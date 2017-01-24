TEOG birincisi öğrenci ödüllendirildi

ORHAN DOĞAN – Sorgun İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekincisi, birinci TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak Türkiye birincilerinden biri olan Berkay Çelik’i bisikletle ödüllendirdi.

Mehmet Akif Ersoy ortaokulu bahçesinde düzenlenen ödül törenine, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Musa Öcal, Şerif Doğan, Okul Müdürü Yusuf Çetintaş katıldı.

Törende konuşan Ekinci, Berkay Çelik’in birinci TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru çözerek Türkiye birincileri arasında yerini aldığını, bu başarısından dolayı kendisini kutladığını söyledi.

Berkay Çelik’in bu başarısının tesadüf olmadığının, karnesindeki notlardan belli olduğunu ifade eden Ekinci “Berkay sistemli ve düzenli çalışmasının karşılığını Türkiye birincisi olarak almıştır. Ben kendisini, öğretmenlerini, ailesini yürekten kutluyorum. Aslında Sorgun olarak birinci TEOG sınavlarında geçen yılki başarımızın çok çok üstünde bir başarı elde ettik. Geçen yıl il genelinde sekizinci durumdayken, bu yıl ikinciliğe yükselttik. Önümüzdeki sınavlarda hedefimiz birincilik olacak. Ben tüm öğrencilerimizin sistemli ve düzenli çalışmaları durumunda aynı başarıya göstereceklerine inanıyorum” dedi.

Ekinci, konuşmasının ardından Berkay Çelk’i bisiklet, bir dönemde ilçe kütüphanesinden 107 kitap alarak okuyan Ertuğrul Gazi ortaokulu öğrencisi Ekin İrem Yıldırım’ı kitap ile ödüllendirdi.