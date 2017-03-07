Sorgun’da Vergi Haftası kutlamaları

ŞAHİN ÖZMEN – Sorgun’da bu yıl 28’inci kutlanan Vergi Haftası nedeniyle, çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Vergi Dairesi yönetici ve memurları kutlamalar kapsamında, öğleden sonra Kaymakam Mustafa Altınpınar’ı ziyaret ettiler.

Ziyarette konuşan Altınpınar, vergi dairesi personelinden, vergi rekortmenlerini ziyaret etmelerini de istedi.

Vatandaşların vergi konusunda daha duyarlı olmaları gerektiğini belirten Altınpınar, Gelir İdaresi Başkanlığının hedeflediği vergi rakamına ulaşılması için yoğun gayret gösterilmesinin önemine işaret etti.

Sorgun Vergi Dairesi Müdürü Kadir Kahramanoğlu da Vergi Haftası kutlamaları ile vatandaşlara vergi bilincinin aşılanmasının hedeflendiğini ifade etti.

Kahramanoğlu, geçen yıl mükelleflerin yüzde 67 oranında vergilerini yatırdıklarını, bu yıl da aynı oranda vergilerini yatırmayı sürdürdüklerini dile getirdi.

Kaymakam Altınpınar’ı ziyarete, Sorgun Vergi Dairesi Müdürü Kadir Kahramanoğlu, Müdür Yardımcısı Eyüp Altan, Ticaret Odası Başkanı Üzeyir Arslan, Vergi Dairesi Memurları ve Sorgun görev yapan Mali Müşavirler katıldı.

-Atatürk anıtına çelenk konuldu

Vergi Haftası kutlamalarında ilk tören Hükümet Binası yanındaki Atatürk anıtına çelenk konulmasıyla başladı.

Vergi Dairesi memurlarından Kemalettin Güngör’ün günün anlam ve önemini anlatan konuşmasının ardından, mali müşavirler adına konuşan serbest muhasebeci ve mali müşavir Halil Yılmaz, Verginin tahakkuku, tahsili ve diğer konularda, Sorgun Vergi Dairesinin birtakım sıkıntılara rağmen, başarıyla hizmet verdiğini belirtti.

Sorgun Vergi Dairesi’nin en önemli sıkıntılardan birinin, personel yetersizliği olduğuna işaret eden Yılmaz “Sorgun’da mükellef sayısı Yozgat’la hemen hemen aynı olmasına rağmen, Yozgat Vergi Dairesi’nde ki eleman sayısı, bizdeki elaman sayısının iki katıdır. Sorgun Vergi Dairesi’nin eleman sayısı acilen artırılmalı Sorgunlu vergi mükelleflerine verilecek hizmet, daha hızlı ve verimli hale getirilmelidir” dedi.

Toplumda vergi bilincinin yerleştirilmesi gerektiğini vurgulayan Yılmaz şöyle konuştu

“Ülkemiz için sorun, vergi ödememek değil, vergi bilincine sahip olmamaktır. Ancak vergi bilinci, devletin ve dolayısıyla milletin geleceğini nerede gördüğüne ilişkin bir bilinç sorunudur.

Vergi kaçakçılığı ile mücadelede her zaman hukuki tedbirler almak yeterli olmaz. Vergi ödeme bilincinin toplumda mevcut olması da büyük önem taşır. Vergi bilinci ve vergi ahlakının toplumda yerleşmesi için, en başta devlet yöneticilerinin hukukun üstünlüğüne ve adalete inanmaları ve buna uygun davranmaları gerekir.”

-Öğrencilerden vergi dairesine ziyaret

Sorgun Agah Efendi Ortaokulu öğrencileri ‘Vergi Haftası’ etkinlikleri kapsamında, vergi dairesini gezdi.

Agah Efendi Ortaokulu 8-C sınıfı öğrencileri Öğretmenleri Serkan Kırkıl nezaretinde Sorgun Vergi Dairesi Müdürü Kadir Kahramanoğlu’nu makamında ziyaret eden 8-C sınıfı öğrencileri, daha sonra vergi dairesi içerisinde bulunan birimleri gezerek, Kahramanoğlu ve memurlardan çalışmalar hakkında bilgi aldılar.

Öğrencilere çikolata ve kolonya ikram eden Kahramanoğlu, vergi bilincinin küçük yaşlarda yerleştirilmesi açısından bu tür ziyaretleri çok önemsediklerini dile getirerek, Vergi Haftası nedeniyle kendilerinin de okulları ziyaret edip, çeşitli konferanslar vereceklerini belirtti.

-Vergi Dairesi yöneticileri Sorgun TSO’nı ziyaret etti

Diğer yandan Vergi Haftası kutlamaları kapsamında Vergi Dairesi Müdürü Kadir Kahraman ve memurlar, Sorgun Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan’ı makamında ziyaretti etti.

Ziyaret sonrası açıklama yapan Oda Başkanı Arslan ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek,”Kalkınmanın en önemli ayağı vatandaşın ödediği vergilerdir. Ödediğimiz vergilerin bize hizmet olarak döneceği bilinciyle hassas davranmamız gerekmektedir. Sorgun TSO olarak bu sorumluluk bilinci ile hareket edilmesi için gayret sarf ediyoruz. Vergi sistemi, bir ülkenin ileriye gitmesi ve vatandaşların refahı açısından son derece önemlidir. Devletin gelir sağlama işlevinin yanında ekonomik ve sosyal amaçların elde edilmesinde verginin büyük yeri vardır” dedi.

Ziyaretin sonunda Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Üzeyir Arslan,, Vergi Dairesi Müdürü Kahraman’a ‘Sorgun’a Ekonomik Bakış’ isimli dergiyi takdim etti.