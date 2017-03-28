Çalacak bir şey bulamayınca güneş panellerini çaldılar

Ekleyen admin on Mar 28th, 2017 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

ŞAHİN ÖZMEN – Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Garipler köyü yakınlarındaki Sadullah Atik’e ait bağ evine giren hırsızlar, evde çalacak bir şey bulamayınca, çatıdaki güneş panellerini sökerek götürdüler.

Yunus Emre ortaokulunda öğretmenlik yapan Atik, boş zamanlarını değerlendirmek, hem de taze meyve, sebze yemek amacıyla Garipler köyüne çok yakın bir yerden satın aldığı araziye, bağ evi ve bahçe kurdu.

Bağ evine elektrik almak için Çamlıbel Elektriğe başvuran Atik, kurulacak sistemin çok pahalı olması nedeniyle, evin çatısına kurdurduğu güneş panelleriyle elektrik elde etti.

İki yıl önce kurduğu sistemle, hem bahçedeki elma fidanlarını, hem de bahçesini sulayan Atik,  kış mevsimi nedeniyle uzun süredir gidemediği bağ evine gittiğinde evin çatısındaki güneş panellerinin çalındığını gördü.

Yaşadıklarını  gazetemiz muhabirine anlatan Atik, olayı hemen jandarmaya haber verdiğini,  jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri gelerek delilleri topladığını ifade ederek “Jandarma ekipleri bana, bu deliller çerçevesinde araştırma yaparak olayı en kısa sürede sonuçlandıracaklarını söylediler. Hırsızlık olayının en az iki kişi tarafından, muhtemelen havanın yağışlı geçtiği günlerde olduğunu düşündüklerini bunun da mevcut yerdeki çamur ve izlerden anlaşıldığını ifade ettiler. Jandarma hırsızların acemi olduğunu, bunu da panelleri klipslerinden sökmeyip kablolarından keserek götürmesinden anladıklarını da  vurguladılar” dedi.

Atik, bahçesinin bulunduğu bölgede elektrik olmadığından güneş enerjisinden ürettiği elektrikle 350 adet meyve ağacını suladığını ve evini aydınlattığını, şu anki değeri 2 bin 500 lira olan paneller olmadan nasıl elektrik elde edeceğini, bahçesini ve fidanlarını nasıl sulayacağını bilemediğini sözlerine ekledi.

 

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