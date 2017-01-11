Şehidimiz Nacakoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ekleyen admin on Oca 11th, 2017 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

İstanbul Beşiktaş’ta Vodafone Arena yakınındaki terör saldırısında yaralanan ve İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede şehit olan polis memuru Muammer Nacakoğlu Yerköy’ün Sekili köyünde toprağa verildi.

Nacakoğlu için öğle vakti Sekili Şehit Osman Pekşen Ortaokulu bahçesinde cenaze töreni düzenlendi.

İl Müftüsü Salih Sezik’in kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, tekbirler eşliğinde köy mezarlığına defnedildi.

Törene, şehidin ailesi ve yakınları, Vali Kemal Yurtnaç, Adalet Bakan Yardımcısı Bilal UçarAK Parti Yozgat Milletvekili Abdulkadir Akgül, eski Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet AtamanBozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Salih Karacabey, İl Jandarma Komutanı Albay Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Vali Kemal Yurtnaç defin sonrası şehidin tabutu üzerine örtülen Türk Bayrağı’nı öperek şehidin babasına verdi.

 

 

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