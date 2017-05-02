ANADOLU’NUN SESİ HALK MÜZİĞİ

Ekleyen admin on May 2nd, 2017 kategori : Yahya Aksoy. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

Tarih boyunca ,Türklerin yarattığı zengin bir kültür ve uygarlığa ait yüzlerce kanıt vardır. Bunların en önemlisi “Erdemin başı dil” dir diyen Kâşgarlı Mahmud’un 11.yüzyılda yazdığı  Divan-ı Lügati-t-Türk eseridir. Bu eserde Türklerde müzik kültürü, bütün yönleriyle işlenmiş.

Türkiye Cumhuriyeti’ni kültür temelleri üzerine kuran büyük önder Atatürk şunları söylemiştir ;” Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir.Musikisiz hayat   mevcut olmaz, müzik hayatın neşesi,ruhu, sevinci ve her şeyidir. Bizim gerçek müziğimiz  Anadolu halkında işitilebilir…”

Türk  tarih Kurumu ,Dil Kurumu ve halk evleri ile  tarih, dil ve kültür alanında örnek atılımlar yapılmış ve halk evleri, zengin halk kültürümüzün eğitim, uygulama ve arşivleme merkezi olarak , kısa sürede 35′den fazla dergi ve diğer yayınlarla kalıcı hizmetler gerçekleştirmiştir.

Âşık Veysel’in ifadesiyle ,”Türküz türküler yoldaşımız/Hesaba  gelmez yaşımız/

Nerde olsa savaşımız/Türküz, türkü çığırırız”

Kulakta ve yürekte  haz  uyandıran, halk ezgisiyle bestelenmiş, hece  ölçüsü ile  yazılmış, uyaklı koşuklar olarak tanımlanan TÜRKÜLER, doğa ve insanı  anlatan, ulusal kültürün temelini  oluşturan  halk kültürünün  bayrağıdır. Türkülerimiz , ulusumuzun  buluşma, kaynaşma ve övünç kaynağıdır. Türküler, hayatın yüreklere yansıyan sesi ve ezgisidir.

Türkülerimizde, deyimler,terimler, tamlamalar, benzetmeler ve  imgeler en yüksek noktalara çıkmakta  sözlü ve yazılı edebiyatımızı renklendirmektedir. Anonim olan türkülerimiz ve söz yazarı belli olan türkülerimiz toplumsal dayanışmanın ve yaşamın ortak ezgileri olmaktadır. Bu nedenle türkülerimiz, halkın  ortak felsefesi, dili,sesi ve nefesidir.  Halkımızın tüm ortak  değerlerini ve yaşam öykülerini  türkülerde bulabilmekteyiz.Anadolu’nun özgün sesidir.

Tüküler, yaşam felsefesinin  gök kuşağına bürünmüş renkli, ahenkli yüreğidir.

Anadolu gerçeğini,  bütün  yönleriyle derinliği  ve genişliği  ile birlikikte   türkülerde buluruz:

İnsan için yolun  sonu gelse de türküler için  son yok, sonsuzluk vardır.

Türküler , turnaların kanatlarında , dağların yücesinde, al yanaklarda, ahu gözlerde, mezar başında, saman yolu, kral yolu ve ipek yolu gibi tarihi yollarda kültürü, insanı ve  yaşamı   harmanlayarak, ezgilerle   dünü bugüne, bugünü yarına  taşır  ve tarihe not düşerek , gönül telinden  sazın teline  akarak ezgilerle  hayatı  sonsuzlaştırır. Türkülerde hayat ve halk vardır.

Halk müziğimizin usta erleri âşıklar-ozanlar tüm sosyal ve mali haklara kavuşturulmalıdır. Eserleri  arşivlenmeli ve desteklenmeldir. Geçmişte kurulan ve daha sonra kaldırılan “Devlet Halk Müziği Toplulluk Müdürlüğü” yeniden kurulmalıdır. Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları ile  ortak çalışmalar devam ettirilmelidir.  TRT ve Kültür bakanlığı Halk müziği repertuvar kurulları  gerçek uzmanlardan oluşmalı ve etkin çalışmaldır.

Devlet bütçesine 1993′te  ilk kez konulçan  “Mahalli sanatçılara yardım” faslı desteklenmeli, Etnoğrafya müzelerinde yer alan halk sanatları ve çalgıları yerinde kalırken yeni anlayışla kentlerde yöresel  halk sanatları ve özgün halk çalıgıları müzeleri açılması yoluna gidilmelidir.  Halk müziğine ait bütün bilgi, belge ve eserler  bu müzelerde  sergilenmelidir. Devlet bütçesiyle ve uzmanlarıyla bu alana destek olmalıdır.

Halkımızın ortak sesi , ulusal yaşam felsefemizin ve  birliğimizin temel taşı olan halk müziğimizin araştırılması, derlenmesi, notaya alınması, arşivlenmesi ve tanıtılması için tüm resmi kurumlara,üniversitelere ve özel kurulaşlara büyük sorumluluklar düşmektedir.Bu alanda yapılacak çalıştaylar yararlı olacaktır.

Atatürk, bir toplantıda,hazır bulunanlara soruyor:

-En güç güç inkılap hangisidir?

Çeşitli görüşler ortaya atılır ve Atatürk kendisi söyler:

-En güç inkılap musıki inkılabıdır.

Halk Müziği Çalıştayı, Ankara’da  20 Şubat 2017 günü Bilkent otel,konferans salonunda gerçekleşti.Halk Ozanları Kültür Derneği (OZANDER) ile CHP Genel Merkezi Bilim ve Kültür Platformu işbirliğinde yapılan toplantının açılışını yapan Genel Başkan  Kemal Kılıçdaroğlu, halk kültürümüzün temelini oluşturan halk müziğimize gereken ilgi ve desteği vermeliyiz” dedi. Akademisyenlerin, araştırmacıların,uzmanların ve bürokratların katıldığı   çalıştayda kurulan üç komisyonda  aşağıdaki konular, ilgililere sunulmaak üzere raporlara bağlandı :

1-Halk Müziğinde Derleme/Arşivleme ve Türkiye’de halk Müziği Eğitimi.

2-Halk Müziği Eserlerinin telif ve diğer sorunları.

3-Müzik Yapıtlarının Seslendirilme Mekanları ve uygulamaya aktarılması.

 

Yorum Yaz

Güvenlik Kodunun Resmi
*

Son Yorumlar

Arsivdekiler

''Kontrollerde sürücülerin SRC belgeleri Ankara Ardahan Azerbaycan bal Balkan Göçmenleri bat ve daha birçok eşsiz lezzetleri tadabiliyor. Anadolu ve Türk dünyası sofrası 23 Eylül tarihine kadar Etimesgut Türk Beyleri Kent Meydanı’nda görülebiliyor. Festivalde; Kırım belediye izin belgeleri ve emniyet kemerleri ile araçların arkasındaki 'okul taşıtı' ve 'Dur' levhalarının standartlara uygunluğu cağ Doğu Türkistan Erzurum Gaziantep Gurbetçiler Şöleni Zara konseri gelecek yıla ertelendi Yozgat’ın Sorgun Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Gurbetçiler Şöleni bu yıl 3. kez ertelendi. Bu yıl düzenlenecek olan gözleme Gümüşhane IrakTürkmeneli Iğdır kadayıf dolması Karadeniz Kars Kazakistan keş KKTC kontrollere öğrenci ve velilerin mağdur olmaması için önem verdiklerini anlattı. 9. Uluslararası Anadolu Günleri Kültür ve Sanat Festivali’nde Yozgat yemekleri sunuldu Ankara Etimesgut Belediyesi’nin kömbe Kırgızistan Kırıkkale kıymalı madımak Niğde patatesli Samsun Sivas yörelerine ait tüm kültürel ve sanatsal öğeleri bulmak mümkün. Kurulan stantlarda Anadolu kadınının pişirdiği bazlama ve gözlemelerin dumanı tütüyor. Mini tandırlarda alın teriyle pişirilen lezz son olarak bugün akşam saat 19.00’da mehter gösterisiyle başlayacaktı. Ancak bu kez de Bingöl’de düzenlenen terör saldırısı nedeniyle iptal edildi. Boğazlıyan'da okul servisleri denetledi Boğazlıyan i Tokat Türkmenistan yangın söndürme tüplerinin olup olmadığı ve servis araçlarında bulunması gereken malzemeler kontrol edildi'' dedi. Okullarda asayişin sağlanması amacıyla öğrencilerin okul giriş ve çıkışlarında da ger yaptığı açıklamada Yozgat Yozgat’ın testi kebabı Çankırı Çorum çigbörek öğrencilerin ulaşımlarının güvenli bir şekilde sağlanması amacıyla okul servis araçlarının denetlendiğini söyledi. Tepe ıspanaklı çeşit çeşit gözlemeler vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Tokat’ın geleneksel batı ve cevizli sucuğu

Son Eklenenler