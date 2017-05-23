“Çemberimde Gül Oya e Twinnig Kültür Sergisi” beğenildi

Ekleyen admin on May 23rd, 2017 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

YOZGAT – Bahadın Şehit Ali Akdoğan Ortaokulu ve Bahadın Mesleki Teknik Anadolu Lisesi tarafından düzenlenen  “Çemberimde Gül Oya e Twinnig Kültür Sergisi” isimli otantik sergi büyük beğeni topladı.

81 ili kapsayan, Yozgat’ı Bahadın Mesleki Teknik Anadolu Lisesinin temsil ettiği serginin açılış törenine Bahadın Belediye Başkanı Dilaver Özcan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Yozgat Milli Eğitim Şube Müdürü Mücahit Kılınç, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Musa Öcal, davetliler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Şehit Ali Akdoğan Ortaokulu bando takımının gösterileri ile başlayan serginin açılışı sonrasında bir açıklama yapan İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci “Öğrencilerimiz çok güzel iş çıkarmışlar.  Proje kapsamında 81 ilimizdeki koordinatör okullardaki öğrenci ve öğretmenlerden oluşan ekipler, kendi illerinin kültürel değerlerini içeren, halk sanatının ve estetik zevkinin bir mahsulü olan oyalı yemenilerle şehirlerini temsil ettiler. Yozgat’ı da Bahadın Şehit Ali Akdoğan Ortaokulu ve Bahadın Mesleki Teknik Anadolu Lisesi temsil etti.

Bu projenin amacı öğrencilerimizin, önce kendi şehirlerini, sonra başka şehirleri tanımalarına yardımcı olmak ve kendi şehirlerini bir eğitim platformunda tanıtmalarını, milli birlik ve beraberlik duyguları içinde başkalarına saygı duymalarını sağlamaktır” dedi.

 

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