdekiler

''Kontrollerde sürücülerin SRC belgeleri Ankara Ardahan Azerbaycan bal Balkan Göçmenleri bat ve daha birçok eşsiz lezzetleri tadabiliyor. Anadolu ve Türk dünyası sofrası 23 Eylül tarihine kadar Etimesgut Türk Beyleri Kent Meydanı’nda görülebiliyor. Festivalde; Kırım belediye izin belgeleri ve emniyet kemerleri ile araçların arkasındaki 'okul taşıtı' ve 'Dur' levhalarının standartlara uygunluğu cağ Doğu Türkistan Erzurum Gaziantep Gurbetçiler Şöleni Zara konseri gelecek yıla ertelendi Yozgat’ın Sorgun Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gurbetçiler Şöleni bu yıl 3. kez ertelendi. Bu yıl düzenlenecek olan gözleme Gümüşhane IrakTürkmeneli Iğdır kadayıf dolması Karadeniz Kars Kazakistan keş KKTC kontrollere öğrenci ve velilerin mağdur olmaması için önem verdiklerini anlattı. 9. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nde Yozgat yemekleri sunuldu Ankara Etimesgut Belediyesi’nin kömbe Kırgızistan Kırıkkale kıymalı madımak Niğde patatesli Samsun Sivas yörelerine ait tüm kültürel ve sanatsal öğeleri bulmak mümkün. Kurulan stantlarda Anadolu kadınının pişirdiği bazlama ve gözlemelerin dumanı tütüyor. Mini tandırlarda alın teriyle pişirilen lezz son olarak bugün akşam saat 19.00’da mehter gösterisiyle başlayacaktı. Ancak bu kez de Bingöl’de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal edildi. Boğazlıyan'da okul servisleri denetledi Boğazlıyan i Tokat Türkmenistan yangın söndürme tüplerinin olup olmadığı ve servis araçlarında bulunması gereken malzemeler kontrol edildi'' dedi. Okullarda asayişin sağlanması amacıyla öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında da ger yaptığı açıklamada Yozgat Yozgat’ın testi kebabı Çankırı Çorum çigbörek öğrencilerin ulaşımlarının güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla okul servis araçlarının denetlendiğini söyledi. Tepe ıspanaklı çeşit çeşit gözlemeler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Tokat’ın geleneksel batı ve cevizli sucuğu

Son Eklenenler