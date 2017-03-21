Adalet Bakanı Bozdağ Sorgun’da

Ekleyen admin on Mar 21st, 2017 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

Ak Parti Yozgat İl Teşkilatı tarafından düzenlenen bir dizi toplantı ve ziyaretlere katılmak üzere Yozgat‘ın Sorgun ilçesine gelen Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, burada partilileriyle buluştu.

Bozdağ, AK Parti Sorgun İlçe Başkanlığı tarafından Belediye Düğün Salonu’nda düzenlenen “Güçlü Türkiye Yolunda Sivil Toplum Buluşması” başlıklı toplantıda, 16 Nisan’da büyük bir reformun, değişim ve dönüşümün yapılacağını, Türk milletti ve Türkiye devletinin, 200 yıldır yürüyen bir tartışmaya son noktayı koyacağını belirtti.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Hollanda itleri salıyor vatandaşların üzerine, zannediyorlar ki korkarlar. ya bu millet tankın altına yattı. Jetlerden bomba yağarken, ölüm yağarken, jetlerden korkmadı, otomatik silahlardan korkmadı. Hollanda‘nın itlerinden korkacak zannediyorlar.” dedi.

15 Temmuz’daki kanlı darbe teşebbüsünden sonra Türkiye‘nin yeni bir yol ayrımına geldiğini dile getiren Bozdağ, “Bizim bundan sonra yürüyeceğimiz yolu, mevcut parlamenter sistemle yürüme şansımız kalmadı. Eğer büyük bir Türkiye, güçlü bir Türk milleti istiyorsak, Anadolu’da kıyamete kadar Rabbimin izniyle var ve diri olmak istiyorsak, o zaman bizim daima istikrar, daima güçlü iktidar kuran bir sisteme ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

Bozdağ, PKK terör örgütü, DAEŞ terör örgütü ve FETÖ terör örgütü dahil olmak üzere 10 civarında terör örgütünün Türk devletine ve Türk milletine saldırdığını söyledi. Bozdağ, ‘Almanya bir yandan, Avusturalya bir yandan, Hollanda bir yandan, İsviçre bir yandan, Belçika bir yandan sanki herkes kendi ülkesinden hükümet sistemi değişiyormuş gibi telaş içinde, korku içinde. Hollanda en son affedersiniz itlerini vatandaşlarımızın üzerine saldı. Demokrasi nerede’ İnsan hakları nerede? Hukuk nerede? İnsan hakları sözleşmesi nerede? Avrupa Birliği‘nin değerleri nerede? Hepsi mevta” dedi. Avrupa‘nın hukuksal değerlerini yok ettiğini belirten Bozdağ, ‘Avrupa Birliği susuyor. Avrupa Konseyi susuyor. Sizin bu yaptığınız ayıptır. Avrupa değerlerini ve hukuksal değerleri çiğnemektir” diye konuştu.

Siyasi istikrar ve güçlü iktidar istediklerini vurgulayan Bozdağ, şunları kaydetti:

“Bakın şimdi Avrupa ayağa kalktı, AlmanyaAvusturyaHollandaBelçikaİsviçre bir yandan Danimarka bir yandan herkes sanki kendi ülkesinin hükümet sistemi değişiyormuş gibi korku ve telaş içinde. Hollanda en son itlerini vatandaşımızın üzerine saldı. Demokrasi nerede, insan hakları nerede, hukuk nerede, insan hakları sözleşmesi nerede, AB‘nin değerleri nerede? Hepsi ‘mefta’, Yozgat tabiriyle. Hepsini Hollanda yok etti, öldürdü. Avrupa değerlerini ve hukukun evrensel değerlerini de yok etti, her şeyi kendileri için istiyorlar. Ben buradan diyorum ki peki biz kendi hükümet sistemimizi değiştiriyoruz, Almanya‘nın, Hollanda‘nın Avusturya‘nın hükümet sistemini değiştirmiyoruz, bizim sistem değişikliğimizden size ne? Siz ne karışıyorsunuz? Biz kendi göbeğimizi keseceğiz, kendi geleceğimize dair kararı kendimiz vereceğiz. Siz, niye korku salıp, telaşa düşüyorsunuz? Korkmalarının ve telaşlanmalarının tek sebebi var. Çünkü onlar istikrarsız bir Türkiye istiyorlar. Güçlü iktidarlarla yönetilmeyen, ezik başbakanların, bakanların olduğu bir Türkiye istiyorlar, krizle, kaosla baş edemeyen, her başı sıkıştığında ‘bize yardım edin’ diye yalvaran bir Türkiye istiyorlar. Ekonomisi çökünce ‘bize para yardımı yapın’ diyen bir Türkiye istiyorlar.”

Hollanda polisinin Türk vatandaşlarının üzerine köpeklerle saldırmasını eleştiren Bozdağ, “Hollanda itleri salıyor vatandaşların üzerine, zannediyorlar ki korkarlar. ya bu millet tankın altına yattı. Jetlerden bomba yağarken, ölüm yağarken, jetlerden korkmadı, otomatik silahlardan korkmadı. Hollanda‘nın itlerinden korkacak zannediyorlar.” diye konuştu.

Bakan Bozdağ, “Bunlara en büyük cevabı hep beraber vereceğiz. Onun için diyoruz ki 16 Nisan, Almanya‘ya, Avusturya‘ya, Hollanda‘ya, İsviçre‘ye, Belçika‘ya, Danimarka‘ya ve ismini saymadığım başka ülkelere, PKK terör örgütüne, FETÖ terör örgütüne, DEAŞ terör örgütüne, DHKP-C terör örgütüne en büyük cevabın verileceği gün olacaktır.” dedi.

 

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