Erzincan Valisi Arslantaş ve Yozgat Valisi Yurtnaç Sorgun’da buluştu

Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Sorgun’da Kaymakam Mustafa Altınpınar ve Belediye Başkanı Ahmet Şimşek’i makamında ziyaret ederken, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç da yatırımları inceledi.

İlk ziyaretini Belediye Başkanı Ahmet Şimşek’e yapan Arslantaş, daha sonra Kaymakam Mustafa Altınpınar’ın makamında Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç ile bir araya geldi.

Bir süre Vali Yurtnaç ile sohbet eden Vali Arslantaş, gazetemiz muhabirine yaptığı açıklamada, Sorgun’da kaymakam olarak kısa bir süre görev yapmasına karşın, çok iyi izlenimler ve dostluklar edindiğini söyledi.

Bir iş için Ankara’ya giderken içinden geçtiği eski görev yerinde ziyaretlerde bulunduğunu ifade eden Arslantaş “Buradaki dostlarımız, arkadaşlarımız, bizleri görev yerimizde ziyarete geldiler. Bizim de onları ziyaret etmemiz gerekiyordu, öyle de yaptık. Hasret giderdik. Anılara yolculuk yaptık. Burada başlattığımız ve yarım kalan çalışmalarımız hakkında bilgiler aldık. Sayın Kaymakamımız Mustafa Altınpınar tarafından bu çalışmaların tamamlanacağına eminim. Beni tanıyan herkese selam ve sevgiler sunuyorum” dedi.

Ziyarete, Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, Sarıkaya Kaymakamı Yasin Özcan, Saraykent Kaymakamı Murat Kaplay, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, İl Genel Meclisi Başkanı Hacı Şahbaz, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Muammer Yanık, belediye başkanları, daire müdürleri katıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Şimşek tarafından Belediye Sosyal Tesislerinde verilen öğle yemeğinin ardından Vali Arslantaş Sorgun’dan Ankara’ya hareket etti.

Yurtnaç yatırımlarda inceleme yaptı

Erzincan Valisi Ali Arslantaş’ı Ankara’ya yolcu eden Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, daha sonra Sorgun’da yapımı devam eden yatırımlarda incelemelerde bulundu.

Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar’dan Sorgun’da yapılan yatırımlar hakkında bilgiler alan Vali Yurtnaç, beraberindekilerle birlikte ilk olarak Yeni Çeltek Kömür işletmelerinin kapanan eski kömür havzasında inceleme yaptı.

Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Vali Yurtnaç’a 1 milyon 400 bin metrekarelik bu alana büyük bir proje hazırladıklarını, içerisinde parklar, spor tesisleri, yürüyüş alanları ve göletlerin olacağı bu alanı rehabilite ederek, ekonomiye kazandıracakları bilgisini verdi.

Vali Arslantaş ve Yurtnaç ile beraberindekiler daha sonra Üçtepeler’de bulunan Belediye Sosyal Tesislerinde öğle yemeği yediler. Yemek sonrası Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Vali Yurtnaç ve Arslantaş’a Sorgun çinisi hediye etti.

Vali Yurtnaç ilk olarak Akoluk – Çavuşköyü grup yolunda incelemelerde bulunarak, İlçe Özel İdare Müdürü Metin Kayhan’dan yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Aşağı Karahacılı köyündeki kilit parke, Yeniyer beldesindeki okul ve Belediye Binası yapımını inceleyen Yurtnaç, Küçük Taşlık köyünde yapılan Kuşaklıhöyük kazılarını inceledikten sonra Yozgat’a döndü.