Engelli genç bakır işleme ustası oldu

ŞAHİN ÖZMEN – İlçemiz Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Bakır İşlemeciliği Kursu’na katılan 23 yaşındaki konuşma engelli Mikail Uslu, tüm zorluklara rağmen azimle çalışarak bakır işleme ustası oldu.

Bakır işlemeciliğine daha önceki hocası rahmetli Ersin Hanözü zamanında başladığını ve yaklaşık 3 yıldır bu işi yaptığını belirten Uslu, bir başka usta öğretici Erdal Bağ ile bakır işlemeciliğine devam ettiğini ve kendini daha da geliştirdiğini belirtti.

Uslu, yaptığı işten büyük zevk aldığını, şu anda %50 lerde olan ustalık bilgisi ve becerisini birkaç yıl içinde zirveye çıkarmayı düşündüğünü kaydetti.

Boş bakır üzerine işlediği nakışların büyük beğeni topladığının altını çizen Uslu “Ben %50 konuşma engelliyim. Engelime hiç aldırmadan bu işte kendimi geliştirmeye çalıyorum. Erdal Hocam da bana bu konu da büyük destek veriyor. Gerek onun desteği, gerekse kendi gayretimle, bakır ustası olma noktasında önemli bir aşama kaydettiğimi düşünüyorum. Şu anda hediyelik bakır tabaklar üzerine dolgu ve işlemeler yapıyorum. Amacım, ücretli bir işte bakır ustası olarak çalışmak. Bunun için bazı yerlere iş başvurusunda bulundum. Sorgun Ziraat Odası, belediye gibi. Bu isteğimi Sayın Kaymakamımıza kursumuzu ziyaret ettiğinde de ilettim. ‘Kaymakamım dedim. Ben sorgun Belediyesi’ne gidiyorum. Başkanımız Sayın Ahmet Şimşek’ten iş istiyorum. Beni işe almıyor” dedim. O da bana ‘Sen çalış, kendini geliştir, mutlaka alacaktır’ diye yanıt verdi. Bende aralıksız çalışmalarıma devam ediyorum” diye konuştu.

Uslu, Halk Eğitimi Merkezi’nin açmış olduğu bu tip kurslarla hem meslek sahibi yaptığını, hem de sosyal yönden insanların gelişmesine olanak sağladığını vurgulayarak, ilerde çok iyi bir bakır ustası olmayı hedeflediğini söyledi.

-Mikail şu anda usta olma yolunda

Hocası 46 yaşındaki Erdal Bağ ise Mikail’in bu sanata oldukça büyük bir yeteneği olduğunu, çalışması ve azmetmesi durumunda Türkiye’nin sayılı ustalarından biri olmaması için hiçbir olumsuzluğun olmadığını söyledi:

Mikail’in şu anda usta olma konusunda yolu yarıladığına, ancak daha çok yolunun bulunduğuna işaret eden Bağ “Mikail kursumuzda dolgu ve bakır işlemesi yapıyor. Bu konuda oldukça yetenekli. Konuşma engelli olması bu sanatı öğrenmesi ve geliştirmesine engel değil. Ancak şu anda hala aşama içerisinde, böyle devam etmesi durumunda 2-3 yıl içinde iyi bir usta olacaktır” ifadelerini kullandı.

-Çini ile bakırı birleştirip, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirdiler

Bağ, diğer yandan Bakır İşlemeciliği kursunda, çini ile bakırdan oluşan yeni bir hediyelik eşya yaparak, Türkiye’de bir ilke imza attıklarına dikkat çekerek şu bilgileri verdi:

“Geliştirdiğimiz yeni bir teknikle üretilen, alt tarafı çini, üst tarafı bakır ibrik ve hediyelik eşyalar büyük rağbet görüyor. Gerekli şartlar oluşturulursa seri üretime geçebiliriz.

Ben 33 yıldır bu işle uğraşıyorum. Bir yıldan bu yana da Sorgun’da bakır işlemeciliği kursu veriyorum. İşlediğimiz bakırlar Erzincan’dan geliyor. Biz burada önce nasıl bir motif uygulayacaksak onu belirliyor ve bakır üzerine çiziyoruz. Sonra da çizdiğimiz o şekilleri bakır üzerine işliyoruz. Çini yapım atölyesinden gelen parçayla bakır işlemeyi birleştirip, güzel bir eşya elde ediyoruz. Bu sanat Türkiye’de bir ilktir. Oldukça zor ama biz zoru başardık. Ürettiğimiz hediyeliklerde şimdilik altı çini, üstü bakır oluyor. Daha sonra altı bakır, üstü çini olacak şekilde yapmayı da planlıyoruz. Böylelikle çini bakır karışımı semaver ve buna benzer parçalar da üretebileceğiz.”

Kursiyerlerden Hatice Zengin ile geleneksel ata sanatı olan ve büyük incelik isteyen bu mesleği çok sevdiklerini, gelecekte de mesleği devam ettirmek istediklerini söylediler.