Kaymakam Altınpınar TEOG birincisi öğrenciyi ödüllendirdi

Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar Temel Eğitimden Orta Öğretime Geçiş (TEOG) sınavında tüm soruları doğru yanıtlayarak birinci olan Berkay Çelik’i altınla ödüllendirdi.

Kaymakam Altınpınar, makamında düzenlediği ödül töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 8-B sınıfı öğrencisi Berkay Çelik’in TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru yaptığını ve aldığı tam puanla Türkiye birincileri arasına girdiğini söyledi.

Altınpınar, böyle bir başarının sistemli ve çok çalışmakla alınabileceğini ifade ederek, “Berkay bu sınavlara çok planlı bir şekilde hazırlanmış. Çok çalışmış. Bu şekilde çalışmasının elbet karşılığını alacaktı. Yüce Allah emeğini boşa çıkarmamış. Ailesi, okul yöneticileri, öğretmenleri de Berkay’ın bu başarısında katkı sağlamışlar.Berkay’ın ikinci TEOG sınavında da çok başarılı olacağına inanıyorum. Benim önerim, sadece ders çalışarak vaktini geçirmesin, kitap da okusun.” diye konuştu.

Ödül törenine İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Ekinci, Mehmet Akif Ortaokulu Müdürü Yusuf Çetintaş, ve Berkay Çelik’in yakınları katıldı.