Sevgili okuyucum; yavru vatan Kıbrıs‘ı, Rumlar ‘Avrupa Birliği‘ oyunuyla, anlamsız vaatlerle Türkiye’den uzaklaştırmaya uğraşıyorlar. “Kıbrıs toprağını 1974′ten beri kirleten Türk Ordusu’ndan kurtarmaya çalışıyoruz” diyen, Rum lider Anastasiadis‘in çirkin niyeti, açıkça belli… Ama bizim için acı olan ise, Türkiye’yi yönetenlerden bu konuda hiç ses çıkmaması! Ancak bu vatanın bilge bir evladı, Türk milletini yaşatma adına, kendisini adeta paralıyor! Ve ben inanıyorum ki o değerli insanın, olan-biten ihanetler karşısında gece, rahat uyuduğunu da hiç sanmıyorum. İşte o seçkin vatansever değerimizin adı: E. Bakanımız Sayın Sadi Somuncuoğlu’dur!

Bakınız, gazetemizin 07.01 2017 tarihli “Kıbrıs Cenevre Kapanında” başlıklı yazısında Sayın Somuncuoğlu ne diyor: (…) “Kıbrıs bizim millî davamızdır. Bunu herkes söylüyor; ama gereğini yapmıyor. İktidar, muhalefet partileri, medya, STK’lar susuyor. Türk halkı gelen felâketten habersiz. Bu acı gerçeği dikkate alan “Birlikte Türk Milletiyiz Hareketi ve Millî Düşünce Merkezi, Türkiye Barolar Birliği‘nin desteğiyle 05 Ocak 2017′de İstanbul’da muhteşem bir Panel gerçekleştirdi.” (Sevgili okuyucum; Sayın Somuncuoğlu’nun yazısının tamamını gazetemizden mutlaka okuyunuz; çevrenize de okutunuz)

Ve Hasip Saygılı…

Değerli okuyucum; Doç. Dr. Sayın Hasip Saygılı‘nın yayımladığı “Osmanlı’nın Son 40 Yılında Rumeli Türkleri ve Müslümanları” adlı eser, akademik titizlikle hazırlanmış bir kitap. Rumeli Müslümanlarının ve Türk askerinin macerası çok gerçekçi biçimde anlatılıyor. Kitap, konu bakımından bütünlük gösteriyor; ama öyle bir ilginçlik var ki -ilk kez tanık oluyorum- kitabın içinde, altı bölümde ‘Kaynakça’lar yer alıyor. Bu çok güzel bir yöntem. Sayın Hasip Saygılı, asker kökenli bir akademisyen. Biz Rumeli’deki olayları hep masalımsı biçimde öğrendik. Ama bu kitapla, bilimin ışığında Rumeli gerçeğini tanıyoruz. Hasip Saygılı akademisyenimizi gönülden kutluyorum. Bu görkemli esere İlgi Kültür Sanat Yayıncılık‘ın 0212 526 39 75 numaralı telefonundan ulaşabilirsiniz.

Terörün Patronları…

Efendim; Sayın İbrahim Okur, insanımızı bilgilendirmeyi sürdürüyor. Tam 22 eserle bizleri donattı. Özellikle ‘Altın’ adlı eseri harikanın da ötesinde bir şey! Ama yeni yayımladığı ‘Terörün Patronları’ ve ‘Keşifler Çağı‘ adlı eserleri ise adeta bir ansiklopedi güzelliğinde. Terörün Patronları eseri vahşetin bir belgesi gibi. 70. sayfadaki “Yahudiler ve Tevrat’ta Savaş” bölümü beni sarstı. Vahşet ve soykırımı Yahudilerin ‘dini bir görev’ olarak görmeleri çok tuhaf. Yine 103 ve 130. sayfada İngiliz yönetimindeki halktan 3-4 milyon insanın öldürüldüğü belirtiliyor. Böyle bir vahşet olabilir mi? İnanın bunları okudukça Türk olduğum için Tanrı’ya dua ediyorum.

Değerli okuyucum, Sayın Okur’un ikinci kitabı “Keşifler Çağı”. Bu kitabı da zevkle okudum. Doğrusu Sayın Okur, bizleri donatmaktan mutluluk duyan gerçek bir bilge! Her eve girmesi gereken eserler üretiyor. Onun bu erdem dolu çalışmalarını alkışlıyorum. Bu görkemli eserlere E.posta: bilgi@ibrahimokur.com, www.ibrahimokur.com adresinden ulaşabilirsiniz.

Ve Millî Düşünce…

Sevgili okuyucum, Millî Düşünce Merkezi‘nin 358. Bilgi Şöleni 04 Ocak 2017 tarihinde Ziya Gökalp Salonu‘nda gerçekleşti. Konuşmacı E. Korgeneral Sayın Erdoğan Karakuş idi. Konusu Kıbrıs olan, Sayın Karakuş’un konuşmasından kısa bilgiler sunabileceğim… “Atatürk Kıbrıs konusuna önem verdi.”, “1571′de yedi bin şehit verdik”, “1963′deki Kanlı Noel’de bin kişi hâlâ kayıp“, “Yunan uçakları Denktaş’ı öldürmek istediler, başaramadılar”, “Rumların PKK’yı Kıbrıs’a yerleştirme ihtimali olabilir”, “Kıbrıs’ı dağılan Avrupa Birliği’ne taşımaya çalışıyorlar”, “Kıbrıs’ı kaybedersek, denize değil ‘Hava Bildirim Sahasıyla’ havaya açılamayız”. “Kıbrıs’ı elimizden aldıklarında, Cumhurbaşkanı bile uçakla geçemez”, “Kuzey Kıbrıs’ın gitmesi demek; FIR sahasından vazgeçmek demektir”.

Esen kalın efendim.