İranlı Tur otobüsü devrildi 6 kişi yaralandı

Ekleyen admin on Oca 3rd, 2017 kategori : Genel. Bu kayit icin herhangi bir yanit takip edebilirsiniz RSS 2.0. Bu girise bir yanit veya trackback birakabilirsin

İran’dan Ankara’ya turist götüren Ehsan Rahmani’nin kullandığı 93 D 950-10 İran plakalı tur otobüsü, Sorgun ilçesi Doğankent beldesi yakınlarında devrildi. Kazada 6 turist yaralandı.

Kaza, sabah 08.30 sıralarında Sorgun’un Doğankent beldesi yakınlarında meydana geldi. Yılbaşı tatili için İran’dan Ankara’ya gitmekte olan İnsan Rahmani yönetimindeki tur otobüsü, Sorgun’un Doğankent beldesine yaklaştığı sırada buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Kazada otobüste bulunan 9 kişiden İran uyruklu Ahmad Hani, Sedigheh Ahmad Hani, Shaban Rezaie, Naser Rezaie, Samira Hoseina ve soyadı belirlenemeyen Muhammed adlı kişi yaralandı.

Yaralılar 112 sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazadan yara almadan kurtulan otobüs şoförü İhsan Rahmani, kazanın buzlanma nedeniyle meydana geldiğini ve kontrolden çıkan otobüsün tüm çabalarına rağmen şarampole devrildiğini söyledi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken, şoför İhsan Rahmani, yılbaşı tatili için Tahran’dan Ankara’ya gittiklerini bazı yolcuların ise yol güzergahında farklı illerde otobüsten indiklerini onun için yolcu sayısının az olduğunu belirtti.

 

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