Şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

Şehit aileleri ve gaziler Sorgun Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar yemeğinde bir araya geldiler.

Termal tesislerde düzenlenen iftar yemeğinde konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç , ülke olarak son günlerde büyük acılar yaşanıldığını ve bu acılar paylaşmak için bir araya geldiklerini, bu acıların hiçbir maddi bedeli olmayacağını belirtti.

Tarihten bu güne kadar şahadetlerle buraya geldiğimiz ifade eden Yurtnaç “Bu dünde vardı, bu günde var, yarında olacak. Neden? Çünkü bu Allah’ın yarattığı evrenin bir gereğidir. Dünya tarihi boyunca geçmişe baktığımızda savaşların olduğunu, şehitler verildiğini, gaziler oldu ama ne oldu onların kanları üzerine bu vatan devam etti. Şehitler ve gaziler bu vatana bedel ödeyen insanlardır. Bizler sadece sizlerin yanında değiliz, aynı zamanda sizlerin emrindeyiz” dedi.

Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar ise yaptığı konuşmada, Türk milletinin PKK ve Fetö terör örgütüne karşı verdiği savaşın, Sultan Kılıçarslan’ın haçlılara karşı verdiği savaştan farkı olmadığını söyledi.

İftar programına Vali Kemal Yurtnaç, Kaymakam Mustafa Altınpınar, ilçe kaymakamları, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, İl Genel Meclisi Başkan ve üyeleri, belediye başkanları, kurum amirleri, şehit aileleri ve gaziler ile aileleri katıldı.