KOP Eylem Planı İstişare Toplantısı Yozgat’ta yapıldı

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı görev sahasına geçtiğimiz yıl dâhil edilen Yozgat önemli bir toplantıya ev sahipliği yaptı. Geniş katılımla gerçekleştirilen toplantıda Yozgat ili ve KOP Eylem Planı proje önerileri masaya yatırıldı.

Toplantıda konuşan Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, Türkiye’de 2002 sonrasında oluşturulan yeni yapılanmanın KOP, DAP, DOKAP gibi yeni kurumları da beraberinde getirdiğini ve kalkınmanın yerelden başlaması gerektiğinin ortaya çıktığını belirtti.

Yurtnaç kalkınmanın merkezi idarenin, devletin değil, halkın işi olduğunu belirterek; “Merkezi İdare, yapacağı çalışmalarla halkın önünü açacaktır, ona yani vatandaşına gerekli desteği hem bilgi açısından hem de sermaye açısından verecektir. Buradan hareketle KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının kuruluş amacı ve yaptığı hizmetler açısından başarılı bir çalışma olduğunu söylememiz gerekiyor. Kalkınma ile ilgili yıllardan bu yana ülkemizde çeşitli desteklemeler var. Tepeden verilen teşvik ve destekleme uygulamaları ile bu gün KOP İdaresinin yaptığı, bu toplantıda olduğu gibi alana inerek yapacağınız inceleme ve değerlendirmeler sonucu elbette bir olmaz” dedi.

“KOP gibi tüm kalkınma idarelerini önemsiyorum”

KOP idaresi gibi tüm kalkınma idarelerini önemsediğini, Yozgat adına yaptığı çalışmalarda bu ve bunun gibi toplantılardan elde edilen verilerin kendisi için yol haritasını oluşturduğunu kaydeden Vali Yurtnaç konuşmasını şöyle sürdürdü; “Türkiye, 2002 yılından itibaren stratejik yönetim anlayışı dediğimiz yani öncelikleri, hedefleri olan, sonra yaptığı çalışmaları belli bir süre sonra ölçümleyen, değerlendiren ve hesap verebilen bir idare tarzını benimsedi. Strateji, hedef gibi konulara hiç kafanız takılmasın, sizin kafanızın takılması gereken husus bölge neyle öne çıkacak. Bunu yaparken de Ahmet’in, Mehmet’in, Vali’nin, Müdürün kanaatinden ziyade ortak akıl dediğimiz ve bu gün KOP İdaresi Başkanlığımızın yaptığı istişare toplantıları ile nelerin öne çıkarılacağını, ne kadar maliyetle ne kadar sürede yapılacağını değerlendirmeliyiz.”

Toplantının açılış konuşmasını yapan KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Yozgat’ın KOP Bölgesine dahil edilmesiyle birlikte başlatılan, Yozgat iline yönelik projelerin KOP Eylem planına entegrasyonu sürecinde yerel yönetimler ve merkezi kurumlardan gelen proje önerilerinin kapsamlı bir şekilde tartışılacağını söyledi.

Özellikle 2008 yılında hazırlanan GAP Eylem Planı vasıtasıyla GAP bölgesinin sosyo-ekonomik gelişmesinde gözle görülür iyileşmeler yaşandığına dikkat çeken Başkan İhsan Bostancı, “Eylem planları, bölgelerimizin ihtiyaç ve potansiyeli temelinde, yerel dinamiklerin aktif katılımları sağlanarak, katılımcı bir anlayışla oluşturulmaktadır. Onuncu Kalkınma Planı ile birlikte ulusal boyuttaki kritik müdahale alanlarını ve bu alanlara yönelik stratejileri ortaya koyan Öncelikli Dönüşüm Programları (ÖDÖP), Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) ve Bölge Planları, Eylem Planı çalışmalarında göz önüne alınmış, bölgesel eylemlerin ulusal politikalar ile uyumlu olmasına azami ölçüde dikkat edilmiştir” diye konuştu.

Kalkınmanın iz bağımlı bir süreç olduğunun altını çizen Bostancı şöyle konuştu:

“Bu nedenle tarihte ilim, sanat ve ticarette kalkınmış bir bölge olan mevcut KOP coğrafyasının yeniden kültürel, sosyal ve ekonomik olarak bir cazibe merkezi haline gelmesine katkı sağlayacak çalışmalar yürütmek öncelikli hedeflerimiz arasında yer almaktadır.Bu amaçla genişleme öncesinde görev sahamızda yer alan dört ilimiz için az önce bahsettiğim hassasiyetler göz önüne alınarak hazırlamış olduğumuz Eylem Planı’nda beş gelişme ekseni belirlenmiş olup, söz konusu eksenler altında 92 eylem ve çeşitli kurumların sorumluluğunda bulunan 243 proje yer almaktadır.”

“Temel hedef dengeli büyüme”

Bölgesel kalkınma alanındaki mevcut yaklaşımın, ekonomik büyüme sonucunda ortaya çıkan gelir ve refahın tüm bölgelere dengeli bir şekilde dağılması olduğunu belirten KOP Başkanı Bostancı; “Bölgesel kalkınma vizyonu, kurumsal altyapısı ve politika araçları ile yeniden tanımlanmıştır. Başta geri kalmış bölgelerimiz olmak üzere bütün bölgelerin rekabet gücünün artması, ulusal kalkınmaya en üst düzeyde katkı verebilecekleri şekilde organize olmaları ve potansiyellerinden yararlanmalarına yönelik çalışmalar yürütülmüş ve yürütülmektedir” dedi.

Konuşmaların ardından üç ayrı grupta düzenlenen çalıştayda katılımcılar; “Tarım-Sulama”, “Kültür-Turizm-Sosyal” ve “Ekonomik Kalkınma-Altyapı” gibi konu başlıkları altında paydaş kurumlarında katılımı ile moderatörler eşliğinde proje önerilerini masaya yatırma imkanı buldu.

Termal Otel’de düzenlenen KOP Eylem Planı İstişare toplantısına Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, KOP İdaresi Başkanı İhsan Bostancı, Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek, Oran Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Ahmet Emin Kilci, İlçe Kaymakamları ile kamu kurum ve kuruluşları müdürleri ve STK temsilcileri katıldı.