Öğrencilerden Başkan Şimşek’e teşekkür ziyareti

Ekleyen admin on Şub 21st, 2017 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

OĞUZHAN SAYDAM – Sorgun Ertuğrul Gazi ilkokulu 4/B Sınıfı öğrencileri, öğretmenleri ve okul yöneticileri ile birlikte Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek’i makamında ziyaret ederek, okullarına verilen destekten dolayı teşekkür ettiler.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Şimşek, yaz aylarında birçok okulun tadilatını ve çevre düzenlemesini yaptıklarını, yarıyıl tatilinde de ihtiyacı olan okulların ihtiyaçlarını giderdiklerini dile getirerek “Eğitime ve çocuklarımıza ne kadar çok emek verirsek geleceğimiz o kadar güvende olur. O nedenle okullarımıza yönelik çalışmalarımız devam edecek” dedi.

Okul Müdürü Metin Hasan Bakır; belediye’nin destek vermesinin ardından okullarında büyük bir değişiklik olduğunu kaydederek şu açıklamalarda bulundu:

“Başkanımız Sayın Ahmet Şimşek, ilçedeki eğitim kurumlarına boya, badana, kapı, sıra, bahçe düzenlemesi, spor aletleri ve tadilat işleri gibi birçok alanda destek vermektedir. Sorgun Belediyesi’nin okulumuza da yaptığı bu destek sonucunda okulumuzda şimdi daha iyi şartlarda eğitim vermektedir. Sayın Başkanımıza verdiği bu desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz.”

Öğrencilerden Nurettin Uslu ise yapılan çalışmalara ve okullarının yenilenmesine teşekkür etmek amacıyla Başkan Şimşek’i ziyaret ettiklerini belirtti.

Uslu,  Şimşek’e kendi çizdiği portresini hediye ederken, Şimşek de çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

 

 

 

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